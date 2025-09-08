ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ಅಂಧ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿ 15 ಮಂದಿಗೆ ಹುಚ್ಚು ನಾಯಿ ಕಡಿತ: ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ
ಅಂಧ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ 15 ಮಂದಿಯ ಮೇಲೆ ಹುಚ್ಚು ನಾಯಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
Published : September 8, 2025 at 5:55 PM IST
ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ಹುಚ್ಚು ನಾಯಿ ದಾಳಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 15 ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಅಂಧರ ಶಾಲೆಯ 11 ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ನಾಲ್ವರಿಗೆ ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿದೆ.
ನವನಗರದ ಎಪಿಎಂಸಿ ಬಳಿರುವ ಸಂಜೀವಿನಿ ಅಂಧ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಹುಚ್ಚು ನಾಯಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಚ್ಚಿದೆ. ನಿನ್ನೆ(ಭಾನುವಾರ) ಓರ್ವ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಕಚ್ಚಿದ್ದ ನಾಯಿ, ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಕಚ್ಚಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿಲಾಗಿದೆ.
ಇಂದು ಒಂದೇ ದಿನ 15 ಜನರಿಗೆ ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯರು ಆತಂಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಪಿಎಂಸಿ ಬಳಿ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಜನ್ ಡಾ.ಮಹೇಶ ಮಾತನಾಡಿ, "ಹುಚ್ಚು ನಾಯಿ ಕಡಿತದಿಂದ ಗಾಯಗೊಂಡ ಸುಮಾರು 15 ಮಂದಿ ಗಾಯಾಳುಗಳು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರಲ್ಲಿ 11 ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳು, ಇತರ ನಾಲ್ವರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ನಾಯಿ ಕಡಿದಿದೆ. ಕಚ್ಚಿದ ವಿಧಾನ ನೋಡಿದರೆ ಅದು ಹುಚ್ಚು ನಾಯಿಯೇ ಇರಬಹುದು. ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಕಡಿತ ಪ್ರಕರಣ ನಡೆದಿದೆ. ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 15 ಮಂದಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದರು.
"ಕಚ್ಚಿದ ವಿಧಾನ ನೋಡಿದರೆ ಇದು ಕೆಟಗರಿ 3 ಬೈಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪದ್ದಾಗಿದೆ. ನಾಯಿ ಕಡಿತಕ್ಕೊಳಗಾದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಟಿಟಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ರೇಬೀಸ್ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಐವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಉಳಿದ 10 ಮಂದಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಟ್ಟು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಐವರ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಿಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕವರಿಗೆ ಕಚ್ಚಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅದು ಹುಚ್ಚು ನಾಯಿಯೇ ಇರಬಹುದು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸಂಜೀವಿನಿ ಅಂಧ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಹೇಮಾವತಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಶಾಲೆಯ ಬಳಿ ನಾಯಿಯ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅಂಧ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ತಾವು ಇದ್ದರೂ ನಾಯಿಗಳು ಬಂದು ಕಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ನಾಯಿ ದಾಳಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲದ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಹಾವಳಿ: ವೃದ್ಧ ಸೇರಿ ಐವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೀದಿನಾಯಿ ದಾಳಿಗೆ ನಲುಗಿದ ದಾವಣಗೆರೆ ಜನ; ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಏರಿಕೆ, ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು?