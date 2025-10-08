ಅತಿಯಾದ ಡಿಜೆ ಸೌಂಡ್ಗೆ ಜನ ಕಂಗಾಲು: ಕಾನೂನು ಮೀರಿ ಡಿಜೆ ಬಳಸಿದವರ ವಿರುದ್ಧ 80 ಕೇಸ್
ಹಲವು ಸಲಹೆ-ಸೂಚನೆ ಹಾಗೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಬಳಿಕವೂ ಡಿಜೆ ಬಳಸಿ ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದವರ ವಿರುದ್ಧ 80 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ.
Published : October 8, 2025 at 8:18 AM IST
ವರದಿ : ಭರತ್ ರಾವ್ ಎಂ
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವ ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಜಾಕಿ (ಡಿ.ಜೆ) ಬಳಕೆಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಿದರೂ ಕಿವಿಗಡಚಿಕ್ಕುವ ಹಾಗೂ ಕರ್ಕಶ ಶಬ್ಧ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ರೀತಿ ಡಿಜೆ ಬಳಸಿ ಕಾನೂನು ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ.
ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶಬ್ಧ ಮಾಲಿನ್ಯವಾಗದಂತೆ ಮಿತ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕ ಬಳಕೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಆದರೆ, ಡಿ.ಜೆ. ಬಳಕೆಗೆ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ ಕಳೆದ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಜೆಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಪೊಲೀಸರು ಡಿಜೆ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಿ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದ ಆದೇಶವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿ ಡಿಜೆ ಬಳಸುತ್ತಿರುವವರ ಪ್ರಮಾಣ ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ನಟ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅಭಿನಯದ ತೆಲುಗಿನ 'ಓಜಿ' ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಮುಂದೆ ಡಿ.ಜೆ. ಬಳಸದಂತೆ ಮಡಿವಾಳ ಪೊಲೀಸರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿ ಮುಚ್ಚಳಿಕೆ ಬರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಕ್ಯಾರೆ ಎನ್ನದೆ ಡಿ.ಜೆ ಬಳಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಸೆ.10ರಂದು ಹಾಸನದ ಮೊಸಳೆ ಹೊಸಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ನಿಮಜ್ಜನ ಮೆರವಣಿಗೆ ವೇಳೆ ಡಿಜೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸುತ್ತ ಬರುವಾಗ ಎದುರಿನಿಂದ ಬಂದ ಲಾರಿಯು ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ 10 ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿ, 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಜೆ ಬಳಸಕೂಡದೆಂದು ಆಯಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಎಸ್ಪಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಮಿಷನರೇಟ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನವರಿಯಿಂದ ಸೆ.15ರ ವರೆಗೂ ಆಯೋಜಕರೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 1,296 ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ಸಲಹೆ-ಸೂಚನೆ ಹಾಗೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರೂ ಸಹ ಡಿಜೆ ಬಳಸಿ ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತಿದ್ಧಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದ ಡಿಜೆ ಆಯೋಜಕರ ಅಥವಾ ಆಪರೇಟರ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ 80 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು 135 ಡಿ.ಜೆ. ಸಿಸ್ಟಂಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಡಿ.ಜೆ.ಸಿಸ್ಟಂ ವಶ: ಇದುವರೆಗೂ ದಾಖಲಾಗಿರುವ 80 ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪೈಕಿ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿಯೇ 18 ಕೇಸ್ಗಳು ದಾಖಲಾಗಿ 31 ಡಿಜೆ ಸಿಸ್ಟಂಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ 23 ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು 23 ಡಿ.ಜೆ ಸಿಸ್ಟಂ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಮೆರವಣಿಗೆ ವೇಳೆ ಡಿ.ಜೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಕೂಡದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರೂ ಡಿ.ಜೆ.ಬಳಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಬಾಗಲಕೋಟೆ (404), ಕೊಪ್ಪಳದ (147) ಶಿವಮೊಗ್ಗ (50) ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಆಯೋಜಕರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರು ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮೂಡಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ಧಾರೆ.
ರಾತ್ರಿ 10 ರಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6ರ ವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕ, ತಮಟೆ, ಬ್ಯಾಂಡ್, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಅಗತ್ಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅನುಮತಿ ಮೇರೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
''ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಡಿಜೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವವ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ 55 ಹಾಗೂ ರಾತ್ರಿ 45 ಡೆಸಿಬಲ್ಗಳಿಗೆ ಮೀರದಂತೆ ನಿಯಮವಿದ್ದರೂ 110 ಡೆಸಿಬಲ್ವರೆಗೂ ಶಬ್ಧ ಮಾಡಿ ಡಿ.ಜೆ. ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆಯೋಜಕರು ಡಿ.ಜೆ. ಬಳಸಬಾರದು'' ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿಭಾಗದ ಎಡಿಜಿಪಿ ಆರ್. ಹಿತೇಂದ್ರ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ಧಾರೆ.
ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಗಲು ವೇಳೆ 55 ಡೆಸಿಬಲ್ ಹಾಗೂ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ 45 ಡೆಸಿಬಲ್ ಶಬ್ಧದ ಮಟ್ಟ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ 75 ಹಾಗೂ ರಾತ್ರಿ 70 ಡೆಸಿಬಲ್ ಶಬ್ಧ ಮೀರದಂತೆ ತಾಕೀತು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಯಾವ ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡೆಸಿಬಲ್ ಇರಬೇಕು ಎಂಬ ಅಂಕಿ-ಅಂಶ ಇಲ್ಲಿದೆ:
|ಪ್ರದೇಶ
|ಹಗಲು
|ರಾತ್ರಿ
|ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶ
|55
|45
|ವಾಣಿಜ್ಯ ಪ್ರದೇಶ
|65
|55
|ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ
|75
|70
|ಸೈಲೆಂಟ್ ಝೋನ್
|50
|40