ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.80ರಷ್ಟು ಗಣತಿ ಮುಕ್ತಾಯ: ಡಿಸಿ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಗಣತಿ ಬಹುತೇಕ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಗಣತಿಯನ್ನು ಇನ್ನೆರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 6, 2025 at 5:44 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಗಣತಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಶೇ.80ರಷ್ಟು ಗಣತಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ಉಳಿದ ಶೇ.20ರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಜನರನ್ನು ತಲುಪುವುದು ಸವಾಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಗುರುದತ್ತ ಹೆಗಡೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈ ಕುರಿತು ಇಂದು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 4,85,446 ಕುಟುಂಬಗಳಿವೆ. 3,86,248 ಮನೆಗಳ ಗಣತಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಣತಿ ಮುಗಿಸಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸೊರಬ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಗಣತಿ ಕಾರ್ಯ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಗಣತಿಯನ್ನು ಶೇ.100ರಷ್ಟು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ ಗಣತಿದಾರರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇರುವೆಡೆ ಗಣತಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಲು ಮನವಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ 30 ಸಾವಿರ ಮನೆಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆಲ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಿಕ್ಕರೂ ಸಹ ಓಟಿಪಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ಗಣತಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡರು. ನಮ್ಮ ಗಣತಿದಾರರು ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವರಿಗೆ ನೆಟ್ ವರ್ಕ್ ಸಿಗದೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಅಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನೀಡಲು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ಗೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಪರಿಹರಿಸುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದೊಂದು ವರ್ಷದಿಂದ 120 ಮೊಬೈಲ್ ಟವರ್ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಇನ್ನೂ 110 ಟವರ್ ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದಂತೆ ನಾವು ಯಾರಲ್ಲೂ ಸಹ ಒತ್ತಾಯವಾಗಿ ಗಣತಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶದ ಮೀಟರ್ಗಳಿಗೂ ಸಹ ಯುಹೆಚ್ಡಿಐ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಅಂಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಮನೆಯವರು ಗಣತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಅಂಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಗಣತಿಯಿಂದ ಕೈಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಜಿಯೋಟ್ಯಾಗ್ ಮೂಲಕ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಶೇ.5ರಷ್ಟು ಇರಬಹುದು ಎಂದರು.
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಸಿಇಓ ಹೇಮಂತ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಮೂಲಕ ಯಾವ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಥಮ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಪಿಡಿಓ, ಬಿಲ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್, ಡಾಟಾ ಆಪರೇಟರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಸಮೀಪದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇರುವ ಕಡೆ ಕರೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಗಣತಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 250 ಕಡೆ ಶ್ಯಾಡೋ ಏರಿಯಾ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಶ್ಯಾಡೂ ಏರಿಯಾಗಳು ಸಾಗರ, ಹೊಸನಗರ ಹಾಗೂ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಉಳಿದಿರುವ ಶ್ಯಾಡೋ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಗಣತಿ ಮುಗಿಯುವ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಗಣತಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಣತಿ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ: ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 1.01.266 ಜಿಯೋ ಟ್ಯಾಗ್ ಮನೆಗಳಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 78.410 ಮನೆಗಳ ಸರ್ವೇ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಹೊಸನಗರದಲ್ಲಿ 22.656 ಜಿಯೋಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದ ಮನೆಗಳ ಪೈಕಿ 17.959 ಮನೆಗಳ ಗಣತಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಜಿಯೋ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 49.246. ಇದರಲ್ಲಿ 39.867 ಮನೆಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿವೆ. ಶಿಕಾರಿಪುರದಲ್ಕಿ 62.005 ಜಿಯೋ ಟ್ಯಾಗ್ ಮನೆಗಳಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 55.962 ಮನೆಗಳ ಗಣತಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ 1,72,939 ಜಿಯೋ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದ ಮನೆಗಳಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 12.3918 ಮನೆಗಳ ಗಣತಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ಸೊರಬದಲ್ಲಿ 43,521 ಮನೆಗಳ ಜಿಯೋ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 33.764 ಮೆನೆಗಳಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 25.477 ರಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿವರ ನೀಡಿದರು.
