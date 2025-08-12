ETV Bharat / state

ಮಂತ್ರಾಲಯ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಯ 354ನೇ ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ - MANTRALAY MAHARATHOTSAV

ಮಂತ್ರಾಲಯದಲ್ಲಿ ಗುರುರಾಯರ ಉತ್ತರ ಆರಾಧನೆ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ನಡೆಯಿತು.

ಮಂತ್ರಾಲಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶ್ರೀಗಳ 354ನೇ ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 12, 2025 at 5:15 PM IST

Updated : August 12, 2025 at 6:57 PM IST

ರಾಯಚೂರು : ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಯ 354ನೇ ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಉತ್ತರ ಆರಾಧನೆಯ ಮೂಲಕ ಇಂದು ವೈಭವದಿಂದ ಜರುಗಿತು.

ಮಠದ ಮುಂಭಾಗದ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವ ಉತ್ತರ ಆರಾಧನೆಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಕಂಡುಬಂತು. ದೇಶದ ವಿವಿಧೆಡೆಯಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ವಿವಿಧ ಜಾನಪದ ಕಲಾ ತಂಡಗಳು ಮಹಾರಥೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ರಾಯರ ಆರಾಧನೆಗೆ ಮೆರುಗು ನೀಡಿದವು.

ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಶ್ರೀ ಸುಬುದೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು ಮಾತನಾಡಿದರು (ETV Bharat)

ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ನಿರ್ಮಲ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮೂಲಕ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಬೃಂದಾವನದ ಅಲಂಕಾರ ಸೇವೆಯೊಂದಿಗೆ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಸುಬುದೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು ಉತ್ತರ ಆರಾಧನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.

ಮಂತ್ರಾಲಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶ್ರೀ ವಿಗ್ರಹ (ETV Bharat)

ಭಕ್ತರೊಬ್ಬರು ರಾಯರ ಬೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ನವರತ್ನ ಕವಚವನ್ನು ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಭಕ್ತರು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡರು.

ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯ ನಡೆಸಿದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಸುಭುದೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು (ETV Bharat)

ರಾಮದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಶ್ರೀಗಳು, ಪ್ರಹ್ಲಾದ ರಾಜರಿಗೆ ಗಂಧ ಲೇಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗುಲಾಲ್ ಆಚರಿಸಿದ್ರು. ಗಂಧ ಚಿಮಿಕಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಗುಲಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಿಂದೇಳುವ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಯಿತು.

ಮಹಾರಥೋತ್ಸವ (ETV Bharat)

ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರಾಗಿ ರಾಯರು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಬಹಿರ್ಮುಖವಾಗಿ ಇಂದು ದರ್ಶನ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರಿಗೆ ಶ್ರೀಗಳು ಹೋಲಿ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಪಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಗುರು ರಾಯರ ಉತ್ತರ ಆರಾಧನೆ (ETV Bharat)

ಮಹಾರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ವಿದ್ಯಾಪೀಠಕ್ಕೆ ರಥದಲ್ಲಿ ತೆರಳುವ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರು ವಿದ್ಯಾಪೀಠದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸಂಸ್ಕೃತಾಭ್ಯಸವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಪ್ರತೀತಿ. ರಥೋತ್ಸವದ ವೇಳೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸುಬುಧೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದರು. ರಥೋತ್ಸವದ ವೇಳೆ ಹೆಲಿಕ್ಯಾಪ್ಟರ್​​​ನಿಂದ ಪುಷ್ಪವೃಷ್ಠಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶ್ರೀಗಳ 354ನೇ ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವ (ETV Bharat)

ಎರಡು ದಿನ ನಡೆಯಲಿವೆ ಸಪ್ತರಾತ್ರೋತ್ಸವ : ಸಂಜೆ ನಡೆಯುವ ಸ್ವಸ್ತಿವಾಚನ ಹಾಗೂ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತರ ಆರಾಧನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಪನ್ನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಹೊರರಾಜ್ಯದ ಭಕ್ತರ ಜೊತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕವಾಗಿತ್ತು.

ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಸುಭುದೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು (ETV Bharat)

ಸಪ್ತರಾತ್ರೋತ್ಸವ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ದಿನ ಕಾಲ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.

ಮಂತ್ರಾಲಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶ್ರೀ ವಿಗ್ರಹ (ETV Bharat)

ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯ ನಡೆಸಿದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಸುಭುದೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು (ETV Bharat)

ಮಹಾರಥೋತ್ಸವ (ETV Bharat)

ಗುರು ರಾಯರ ಉತ್ತರ ಆರಾಧನೆ (ETV Bharat)

ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶ್ರೀಗಳ 354ನೇ ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವ (ETV Bharat)

ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಸುಭುದೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು (ETV Bharat)

