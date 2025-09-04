ETV Bharat / state

ಗೋಬಿ ತಿನ್ನಲು ಟ್ಯೂಷನ್​ಗೆ ಬಂಕ್​ ಹಾಕಿದ 5ನೇ ತರಗತಿ ಪೋರ: ಸಿಕ್ಕಿಬೀಳುವ ಭಯದಲ್ಲಿ ಅಪಹರಣ ಕಥೆ ಕಟ್ಟಿದ! - STUDENT KIDNAP CASE

ಗೋಬಿ, ಐಸ್​ಕ್ರೀಂ ತಿನ್ನುವ ಸಲುವಾಗಿ ಟ್ಯೂಷನ್​ಗೆ ಬಂಕ್​ ಹಾಕಿದ್ದ 5ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಿಕ್ಕಿಬೀಳುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಸುಳ್ಳಿನ ಕಥೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 4, 2025 at 6:33 PM IST

ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡುವ ತುಂಟಾಟ ಅಥವಾ ಹೇಳುವ ಸುಳ್ಳುಗಳು ಪಾಲಕರನ್ನು ಪೇಚಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂಥಹದ್ದೇ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಕೇಸ್​​ನಲ್ಲಿ 10ರ ಪ್ರಾಯದ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪಾಲಕರನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪೊಲೀಸರನ್ನೂ ತನ್ನ ಸುಳ್ಳಿನಿಂದ ಯಾಮಾರಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ತನ್ನನ್ನು ಮೂವರು ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕರೆದೊಯ್ದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯ ಬಳಿಕ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರು. 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಗೋಬಿ, ಐಸ್​​ಕ್ರೀಂ ತಿನ್ನು ಎಂದು ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದರು. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.

ಚಾಮರಾಜನಗರ ಎಸ್​​ಪಿ ಡಾ.ಬಿ.ಟಿ.ಕವಿತಾ (ETV Bharat)

ಇದನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡ ತಂದೆ ಮಗನನ್ನು ಯಾರೋ ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆತನಿಗೆ ಕೊಲೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಪೊಲೀಸರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಸಮೇತ ಸ್ಥಳ ಮಹಜರು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಶುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು. ತನ್ನನ್ನು ಕಿಡ್ನಾಪ್​ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂಬ ಕಥೆ ಕಟ್ಟಲು 'ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ' ಕಾರಣ ಎಂಬುದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ವಿವರ: ನಗರದ ಭ್ರಮರಾಂಭ ಪ್ರದೇಶದ ನಿವಾಸಿಯಾದ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ 5ನೇ ತರಗತಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ 2ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಎಂದಿನಂತೆ ಶಾಲೆ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಸಂಜೆ ಟ್ಯೂಷನ್​​ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ. ಆದರೆ, ಗೋಬಿ ತಿನ್ನುವ ಆಸೆಯಾಗಿ ಟ್ಯೂಷನ್​ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ನಗರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ತಿನಿಸು ತಿಂದ ಬಳಿಕ, ತನ್ನ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾನೆ.

ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಆಕೆ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾನು ಟ್ಯೂಷನ್​ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಬಗ್ಗೆ ಮನೆಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಭಯದಲ್ಲಿ ಆತ ತನ್ನನ್ನು ಮೂವರು ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್​ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಂದು ಬಿಟ್ಟರು. ಗೋಬಿ ತಿನ್ನಲು ಹೇಳಿದರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಪಹರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದ ಮಹಿಳೆ ತಕ್ಷಣವೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ತಂದೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ದಿನ (ಮಂಗಳವಾರ) ರಾತ್ರಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸುಳ್ಳು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಬಾಲಕ: ಅದರಂತೆ, ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ಪೊಲೀಸರು ಬುಧವಾರ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಮಹಜರು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇದ್ಯಾವುದೂ ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್​ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ಬಳಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ, ಗೋಬಿ ತಿನ್ನುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನೇ ಸಿಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆತ ಹೆಣೆದಿದ್ದ ಸುಳ್ಳಿನ 'ಅಪಹರಣ' ಪ್ರಕರಣ ಇತಿಶ್ರೀ ಕಂಡಿದೆ.

ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಎಸ್​​ಪಿ ಡಾ.ಬಿ.ಟಿ.ಕವಿತಾ ಅವರು, "5ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೋರ್ವ ಟ್ಯೂಷನ್​ಗೆ ಚಕ್ಕರ್ ಹಾಕಿ ಗೋಬಿ ತಿನ್ನುತ್ತ ಕುಳಿತಿದ್ದಾಗ ನೆರೆಮನೆಯವರು ಆತನನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಬರಿಯಾದ ಬಾಲಕ, ತಾನು ಅಪಹರಣವಾಗಿದ್ದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ನೆರೆಮನೆಯ ಮಹಿಳೆ ಬಾಲಕನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ದೂರು ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದಾಗ, ಗೋಬಿ, ಐಸ್ ಕ್ರೀಂ ತಿನ್ನುವ ಆಸೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

