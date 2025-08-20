ETV Bharat / state

ಅಧಿಕ ಮಳೆಯಿಂದ ನೆಲಕಚ್ಚಿದ 300 ಎಕರೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆ; ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕದ ತಟ್ಟಿದ ರೈತರು - GARLIC CROP

ರಾತ್ರಿ-ಹಗಲು ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಳೆಯಿಂದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಗೆ ಶೀತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಡೀ ಬೆಳೆ ನಾಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹರಿಹರ ತಾಲೂಕಿನ ಎರೇ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ನಾಶಗೊಂಡ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 20, 2025 at 6:10 PM IST

ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ನೂರುಲ್ಲಾ ಡಿ.

ದಾವಣಗೆರೆ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯಿಂದ ಹರಿಹರ ತಾಲೂಕಿನ ಎರೇ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆಗಾರರ ಬದುಕು ಬರಡಾಗಿದೆ.‌ ಕೈಗೆ ಬರುವ ಮುನ್ನವೇ ಅತಿಯಾದ ತೇವಾಂಶದಿಂದ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ 300 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಬೆಳೆ ನೆಲಕಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮದ ರೈತರು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಾಶಗೊಂಡ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸರ ಹೊರಹಾಕುತ್ತಿರುವ ಎರೇ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರು. (ETV Bharat)

ಶೀತಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಾವು ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶವಾಗಿದ್ದು, ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕದ ತಟ್ಟಿರುವ ಎರೇ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರು, ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಬೆಳೆ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಜಕ್ಕಾದರೂ ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ಕಟಾವು ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಶೀತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾಶಗೊಂಡ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವ ರೈತರು (ETV Bharat)

300 ಎಕರೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನಾಶ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹರಿಹರ ತಾಲೂಕಿನ ಎರೇ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ರೈತರು ಇದನ್ನೇ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳೆಯನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಲಾಭದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಸಿಯಾಗಿದೆ.‌ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತುಂತುರು ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲೇ ಕೊಳೆತು ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕಿತ್ತು ಒಣಗಿಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಳಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಮಳೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಪರಿಣಾಮ ಕೈಗೆ‌ ಬಂದಿರುವ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆ ಬಾಯಿಗೆ ನೆಲಕಚ್ಚಿದೆ. ಈ ಗ್ರಾಮ ಒಂದರಲ್ಲೇ 300 ಎಕರೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ನಷ್ಟವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ರೈತ ಸಂಜೀವ್ ರೆಡ್ಡಿ ಎಂಬುವರು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅಧಿಕ ಮಳೆಯಿಂದ ನೆಲಕಚ್ಚಿದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆ (ETV Bharat)

ಎಕರೆಗೆ 30-40 ಸಾವಿರ ಖರ್ಚು: 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಬೆಳೆ ಬುಡಸಹಿತ ಕೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವಾಗಿದೆ. ಎಕರೆಗೆ 30 ರಿಂದ 40 ಸಾವಿರ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದು, ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದ ಹಣದಲ್ಲಿ ಶೇ 10ರಷ್ಟಾದರೂ ಸಿಗಲಿ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ರೈತರು ಇರುವ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಕಿತ್ತು ಒಣಗಿಸಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಮಳೆಯಿಂದ ಅದು ಕೂಡ ಕೊಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಭಾಗದ ರೈತರು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಮುಂದು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಗೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಮಳೆ ಸಂಕಷ್ಟ ತಂದೊಡ್ಡಿದೆ. ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಗೆ 2-3 ಸಾವಿರ ದರ ಇದ್ದು, ದಿಕ್ಕು ತೋಚದಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಅಧಿಕ ಮಳೆಯಿಂದ ನೆಲಕಚ್ಚಿದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆ (ETV Bharat)

ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮೊರೆ: ಈ ಬಾರಿ ಬೆಳೆ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಳೆ ಇರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಕೊಳೆಯುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆಲ ರೈತರು ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಳೆ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿರುವ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ‌ ಬೆಳೆ ಅನ್ನದಾತರನ್ನು ಸಾಲದ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಿದೆ. ‌ಹೀಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಬೆಳೆಹಾನಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ, ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಕನಿಷ್ಟ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ರೈತರನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ದೂರು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅನ್ನದಾತರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶೀತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾಶಗೊಂಡ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವ ರೈತ (ETV Bharat)

ಕೈಕೊಟ್ಟ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆ, ನೆಲಕಚ್ಚಿದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ: ರೈತ ಆಶೋಕ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಈಗಾಗಲೇ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಹಾಗೂ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆ ಕೈಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯಾದರೂ ಕೈ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಎಂದರೆ ಅದು ಕೂಡ ನೆಲಕಚ್ಚಿದೆ. ರಾತ್ರಿ-ಹಗಲು ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಳೆಯಿಂದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಗೆ ಶೀತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಡೀ ಬೆಳೆ ನಾಶವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕಲು 30 ಸಾವಿರ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷ ಆಗಿರುವ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟ ಈ ಹಿಂದೆ ಯಾವತ್ತೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಸೇರಿದ ಏಳು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿಲಾಗಿತ್ತು. 2.10 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇತ್ತ ಬೇರೆ ಮೂರು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ್ದು, ಎಕರೆಗೆ 15 ಸಾವಿರದಂತೆ, 45 ಸಾವಿರ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಕೂಡ 15 ಎಕರೆ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಪ-ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಭದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅನ್ನದಾತರಿಗೆ ನಿರಂತರ ಮಳೆಯಿಂದ ಈ ಸಲ ಭಾರಿ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು" ಎಂದು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.

ಶೀತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾಶಗೊಂಡ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವ ರೈತರು (ETV Bharat)

ಮತ್ತೋರ್ವ ರೈತ ಸಂಜೀವ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಫಸಲು ಸಿಗದಿದ್ದರೂ ಸರಿ, ಬದಲಿಗೆ ಬೀಜಕ್ಕಾದರೂ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೂಲಿಗಾರರಿಗೆ ಕೂಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೀಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಕರೆಗೆ 30-35 ಸಾವಿರ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಬೆಳೆ ನಾಶದಿಂದ ಅದೆಲ್ಲವೂ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಮಾಡಿದಂತಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಹಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ತುಂಬಿಕೊಡಬೇಕು. ಸೊಂಟದ ತನಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಮಳೆ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡ ಮಲಗಿದೆ.‌ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಗೆ 2 ರಿಂದ 3 ಸಾವಿರ ಬೆಲೆ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಈರುಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೆವು. ಅದು ಕೂಡ ಕೈಹಿಡಿಯಲಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯ ಸರದಿಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ 10 ರಿಂದ ‌11 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ 2-4 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಬಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು" ಎಂದು ಬೇಸರ ಹೊರಹಾಕಿದರು.

ಅಧಿಕ ಮಳೆಯಿಂದ ನೆಲಕಚ್ಚಿದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆ (ETV Bharat)

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪನಿರ್ದೇಕರಾದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ "ಎರೇ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಸೇರಿದಂತೆ, ನೆರೆಯ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ, ಕಟಾವಿಗೆ ಒಂದು ವಾರ ಕಾಲಾವಧಿ ಇತ್ತು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಮಳೆ ಆಗಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆ ನೆಲಕಚ್ಚಿದೆ. ಕ್ರಾಪ್ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಸರ್ವೇ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಎರೇ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಾಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟದ ಸರ್ವೇ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಬೆಳೆ ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ವೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸರ್ವೇ ನಡೆಸಿದ ಬಳಿಕ ರೈತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಣ ಸಂದಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂದರು. ‌

