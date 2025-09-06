ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮೂರೂವರೆ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಚಾಲಕರ ವಿರುದ್ಧ 9,489 ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಚಾಲಕರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ತೊಂದರೆ ತಪ್ಪಿಸಲು, ಮುಕ್ತವಾಗಿ ದೂರುಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ 22868550/22868444 ಸಹಾಯವಾಣಿ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ದಿನದ 24 ಗಂಟೆ ಈ ಹೆಲ್ಪ್ಲೈನ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ.
Published : September 6, 2025 at 7:17 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಪರವಾನಗಿ ಇಲ್ಲದೇ ಚಾಲನೆ, ಸಮವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸದಿರುವುದು, ನಿಗದಿಗಿಂತ ಪ್ರಯಾಣ ದರ ವಸೂಲಿ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದ ಆಟೋ ಚಾಲಕರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯು ಕಳೆದ ಮೂರೂವರೆ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 9,489 ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಈ ವರ್ಷವೇ ಸುಮಾರು 3,385 ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು: ಈ ವರ್ಷ ಜುಲೈ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 2,257 ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ 3,385 ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕರೆದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಚಾಲಕರು ಬರದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಬಾಡಿಗೆ ನಿರಾಕರಣೆ, ಮೀಟರ್ ಹಾಕದಿರುವುದು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಂದ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ದರ ವಸೂಲಿ, ಡಿಸ್ ಪ್ಲೇ ಕಾರ್ಡ್ ಅಳವಡಿಸದಿರುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಎಸಗಿದ ಆಟೋ ಚಾಲಕರ ವಿರುದ್ಧ ಒಟ್ಟು 9,489 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಡಿಗೆ ಹೋಗಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಚಾಲಕರ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು: ಕರೆದ ಕಡೆಗೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಹೋಗದೆ ಇರುವ ಹಾಗೂ ಬಾಡಿಗೆ ಹೋಗಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಆಟೋ ಚಾಲಕರ ವಿರುದ್ಧ 2023ರಲ್ಲಿ 842 ದೂರುಗಳು, 2024ರಲ್ಲಿ 367 ದೂರುಗಳು ಹಾಗೂ ಈ ವರ್ಷ ಜುಲೈ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 157 ದೂರುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತೀಯ ಮೋಟಾರು ಕಾಯ್ದೆ (ಐಎಂವಿ) ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
24ಗಂಟೆಗಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್: ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಚಾಲಕರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ತೊಂದರೆ ತಪ್ಪಿಸಲು ಹಾಗೂ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ದೂರುಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ 22868550/ 22868444 ಸಹಾಯವಾಣಿ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲವೂ ಈ ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ. ಕರೆದ ಕಡೆಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಹೋಗಲು ನಿರಾಕರಿಸುವ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಾಡಿಗೆ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವವರ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ಧಾರೆ.
ವರ್ತನೆ ಸುಧಾರಿಸಲು ತರಬೇತಿ: ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಹಾಗೂ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಂದಿಗೆ ವರ್ತನೆ ಸುಧಾರಿಸಲು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಥಣಿಸಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಂದಿಗೆ ವಾಗ್ವಾದ/ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ತಪ್ಪಿಸಲು ನಗರದ 18 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಆಟೋ ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾ ರೆಡ್ಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
