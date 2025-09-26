ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ದಸರಾಗೆ ಚಾಲನೆ: ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಅದ್ಧೂರಿ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ
ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ದಸರಾಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್. ನಾಗಾಭರಣ ಅವರು ದೇವಿಗೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.
Published : September 26, 2025 at 8:10 AM IST
ಮಂಡ್ಯ: ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ 415ನೇ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ದಸರಾಗೆ ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟ, ನಿರ್ದೇಶಕ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ಟಿ.ಎಸ್.ನಾಗಾಭರಣ ಅವರು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.
ಜಂಬೂ ಸವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮರದ ಅಂಬಾರಿಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನಳಾಗಿದ್ದ ನಾಡದೇವತೆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಗೆ ಗಣ್ಯರು ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮೂಲಕ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಅಂಬಾರಿ ಹೊತ್ತ ಮಹೇಂದ್ರಗೆ ಕಾವೇರಿ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆನೆಗಳು ಸಾಥ್ ನೀಡಿದವು.
ಇನ್ನು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ದಸರಾ ಅಂಗವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಪೂಜಾಕುಣಿತ, ತಮಟೆ, ನಗಾರಿ, ಪಟ್ಟಕುಣಿತ, ಹುಲಿವೇಷ, ವೀರಗಾಸೆ, ವೀರ ಭದ್ರಕುಣಿತ, ಕಾಳಿ ಕುಣಿತ, ಕಂಸಾಳೆ, ವೀರ ಮಕ್ಕಳ ಕುಣಿತ, ಓನಕೆ ಕುಣಿತ, ಕೋಲಾಟ, ಕರಗಿದ ಕೋಲಾಟ, ಗೊಂಬೆ ಕುಣಿತ, ಡೊಳ್ಳು ಕುಣಿತ, ಬೆಂಕಿ ಭರಾಟೆ, ದೊಣ್ಣೆ ವರಸೆ, ಸೋಮನ ಕುಣಿತ, ಬೇಡರ ವೇಷ, ಹಾಲಕ್ಕಿ ಸುಗ್ಗಿ ಕುಣಿತ, ಗಾರುಡಿಗೊಂಬೆ, ಚಿಲಿಪಿಲಿಗೊಂಬೆ, ನಾಸಿಕ್ ಡೋಲಾಟಗಳು ನೋಡುಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆದವು.
ನಾಡದೇವತೆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಹೊತ್ತ ಅಂಬಾರಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವತಿಯಿಂದ ವಿಶೇಷ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ದಸರಾ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಸಚಿವ ಹಾಗೂ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಎನ್. ಚೆಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ರಮೇಶ್ ಬಂಡಿಸಿದ್ದೇಗೌಡ, ಮಂಡ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ರವಿ ಕುಮಾರ್, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಂಡಿ ಸಿದ್ದೇಗೌಡ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಕುಮಾರ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೆ.ಆರ್. ನಂದಿನಿ, ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಬಿ.ಸಿ ಶಿವಾನಂದ ಮೂರ್ತಿ, ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಶಿವಮೂರ್ತಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಚೇತನ ಯಾದವ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಚಿವ ಎನ್.ಚಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ, "415ನೇ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ದಸರಾ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ನಾಗಾಭರಣ ಸೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಾಸಕರು ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಸಕ ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ಬಂಡಿಸಿದ್ದೇಗೌಡ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ದಸರಾ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶುಕ್ರವಾರ KRS ನಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾವೇರಿ ಆರತಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕಾವೇರಿ ಆರತಿಗೆ ರೈತರ ವಿರೋಧದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾವು ಪರ್ಮೆನೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಚರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕಾವೇರಿ ಆರತಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ದಸರಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ಆರತಿ ಮಾಡಲು ಡಿಸಿಎಂ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಗೆ ಮಾಡುವ ಆರತಿ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಕಾವೇರಿ ಮಾತೆಗೆ ಆರತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಟ್ನ ಆದೇಶ ಇರುವ ಹಿನ್ನಲೆ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಕಾವೇರಿ ಆರತಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಬಳಿಕ ಶಾಶ್ವತ ಕಾವೇರಿ ಆರತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ" ಎಂದರು.
ಶಾಸಕ ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ಬಂಡಿಸಿದ್ದೇಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, "ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ದಸರಾ ನಾನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ. ಮೈಸೂರು ಅರಸರ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಇರುವ ದಸರಾ. ಮೈಸೂರು ರಾಜರು 1610 ರಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿದ ದಸರಾ. ವಿಜಯನಗರ ಅರಸರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ಮೈಸೂರು ರಾಜರ ಕಾಲದಿಂದ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಆ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಮುನ್ನೆಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೊಗ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಕಾವೇರಿ ಆರತಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ವಿವಿಧ ಮಠಾದೀಶರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ಆರತಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಜೆಸ್ಎಸ್ ಮಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಂತರ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಲನಂದನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ಆರತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಕೆಆರ್ಎಸ್ನ ಬೃಂದಾವನದ ಸ್ಟ್ರಚ್ಚರ್ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಕಾವೇರಿ ಪ್ರತಿಮೆ ಮುಂದೆ ಕಾವೇರಿ ಆರತಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಬದ್ಧ. ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಮಾನದ ಬಳಿಕ ಶಾಶ್ವತ ಕಾವೇರಿ ಆರತಿಯ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುವ ಹಕ್ಕು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ. ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಗಂಗೆಗೆ ಆರತಿ ಮಾಡಿದಂತೆ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ಆರತಿ. ಕಾವೇರಿಗೆ ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಗೌರವವಾಗಿದೆ. ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗುವುದು ಬೇಡ. ಕಾವೇರಿ ಮಾತೆ ತುಂಬಿ ಹರಿಯಲಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಎನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಅಷ್ಟೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
