ವರದಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ನ 98 ಕ್ರೆಸ್ಟ್​ ಗೇಟ್ ಕಳ್ಳತನ; ಆತಂಕ ತೋಡಿಕೊಂಡ ರೈತರು - CREST GATE THEFT

ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ನ 98 ಗೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ಕಳಸೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

CREST GATE THEFT
ಕ್ರೆಸ್ಟ್​ ಗೇಟ್ (ETV Bharat)
Published : September 1, 2025 at 5:10 PM IST

ಹಾವೇರಿ: ವರದಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುವ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ನ 98 ಕ್ರೆಸ್ಟ್​ ಗೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ಖದೀಮರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವ ಘಟನೆ ಹಾವೇರಿ ಮತ್ತು ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಧ್ಯ ಇರುವ ಕಳಸೂರು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದಿವೆ.

ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ವರದಾ ನದಿಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ 14 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ. ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಈ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ಗಳಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದ ಕ್ರೆಸ್ಟ್​ ಗೇಟ್​ಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯವರು ತೆಗೆದು ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿಡುತ್ತಾರೆ. ಮಳೆಗಾಲ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಗೇಟ್​ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಅಳವಡಿಸುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಗೊಂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರೈತರ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಳಸೂರು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ನ 98 ಗೇಟ್​ಗಳನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿ ತೆಗೆದು ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಖದೀಮರ ತಂಡವೊಂದು ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿದ್ದ 1 ಲಕ್ಷ 45 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ 98 ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಗೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕದ್ದು ಪರಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹಾವೇರಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡ ರೈತರು (ETV Bharat)

ಗೋದಾಮಿನ ಬೀಗ ಮುರಿದಿರುವ ಖದೀಮರು, ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ 98 ಕ್ರೆಸ್ಟ್​ ಗೇಟ್​ ಕದ್ದಿರುವುದು ಆತಂಕ ತಂದಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೀವನಾಡಿ ವರದಾ ನದಿಗೆ ಕಳಸೂರು ಬಳಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ಗೆ ಗೇಟ್ ಹಾಕಿದರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹತ್ತಾರು ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯಲು ನೀರು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಜನ-ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ರೈತರು ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಳೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಗೇಟ್​ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿನ ಅಂತರ್ಜಲಮಟ್ಟ ಕೂಡ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ರೀತಿ ಗೇಟ್​ ಕದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಡೇನು ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತ ಮಹೇಶ ಬಾರ್ಕಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಆತಂಕ ತೋಡಿಕೊಂಡರು.

ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಶೇಷಗಿರಿ ಮತ್ತು ಕುಸನೂರು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಗೇಟ್‌ಗಳ ಕಳ್ಳತನವಾದ ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಳಿದ ಗೇಟ್‌ಗಳು ಕಳ್ಳತನವಾಗದಂತೆ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅವರು ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸದ ಕಾರಣ ಗೇಟ್‌ಗಳ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬೇಜವಾಬ್ಧಾರಿಯಿಂದ ಕಳ್ಳರು ಗೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕದ್ದೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಗೋದಾಮು ಕಟ್ಟಿ, ಗೇಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಚೈನ್​ ಹಾಕಿ ಲಾಕ್​ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ನಿಗಾ ಕೂಡ ಇಡಬೇಕಿತ್ತು. ಇವರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ರೈತರು ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಈಗ ಮಳೆಗಾಲ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಅಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಬೀರದು. ಬೇಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ. ಮೊದಲೇ ವಿದ್ಯುತ್​ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಡ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕಳ್ಳತನದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಿಲ್ಲಬಹುದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರೈತ ಮುಸ್ತಾನ್ ಅಲಿ.

ಈ ಕುರಿತು ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಂಜುನಾಥ ಬಡಿಗೇರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, ''ಘಟನೆ ಕುರಿತಂತೆ ಹಾವೇರಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ರೈತರಿಗೆ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಹೊಸ ಗೇಟ್ ಖರೀದಿಸಲು ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗದಂತೆ ಗೇಟ್ ಇರುವ ಗೋದಾಮುಗಳಿಗೆ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಹಾಕಲಾಗುವುದು. ‌ಗೇಟ್ ಇಟ್ಟ ಗೋದಾಮು ಜನವಸತಿ ಜನ ಸಂಚಾರದಿಂದ‌ ದೂರ ಇರುವ ಕಾರಣ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೊಸ ಗೇಟ್ ಖರೀದಿಸಲಾಗುವುದು. ಈಗ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿರುವ ಗೇಟ್​ಗಳು 2011ರಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದ ಗೇಟ್​ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಬಾಳುತ್ತಿವೆ. ಕಳ್ಳರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ‌'' ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

