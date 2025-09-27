ETV Bharat / state

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಸಂಚರಿಸುವ 3 ವಂದೇ ಭಾರತ್​ ರೈಲುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಸ್ಪಂದನೆ: ಏರಿಕೆಯತ್ತ ಬೆಳಗಾವಿ - ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡದಿಂದ 3 ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲುಗಳು‌ ಸಂಚಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಮೂರು ರೈಲುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.

VANDE BHARAT TRAIN
ವಂದೇ ಭಾರತ್​ ರೈಲು (ETV Bharat)
Published : September 27, 2025 at 1:58 PM IST

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ವಂದೇ ಭಾರತ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಸೆಮಿ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಸೇವೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ವೇಗದ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ‌ನಗರಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡದಿಂದ 3 ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲುಗಳು‌ ಸಂಚಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಮೂರು ರೈಲುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಧಾರವಾಡ-ಬೆಂಗಳೂರು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಪುಣೆ ಹಾಗೂ ಬೆಳಗಾವಿ-ಬೆಂಗಳೂರು ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲುಗಳು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮೂಲಕ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಿದೆ. ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ‌ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ವಂದೇ ಭಾರತ್‌ನತ್ತ ಒಲವು ತೋರುತ್ತಿದ್ದು, ಶೇ.85ರಿಂದ ಶೇ.100ರಷ್ಟು ಸೀಟುಗಳು ಭರ್ತಿಯಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವೂ ಬರುತ್ತಿದೆ.

ಬೆಳಗಾವಿ- ಬೆಂಗಳೂರು ವಂದೇ ಭಾರತಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಈ ಹಿಂದೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದ ಧಾರವಾಡ-ಬೆಂಗಳೂರು ವಂದೇ ಭಾರತ ರೈಲು ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನೂ ಸಹ ಗಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದಾಯ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ವಂದೇ ಭಾರತ್​, ಶೇ. 100ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಮುಂಗಡ ಟಿಕೆಟ್ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಉತ್ತಮ ವಾತಾವರಣ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಶುಚಿಯಾದ ಊಟ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನ ತಲುಪಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿರುವ ರೈಲು ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣ ದರ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೂ ಸೌಲಭ್ಯ ಮತ್ತು ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾದಡಿ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕಿಲ್ಲ.

ಧಾರವಾಡ-ಬೆಂಗಳೂರು ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 20661 ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸಪ್ರೆಸ್ ಕ್ರಮೇಣ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ರೈಲು 25 ಟ್ರಿಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 13,406 ಜನ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದು, 101.17 ಬುಕ್ಕಿಂಗ್​ನೊಂದಿಗೆ ₹1.46 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದೆ. ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ 27 ಟ್ರಿಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 14,747ಕ್ಕೆ ಏರಿತ್ತು. ₹1.61 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಶೇ. 103ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ 12,181 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಂಚರಿಸಿದ್ದು, 1.31 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಶೇ.88.39 ರಷ್ಟಿತ್ತು. ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಶೇ. 80.79 ರಷ್ಟು ಬುಕ್ಕಿಂಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ 11,133 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಂಚರಿಸಿದ್ದು, 1.23 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಲ್ಲಿ‌ 89.6 ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ನೊಂದಿಗೆ 12,823 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಂಚರಿಸಿ ₹1.38 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದೆ.

ಅದೇ ರೀತಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-ಧಾರವಾಡ ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 20662 ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಸಹ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ರೈಲು 25 ಟ್ರಿಪ್ ಸಂಚರಿಸಿ 13,396 ಜನ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶೇ 101.1 ಬುಕ್ಕಿಂಗ್​ನೊಂದಿಗೆ ₹1.54 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದೆ. ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 27 ಟ್ರಿಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 14,498 ಜನ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದು, ಶೇ. 103.31 ಬುಕ್ಕಿಂಗ್​​ನೊಂದಿಗೆ ₹1.69 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದೆ. ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ 92.93 ರಷ್ಟು ಮುಂಗಡ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ 12,807 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಂಚರಿಸಿದ್ದು, 1.46 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಜುಲೈ ವೇಳೆಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ 12,231 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಂಚರಿಸಿದ್ದು, 1.41 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಶೇ.88.75 ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು.

ಇನ್ನು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ -ಪುಣೆ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 64.9 ಟಿಕೆಟ್​ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಗಿ 4,472 ಜನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ, ₹48.04 ಲಕ್ಷ ಗಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.69.31ರಷ್ಟು ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಗಿ 5,143 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಂಚರಿಸಿ ₹55.83 ಲಕ್ಷ ಗಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪುಣೆಯಿಂದ ಆಗಮಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡಿದೆ.

ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 71.94 ರಷ್ಟು ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ 4957 ಜನ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ 51.56 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 86.22 ರಷ್ಟು ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಗಿ 5941 ಜ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ₹60.74 ಲಕ್ಷ ಗಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.

ಇದೇ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್​ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ - ಬೆಂಗಳೂರು ವಂದೇ ಭಾರತಕ್ಕೂ ಉತ್ತಮ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಆಗಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ 18 ಟ್ರಿಪ್‌ ಸಂಚಾರ ನಡೆಸಿದ್ದು, 56.61 ರಷ್ಟು ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದು, 5,306 ಜ‌ನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಂಚರಿಸಿ ₹69.58 ಲಕ್ಷ ಗಳಿಸಿದೆ.

ಇನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಶೇ.83.54 ರಷ್ಟು ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದು, 7,970 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಂಚರಿಸಿ, 1.03 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಮಂಜುನಾಥ ‌ಕನಮಡಿ‌ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಎರಡು ಹಾಗೂ ಪುಣೆಗೆ 1 ವಂದೇ ಭಾರತ್​ ರೈಲು ಸಂಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಧಾರವಾಡ - ಬೆಂಗಳೂರು ವಂದೇ ಭಾರತ್​ ಮೂರು ಟ್ರೈನ್​​ಗಳಿಗಿಂತ ಹಳೇಯದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಜನದಟ್ಟಣೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಕಳೆದ 5 ತಿಂಗಳ ಸರಾಸರಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಶೇ. 92 ರಷ್ಟು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಂಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಧಾರವಾಡ - ಬೆಂಗಳೂರು ಶೇ. 94 ರಷ್ಟು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಂಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಪುಣೆ ವಂದೇ ಭಾರತ್​ ರೈಲು ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಕಳೆದ ಕೆಲ ತಿಂಗಳ ಸರಾಸರಿಯಂತೆ ಶೇ. 80 ರಷ್ಟು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಂಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಪುಣೆ- ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶೇ.87 ರಷ್ಟು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಂಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪುಣೆಯಿಂದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಬರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವ ಬೆಳಗಾವಿ-ಬೆಂಗಳೂರು ಮೊದಲ ತಿಂಗಳವಾಗಿದ್ದರಿಂದ 14 ಟ್ರಿಪ್ ಮಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗಾವಿ - ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೊರಡುವ ವಂದೇ ಭಾರತ್​ ಶೇ.55 ರಷ್ಟು ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಹೊರಡುವ ವಂದೇ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಶೇ.89 ಸೀಟುಗಳು ಭರ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಗುವ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ವಾಣಿಜ್ಯ ‌ನಗರಿ‌ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ‌ ಮೂಲಕ ಸಂಚರಿಸುವ ಮೂರು ವಂದೇ ಭಾರತ್​ ರೈಲುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಜಾ ದಿನಗಳು ಹಾಗೂ ಹಬ್ಬ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶೇಷ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 100 ರಷ್ಟು ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ಸೇರಿದಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಸಂಚರಿಸುವ ಇತರೆ ರೈಲುಗಳ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದ್ದು, 2 ಗಂಟೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಉಳಿತಾಯವಾಗಲಿದೆ. ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಗೆ ಮನೆ ತಲುಪಲು ಈ ರೈಲುಗಳು ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

