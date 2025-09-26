ETV Bharat / state

ಎಸ್​.ಎಲ್​. ಭೈರಪ್ಪ- ಇವರದು 5 ದಶಕಗಳ ಸ್ನೇಹ: ಗೆಳೆಯನ ಜೊತೆಗಿನ ನೆನಪುಗಳ ನೆನೆದ ಗುರುದತ್ತ

ಪ್ರತಿದಿನ ಜೊತೆಗೆ ವಾಕಿಂಗ್​, ಪ್ರತಿದಿನ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಎಸ್​.ಎಲ್​. ಭೈರಪ್ಪ ಅವರ ಜೊತೆಗಿನ 55 ವರ್ಷಗಳ ಸ್ನೇಹ ಪಯಣವನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದ ಪ್ರಧಾನ ಗುರುದತ್ತ

S L Bhyarappa friend Pradhana Gurudatta
ಎಸ್​.ಎಲ್​. ಭೈರಪ್ಪ ಸ್ನೇಹಿತ ಪ್ರಧಾನ ಗುರುದತ್ತ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 26, 2025 at 9:39 AM IST

2 Min Read
ಮೈಸೂರು: ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೈರಪ್ಪನವರ 55 ವರ್ಷದ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯ ಹಾಗೂ ಅವರ ವಾಕಿಂಗ್ ಸ್ನೇಹಿತ ಗುರುದತ್ತ ಅವರು, ಭೈರಪ್ಪನವರ ಹಾಗೂ ಅವರ ನಡುವಿನ ಆತ್ಮೀಯ ಸಂಬಂಧ ಹಾಗೂ ಅವರ ಅಪರೂಪದ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಿತ್ಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5:30 ಕ್ಕೆ ಗುರುದತ್ತ ಹಾಗೂ ಬೈರಪ್ಪ ಅವರು ವಾಕಿಂಗ್ ಸ್ನೇಹಿತರು. ವಾಕಿಂಗ್​ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತಿದ್ದ ಭೈರಪ್ಪ ಅವರ ಮನೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಗುರುದತ್ತ ಅವರ ಮನೆ ಇದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ತಪ್ಪದೆ ಭೈರಪ್ಪನವರು ಗುರುದತ್ತ ಅಲಿಯಾಸ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಗುರುದತ್ತ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು.

ಅಲ್ಲಿ ಭೈರಪ್ಪ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರವೇ ಒಂದು ಚೇರ್ ಇತ್ತು. ಆ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಅವರೊಬ್ಬರೇ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಆ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ನೇಹ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಇತ್ತು.

ಭೈರಪ್ಪನವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ 55 ವರ್ಷದ ಸ್ನೇಹ, ಜೊತೆಗೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಾಲರಾಮನ ದರ್ಶನ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗುರುದತ್ತ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಭೈರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಗುರುದತ್ತ ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ಪುರಿಉಂಡೆ ಭಾರೀ ಇಷ್ಟ. ಸಿಹಿತಿಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲೇಬಿ ಹಾಗೂ ಹೋಳಿಗೆ ಅವರಿಗಿಷ್ಟ. ಗುಜುರಾತಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿ ಎಂದು 50 ಜಿಲೇಬಿಗಳನ್ನು ತಿಂದಿದ್ದರಂತೆ ಭೈರಪ್ಪನವರು.

ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಭೈರಪ್ಪನವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಕ್ಯಾಸೆಟ್​ಗಳ ಭಂಡಾರವೇ ಇದೆ. ಅವರ 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಒಂದೊಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಕಥಾವಸ್ತುವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಭೈರಪ್ಪನವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃಷಿ ವಿಭಿನ್ನವಾದದ್ದು. ಇವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಅದ್ಭುತ ಕಾದಂಬರಿಕಾರರು.

ಸುಮಾರು 55 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿರುವ ಭೈರಪ್ಪನವರು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲೇ ವಾಸವಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃಷಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಅವರು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಕಾರು ಓಡಿಸುವುದೆಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಸದಾ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮುಖದ ಶೇವಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಭೈರಪ್ಪನವರ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಾತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಗುರುದತ್ತ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತನ ಜೊತೆಗಿನ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದರು.

ಭೈರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು. ಇಬ್ಬರೂ ಇಂಜಿನೀಯರ್​ ಆಗಿದ್ದು, ಒಬ್ಬರು ರವಿಶಂಕರ್, ಲಂಡನ್​ನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಉದಯಶಂಕರ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಮೈಸೂರಿನ ನಡುವೆ ಓಡಾಡಿಕೊಂಡು ತಂದೆಯ ಯೋಗ ಕ್ಷೇಮ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಗುರುದತ್ತ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

