ಆಕ್ಷೇಪ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಜಾತಿ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ವಿವಾದಿತ 33 ಜಾತಿ ಹೆಸರನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ: ಮಧುಸೂದನ್ ನಾಯ್ಕ್

ರಾಜ್ಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಧುಸೂದನ್ ನಾಯ್ಕ್ ಅವರು ಜಾತಿ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ವಿವಾದಿತ 33 ಜಾತಿ ಹೆಸರನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Representative image
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS / ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 21, 2025 at 5:53 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು : ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಿಂದ ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಜಾತಿಪಟ್ಟಿಯಿಂದ 33 ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮದೊಂದಿಗೆ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಮೂಲ ಹಿಂದೂ ಜಾತಿ ಕಾಲಂಗಳನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಧುಸೂದನ್ ನಾಯ್ಕ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ದೇವರಾಜ್ ಅರಸು ಭವನದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಭಾನುವಾರ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿ ನಡೆಸಿದ ಅವರು, ಕಾಂತರಾಜು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಜಾತಿ ಹಾಗೂ ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರಿಸಿದ ಜಾತಿಯನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಿ ಒಟ್ಟು 1561 ಜಾತಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಬಳಿಕ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಯಿತು. ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಬಂದು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.‌ ಹೀಗಾಗಿ, ಆಯೋಗ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಗೊಂದಲ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆವು. ಒಟ್ಟು 33 ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಜೊತೆಗೆ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಮೂಲ ಹಿಂದೂ ಜಾತಿಗಳ ಕಾಲಂನ್ನು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವ ಆ್ಯಪ್​ನ ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್​​ನಲ್ಲಿ ಬರದಂತೆ ಮಾಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.

ಆದರೆ, ಜಾತಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಜಾತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ನಮೂದಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಇತರೆ ಕಾಲಂನಲ್ಲಿ ತಾವು ಇಚ್ಛಿಸುವ ಜಾತಿಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಆ್ಯಪ್​​ನಲ್ಲಿನ ಜಾತಿ ನಮೂದು ಮಾಡುವ ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್ ನಲ್ಲಿ ಈ 33 ವಿವಾದಿತ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೊದಲು 1561 ಇದ್ದ ಜಾತಿಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 33 ಜಾತಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ ಕಾರಣ ಸದ್ಯ ಜಾತಿಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 1528 ಜಾತಿಗಳು ಇವೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.

ನಾಳೆಯಿಂದ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಆರಂಭ : ನಾಳೆಯಿಂದ‌ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ತಯಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಜಾತಿ ಗಣತಿ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಸಮೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸುಮಾರು 140 ರಿಂದ 150 ಮನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆ ನಿಗದಿತ ಮನೆಗಳ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. 1.61 ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಸಮೀಕ್ಷೆದಾರರಿಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 2 ಲಕ್ಷ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಲಿದ್ದು, ಇಲಾಖಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಒಬ್ಬ ಸಮೀಕ್ಷಕರು ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಅಂದಾಜು 7 ರಿಂದ 8 ಮನೆಗಳನ್ನು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಸುಮಾರು 2 ಕೋಟಿ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು 16 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್​​ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಗಳ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷ ತಂತ್ರಾಂಶ ಹೊಂದಿರುವ ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಮೀಕ್ಷಾದಾರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣದ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸಮೀಕ್ಷಾ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 60 ಪ್ರಶ್ನೆ/ಕಾಲಂಗಳು ಇದ್ದು, ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡ್ಡಾಯ: ಸರ್ವೆ ವೇಳೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಗಣತಿದಾರರಿಗೆ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನೀಡಬೇಕು. ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಪಡೆದು ಅದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿದ ಬಳಿಕ 60 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಸಂಬಂಧ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಧಾರ್ ಅಲ್ಲದೇ ಎಪಿಕ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನೂ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ ಎಂದರು.

ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಕುಟುಂಬದ ಧರ್ಮ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. ಬಳಿಕ ಜಾತಿ ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. ಬಳಿಕ ಉಪಜಾತಿ ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. ಬಳಿಕ ಆ ಉಪ ಜಾತಿ ಬೇರೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಎಂದು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.‌ ಯಾವ ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೀರಾ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಎಸ್​​ಸಿ, ಎಸ್​​ಟಿ ಹಾಗೂ ಒಬಿಸಿ ಎಂಬ ಕೆಟಗರಿಯಡಿ ಬರುತ್ತೀರಾ ಎಂದು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.‌ ಆ ಕೆಟಗರಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಸಮೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಆ್ಯಪ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾತಿಗಳ ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಮಾನ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಸಮೀಕ್ಷಾದಾರರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸರ್ವೆ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಆ ಮೇಲೆ ಜಾತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಆಗಲಿದೆ. ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಬರೆಸಿರುವ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಆ ಮೇಲೆ ಪಟ್ಟಿ ಅಂತಿಮ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ಜಾತಿ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಮಾನ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಸ್ತುತತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದರು.

ಜಾತಿಪಟ್ಟಿ ಸಂಬಂಧ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾದ ಕಾರಣ ಕೆಲ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಜಾತಿ ಹೆಸರು ಕಾಂತರಾಜು ನೇತೃತ್ವದ ಆಯೋಗ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿರುವುದು. ಜನರು ನಮೂದಿಸಿದ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ನಂತರ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗ್ಡೆಯವರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವರದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಹಿಂದಿನ‌ ಆಯೋಗದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿನ ಜಾತಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಬಳಸಿದ್ದೇವೆ. ಹಿಂದಿನ ಆಯೋಗದ ವರದಿಯಲ್ಲಿ 1,351 ಜಾತಿ ಹೆಸರು ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿತ್ತು ಎಂದರು.‌

148 ಜಾತಿಗಳು ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದೇವೆ: 19.8.2025 ರಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಕ್ಷೇಪ, ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಾಗಿ ಜಾತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದೆವು. ಅದರಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕೆಲ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿರುವ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲು ಯೋಗ್ಯ ಇದೆಯೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಬಳಿಕ 148 ಜಾತಿಯನ್ನು ನಾವು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಜಾತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿವಾದ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮ ಅಂತಲೇ ಪರಿಗಣನೆ: ಒಂದು ವೇಳೆ ಇತರೆ ಕಾಲಂನಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಜಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಎಂದು ಬರೆಸಿದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಅರಿಯಲು ನಾವು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸರ್ವೆ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಸಮಿತಿಯವರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಅವರನ್ನು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅಂತಲೇ ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂಲ ಜಾತಿಯನ್ನು ಬರೆಸಿದ್ದರೂ ಅವರನ್ನು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅಂತಲೇ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂಲ ಜಾತಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರು.

ಈ ಹಿಂದಿನ ಸಮೀಕ್ಷೆ ವೇಳೆ ಜನರೇ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಕುರುಬ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಅಂತ ನಮೂದು ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆವಾಗನಿಂದಲೇ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಜಾತಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾಂತರಾಜ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಐದು ಸಾವಿರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, 2000 ಒಕ್ಕಲಿಗ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅಂತ ಬರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬರೆಸಿದ ಡೇಟಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅವರು ಬರೆಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೇರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಗೊಂದಲ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್​​ನಿಂದ ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಇಲಾಖೆ ಆಯುಕ್ತ ಕೆ. ಎ. ದಯಾನಂದ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಈ ಹಿಂದಿನ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ 38 ಜಾತಿಗಳ ಸಂಬಂಧ ಗೊಂದಲ ಇತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ 33 ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಉಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಿರಿಯಾನ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ಎಸ್​​ಸಿ, ಎಸ್​​ಟಿ ಮತಾಂತರಿತ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಎಂಬ ಕಾಲಂನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಮಿಕ್ಕಿದಂತೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮೂಲ‌ ಜಾತಿ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್​​ನಿಂದ ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ. ನಾವು ಅಧಿಸೂಚಿತ ಜಾತಿ, ಧರ್ಮವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.

ವೀರಶೈವ-ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಲ: ಇತರೆ ಕಾಲಂನಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವ-ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮ ಎಂದು ನಮೂದಿಸಿದರೂ ಅದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಬರೆಸಿಕೊಂಡರೂ ಅದರ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ನೋಟಿಫೈ ಆಗಿರುವ ಧರ್ಮವನ್ನೇ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವೀರಶೈವ-ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮ ಎಂದು ಬರೆಸಿದರೂ ನಾವು ಅವರ ಉಪಜಾತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಧರ್ಮ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ತಡವಾಗಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಆರಂಭ: ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್​ನ್ನು ನಾವು ಸರ್ವೆಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 2-3 ದಿನ, ಒಂದು ವಾರ ತಡವಾಗಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಆರಂಭ ಆಗಲಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 22 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಲಿದೆ. GBA ಆಗಿರೋದರಿಂದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರ ಆಗಿತ್ತು. ತರಬೇತಿ ಕೊಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಡ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನು ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಒಂದು ವಾರ ತಡ ಆಗಬಹುದು. ಬೆಂಗಳೂರು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ‌. ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗದಂತೆ ಸರ್ವೆ ಮುಗಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ಹೇಳಿದರು.

ಸರ್ವೆ ಮಾಡಲು ಬಂದಾಗ ನೀವು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ, ಆವಾಗ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಅಂಟಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಂ. ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಬಹುದು. ಆನ್​​ಲೈನ್ ಮೂಲಕವೂ ತಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಬಹುದು. ಇನ್ನು ಜಿಬಿಎ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸ್ಲಾಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಬಹುದು ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಗುಪ್ತ ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹ ಇಲ್ಲ: ಗುಪ್ತ ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹ ಇಲ್ಲ. 60 ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತ ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳುವ ಕಾಲಂನ್ನು ಎಲ್ಲೂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿಲ್ಲ. ಕುಲ ಕಸುಬು ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರು ಅಂಟು ರೋಗ, ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆಯಾ ಎಂಬ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕೆ. ಎ. ದಯಾನಂದ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

ತೆಲಂಗಾಣದವರು ನಮ್ಮ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು, ಅಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದು ಆಯೋಗದಿಂದ ಹಿಂದಿನ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು ನಮ್ಮಿಂದ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅವರಿಂದ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

ಜಾತಿಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕೈ ಬಿಟ್ಟ 33 ಜಾತಿ ಕಾಲಂ ಹೀಗಿದೆ: ಜಾತಿಪಟ್ಟಿಯಿಂದ 33 ಮತಾಂತರಿತ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮದೊಂದಿಗೆ ನಮೂದಿಸಲಾದ ಮೂಲ ಜಾತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ಬಣಜಿಗೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ಬಾರಿಕಾರ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ಬೆಸ್ತರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ಬಿಲ್ಲವ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ದೇವಾಂಗ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ಈಡಿಗ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ಗೊಲ್ಲ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ಗೊಂಡ ಲಾಲಗೊಂಡ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ಗೌಡಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ಜಲಗಾರ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ಜಂಗಮ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ಕಮ್ಮ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ಕಮ್ಮ ನಾಯ್ಡು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ಕಂಸಾಳಿ/ ಕಂಸಾಳೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ಕುರುಬ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ಮಡಿವಾಳ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ಮಾಂಗ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ಮೊದಲಿಯಾರ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ನಾಡಾರ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ನೇಕಾರ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ಪಡಯಾಚಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ಸೆಟ್ಟಿ ಬಲಿಜ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ಸುದ್ರಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ತಿಗಳ/ಥಿಗಳ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ತುಳು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ವೈಶ್ಯ/ ಶೆಟ್ರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ಒಕ್ಕಲಿಗ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮತ್ತು ವೈಶ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಹೆಸರನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.

SOCIAL AND EDUCATIONAL SURVEYKANTHARAJ REPORTBENGALURUಜಾತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆMADHUSUDAN NAIK

