ಜಿಲ್ಲಾ ದಸರಾ ಕೈ ಬಿಟ್ಟ ಸರ್ಕಾರ: ಕನ್ನಡ ಸಂಘದಿಂದಲೇ 9 ದಿನ ಅದ್ಧೂರಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ ದಸರಾ
ಈ ವರ್ಷದ ಚಾಮರಾಜನಗರ ದಸರಾವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದು, ಬೇಸರಗೊಂಡ ಕನ್ನಡಪರ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಚಾಮರಾಜನಗರ ದಸರಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 21, 2025 at 8:51 PM IST
ಚಾಮರಾಜನಗರ: ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಮೈಸೂರು ದಸರಾದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಚಾಮರಾಜನಗರ ದಸರಾವನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರೇ ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡ ಕನ್ನಡಪರ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಚಾಮರಾಜನಗರ ದಸರಾ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು, ಸರ್ಕಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ದಸರಾ ಆಚರಣೆ ಕೈ ಬಿಟ್ಟ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕನ್ನಡಪರ ಹೋರಾಟಗಾರ ಚಾ.ರಂ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಗೌಡ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ ದಸರಾ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ದತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಚಾಮರಾಜೇಶ್ವರ ದೇಗುಲ ಮುಂಭಾಗ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ 6 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 9ರ ತನಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ, ಕಳೆದ ಶುಕ್ರವಾರ ಹೋರಾಟಗಾರರು, ಕಲಾವಿದರು, ಚಿಂತಕರು ಪೋಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಡ್ಡು ಹೊಡೆದಿದ್ದರು.
ಈ ಕುರಿತು ಕನ್ನಡಪರ ಹೋರಾಟಗಾರ ಚಾ.ರಂ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, "ಚಾಮರಾಜನಗರಕ್ಕೂ ಮೈಸೂರು ಅರಸರಿಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಎಂದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ. ಚಾಮರಾಜನಗರ ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಅವಿನಾಭಾವ ನಂಟಿದ್ದು ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ನೆನಪಿಗೆ ಅರಿಕುಠಾರ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಆಗಿದೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ಚಾಮರಾಜನಗರ ದಸರಾ ಆರಂಭಗೊಂಡಿತ್ತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸರ್ಕಾರ ಎರಡು ಕೋಟಿ ರೂ. ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ದಸರಾ ಆಚರಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ದಸರಾ ಕೈ ಬಿಟ್ಟ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರೇ ಸೇರಿ 9 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ ದಸರಾ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದರು.
2013 ರಿಂದ ನಡೆದು ಬಂದಿದ್ದ ದಸರಾ: 2007ರಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ 'ಗ್ರಾಮೀಣ ದಸರಾ' 2013ರಲ್ಲಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ದಸರಾ ಉತ್ಸವವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು. ಅಂದಿನ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಮಹದೇವ ಪ್ರಸಾದ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ ವಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಕಾಳಜಿಯ ಫಲವಾಗಿ ದಸರಾ ಉತ್ಸವ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಪಸ್ವರ ಎತ್ತಿರುವ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರೇ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರಿದ್ದರು.
ಪ್ರವಾಹ, ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಚಾಮರಾಜನಗರ ದಸರಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರ ಮನಗೆದ್ದಿತ್ತು. ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಚಾಮರಾಜೇಶ್ವರ ದೇಗುಲ ಮುಂಭಾಗ, ಡಾ. ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ರಂಗಮಂದಿರ ಹಾಗೂ ಜೆ.ಹೆಚ್. ಪಟೇಲ್ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಸ್ಥಳೀಯ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ದಸರಾ ನೆರವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಮೂರನೇ ದಿನದಂದು ಖ್ಯಾತ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ರಸಸಂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ನಗೆಹಬ್ಬಗಳು ಗಡಿಜಿಲ್ಲೆ ಜನರ ಮನಗೆದ್ದಿತ್ತು.
ಕೊಂಬು ಕಹಳೆ ಕಲಾವಿದ ರವಿಚಂದ್ರ ಮಾತನಾಡಿ, "ಚಾಮರಾಜನಗರ ದಸರಾ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ದಸರಾ ಮಾಡದಿರುವುದು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನಿರಾಸೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಚಾಮರಾಜನಗರಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಬಂದಿರುವ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಈ ಬಾರಿ ಏಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ದಸರಾ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ" ಎಂದರು.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ದಸರಾ ಆಚರಿಸದಿದ್ದರೆ ಏನಂತೆ ನಾವೇ ದಸರಾ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಕನ್ನಡಪರ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
