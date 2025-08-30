ವಿಶೇಷ ವರದಿ : ನೂರುಲ್ಲಾ ಡಿ
ದಾವಣಗೆರೆ: ಬೀದಿನಾಯಿ ದಾಳಿಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರು ನಲುಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಮಕ್ಕಳು, ವೃದ್ಧರು ಭಯಪಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಬೀದಿನಾಯಿಗಳ ಉಪಟಳಕ್ಕೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಲು ಮೀನಾಮೇಷ ಎಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಈ ವರ್ಷ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ದಾಳಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಏರಿಕೆ ಆಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಓರ್ವ ಬಾಲಕಿ ರೇಬಿಸ್ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿರುವುದು, ಬೆಣ್ಣೆ ನಗರಿ ಜನರ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಬೀದಿನಾಯಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಕಚ್ಚಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳು: ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ವರ್ಷ ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿವೆ. ಈ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ 6,157 ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ.
ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಅಂಕಿ-ಅಂಶ ಹೀಗಿದೆ: ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಕಡಿತದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ, 2023ರಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆ-1482, ಚನ್ನಗಿರಿ-517, ಹರಿಹರ-357, ಹೊನ್ನಾಳಿ- 140, ಜಗಳೂರು- 130 ಸೇರಿಂದತೆ ಒಟ್ಟು 2626 ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. 2024 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬೀದಿ ನಾಯಿ ಕಡಿತದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ, ದಾವಣಗೆರೆ-3787, ಚನ್ನಗಿರಿ-792, ಹರಿಹರ-409, ಹೊನ್ನಾಳಿ-222, ಜಗಳೂರು-566 ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 5776 ನಾಯಿ ಕಡಿತ ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಈ ವರ್ಷ (2025) ಆ. 29ರ ತನಕ ಒಟ್ಟು 6157 ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ.
2025ರ ತಾಲೂಕುವಾರು ಪ್ರಕರಣಗಳು ನೋಡುವುದಾದರೆ ದಾವಣಗೆರೆ-3643, ಹರಿಹರ- 1130, ಚನ್ನಗಿರಿ-730, ಹೊನ್ನಾಳಿ-291, ಜಗಳೂರು-363 ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಈ ವರ್ಷ ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 3643 ಹೆಚ್ಚು ನಾಯಿ ಕಡಿತ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿವೆ.
ಇನ್ನು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗಿಂತ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೀದಿ ನಾಯಿ ದಾಳಿ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಲೇಔಟ್ ನಿವಾಸಿ ಬಾಲಕಿ ಖದೀರಾ ಬಾನು (4) ನಾಯಿ ದಾಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಖದೀರಾಬಾನು ಮನೆ ಮುಂದೆ ಆಟವಾಡುವಾಗ ಬೀದಿ ನಾಯಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಮಗು ರೇಬಿಸ್ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಿದರೂ ಫಲಕಾರಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಹಳೆ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಲೇಔಟ್, ಅಜಾದ್ ನಗರ, ಭಾಷ ನಗರ, ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗಳ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಇನ್ನು ಇತ್ತ ಕೆಟಿಜೆ ನಗರದಲ್ಲೂ ನಾಯಿ ಹಾವಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ರೋಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಡು ಹಿಂಡಾಗಿ ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟ ನಾಯಿಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಜನರಿಗೆ, ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತುತ್ತಿವೆ. ಅವುಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಕೆಲವರು ಬಿದ್ದು ಗಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತೆ ರೇಣುಕಾ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ನೊಂದಿಗೆ ದೂರವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದು, 'ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿರುವುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಒಟ್ಟು 17 ಸಾವಿರ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, 17 ಸಾವಿರ ನಾಯಿಗಳ ಪೈಕಿ ಒಟ್ಟು 7500 ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಸಂತಾನ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, 4 ಸಾವಿರ ಶ್ವಾನಗಳಿಗೆ ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಾಯಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಯಿ ಕಡಿದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ? ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಜಿ. ಡಿ. ರಾಘವನ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ನಾಯಿ ಕಡಿತ ಆದಾಗ ಗಾಬರಿ ಆಗದೆ ಗಾಯ ಆಗಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರಿನಿಂದ ಸೋಪ್ ಹಾಕಿ ತೊಳೆಯಬೇಕು. ಮನೆಯ ಯಾವುದೇ ಔಷಧಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು. ನಾಟಿ ಔಷಧಿ ಬಳಸಲೇಬಾರದು, ಹತ್ತಿರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆರಳಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಗಾಯ ನೋಡಿ ವೈದ್ಯರು ನೀಡುವ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಆ್ಯಂಟಿ ರೇಬೀಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಕಚ್ಚಿದ ಮೊದಲ ದಿನ ಒಂದು ಡೋಸ್, ಮೂರನೇ ದಿನ ಒಂದು, ಏಳನೇ ದಿವಸ ಒಂದು ಡೋಸ್, 14 ದಿನಕ್ಕೊಂದು, 28ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡೋಸ್ ಒಟ್ಟು ಐದು ಡೋಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಜಾಗೃತೆಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ಹಜರತ್ ಆಲಿ ಎಂಬುವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, 'ಸಾವಿರಾರು ನಾಯಿಗಳಿವೆ, ಆ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮನೆ ಮುಂದೆ ಆಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಗುಗೆ ನಾಯಿಗಳು ಕಚ್ಚಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಮನುಷ್ಯರು ಸಂಚರಿಸುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳು ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಮಗು ಉಳಿದಿಲ್ಲ, ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದರೂ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಮೀನಾಮೇಷ ಎಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಸ್ತ್ರೀ ಲೇಔಟ್ನ ಬಾಲಕಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೋರಿಸಿದರೂ ಪ್ರಯೋಜನೆ ಆಗದೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವುದು ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರಬಾರದು, ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ತೆರಳಲು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಮಾಯಕೊಂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ಕೆ. ಎಸ್. ಬಸವಂತಪ್ಪ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, 'ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದನ್ನು ತಡೆಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾಯಿ ಹಾವಳಿ ತಡೆಯುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತಾನ ಹರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಬೇಕು, ನಾಯಿಗಳಿಂದ ನಾವು ನೀವು ಕೂಡ ಜಾಗೃತರಾಗಬೇಕು, ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು' ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
'ನಾಯಿಗಳು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗದಂತೆ ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ಅಲ್ಲದೆ, ಎಬಿಸಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಗಂಗಾಧರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಜಿ. ಎಂ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
