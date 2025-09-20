ಎಪಿಎಲ್ ಆದ 14,771 ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು: ಹಾವೇರಿ ಪಡಿತರರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 14,771 ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ಅನರ್ಹವೆಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : September 20, 2025 at 3:06 PM IST
ಹಾವೇರಿ: ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಬಿಪಿಎಲ್ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಇರುವ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಿಪಿಎಲ್ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಗಳ ಅರ್ಹರಾಗಲು ಕೆಲವು ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಮಾನದಂಡಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಪಿಎಲ್ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ಎಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೇಷನ್ ಅಂಗಡಿಯ ಮುಂದೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2 ಲಕ್ಷ ಬಿಪಿಎಲ್ ಪಡಿತರರಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ 14,771 ಬಿಪಿಎಲ್ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಇಲಾಖೆ ಎಪಿಎಲ್ ಚೀಟಿಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದೆ.
ಬಿಪಿಎಲ್ ಎಪಿಎಲ್ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಇರುವ ಮಾನದಂಡಗಳು: 1 ಲಕ್ಷ 20 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಹೊಂದಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳ ಬಿಪಿಎಲ್ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ಎಪಿಎಲ್ ಚೀಟಿಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿದರೆ ಅವರ ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಪಿಎಲ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿರುವ ಕುಟುಂಬದ ಯಾವುದಾದರೂ ಸದಸ್ಯರು ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದರೆ, ಖಾಸಗಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರಗಳ ವಾಹನ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅವರ ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡಾಗುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು 25 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವ, ಜಿಎಸ್ಟಿ ಪಾವತಿದಾರರು ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಲು ಅನರ್ಹರಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಕಾರ್ಡ್ ಎಪಿಎಲ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ, ಅರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಯಲ್ಲಿರುವವರು ಅಲ್ಲದೆ 7 ಎಕರೆ 20 ಗುಂಟೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜಮೀನು ಹೊಂದಿರುವವರ ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಪಿಎಲ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಿಪಿಎಲ್ ಆಗಿ ಮುಂದುವರೆಯಲು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ: ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಡಿತರ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮುಂದೆ ಎಪಿಎಲ್ ಆದ ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ದಾರರ ಲಿಸ್ಟ್ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಪಡಿತರ ಪಡೆಯಲು ರೇಷನ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬರುವ ಪಡಿತರರು ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಇರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಈ ರೀತಿ ಆತಂಕಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ಎಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾದವರು ಈ ಹಿಂದಿನಂತೆ ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡದಾರರಾಗಿ ಮುಂದುವರೆಯಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆತಂಕ ತಂದ ಮಾನದಂಡಗಳು: ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನೂತನ ಮಾನದಂಡಗಳು ಬಿಪಿಎಲ್ ಪಡಿತರರನ್ನು ಕಂಗಾಲು ಮಾಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಬಡಕುಟುಂಬಗಳಿಗಾಗಿ ತರುತ್ತದೆ. ಆ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಮಾನದಂಡವಾಗಿ ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹದರಲ್ಲಿ ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಎಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದರೆ ಹೇಗೆ ಎಂದು ಬಡಕುಟುಂಬಗಳು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿವೆ. ಸರ್ಕಾರ ಮಾನದಂಡಗಳ ಮರುಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಯಾರಿಗೆ ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಲು ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಹವರ ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ರದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ ಬದಲು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನೇ ನಂಬಿದ ಬಡಕುಟುಂಬಗಳ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆಯಬಾರದು ಎಂದು ಪಡಿತರರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡ್ದಾರರ ವಿವರ: ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ 14 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ರದ್ದತಿಗೆ ಆದೇಶ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 14,771 ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ಅನರ್ಹವೆಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. 12,117 ಪಡಿತರ ಚೀಟಿದಾರರು 1.20 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಹೊಂದಿದವರಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ 20 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಿಂತ ಅಧಿಕ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಇದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ BPL ಕಾರ್ಡ್ ಅನರ್ಹವಾಗಿಲಿದ್ದು, APL ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಲಿದೆ. ಆದರೆ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಸರ್ಕಾರ ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಕಾರ್ಡ್ ರದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ 1 ಲಕ್ಷ 20 ಸಾವಿರ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ರದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಪಿಎಲ್ನಿಂದ ಎಪಿಎಲ್ ಆದ ಕುಟುಂಬಗಳು:
ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ 12 ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ಪಡಿತರ ಪಡೆಯದೇ ಇರುವ ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ದಾರರು- 180
12 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪಡಿತರ ಪಡೆಯದೇ ಇರುವ ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ದಾರರು- 540
1 ಲಕ್ಷ 20 ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಆದಾಯ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ದಾರರು - 12,117
ವಾರ್ಷಿಕ ವಹಿವಾಟು 25 ಲಕ್ಷ ದಾಟಿದ ಕಾರ್ಡ್ದಾರರು- 78
ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಮಂಡಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದರೆ ಅನರ್ಹವಾದವರು - 543
ಎರಡು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿರುವವರು - 204
ನೂರು ವರ್ಷ ದಾಟಿದವರು ಜೀವಂತವಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು- 238
7.50 ಎಕರೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜಮೀನು ಹೊಂದಿ, ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ ಯೋಜನೆ ಹಣ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವರು- 826 ರೈತರು
ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಪಡಿತರ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳು- 2
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ₹1.20 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಿದ್ದವರ BPL ಕಾರ್ಡ್ ರದ್ದತಿಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ: ಸಚಿವ ಮುನಿಯಪ್ಪ