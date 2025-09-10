ವಿಚಾರಣೆ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ 13.86 ಲಕ್ಷ ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು: ಈ ಪೈಕಿ ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಕೇಸ್ಗಳೇ ಅತ್ಯಧಿಕ
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 13.86 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸಿವಿಲ್ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 57,044 ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ಮಧ್ಯಸ್ತಿಕೆ ಮೂಲಕ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : September 10, 2025 at 9:00 PM IST
ವರದಿ: ಭರತ್ ರಾವ್ ಎಂ
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದಿನೇ ದಿನೆ ದಾಖಲಾಗುವ ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ಎಂಬಂತೆ ಇದುವರೆಗೂ 3.43 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕರಣಗಳು ರಾಜ್ಯದ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ. ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತಿರುವ ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ವಂಚನೆಗೆ ಕಡಿವಾಣದ ಜೊತೆಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ತ್ವರಿತ ವಿಲೇವಾರಿಗೊಳಿಸಿ ವಿಳಂಬ ನ್ಯಾಯದಾನ ತಪ್ಪಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ.
ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ವೈವಾಹಿಕ ಹಾಗೂ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹ, ವಾಹನ ಅಪಘಾತ ಪರಿಹಾರ, ಆಸ್ತಿ ಕಲಹ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೂನ್ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಇದುವರೆಗೆ 13.86 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ರಾಜ್ಯದ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಮೊಕದ್ದಮೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದರೂ ತಾರ್ಕಿಕ ಅಂತ್ಯ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗುವ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ ಕುಂಠಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇದುವರೆಗೂ ಬಾಕಿ ವ್ಯಾಜ್ಯವಿರುವ 13.86 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪೈಕಿ ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಕೇಸ್ಗಳೇ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ನೆಗೋಶಿಯೇಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1881, ಸೆಕ್ಷನ್ 138 ಪ್ರಕಾರ ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ ಅಪರಾಧವಾಗಿದ್ದು, ದಂಡ ಸಹಿತ 2 ವರ್ಷ ಜೈಲು ವಿಧಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಪಾವತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ತರಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಕಾಯ್ದೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಂದು ಕಳೆದ ಏಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ ಜಾರಿ ತಂದಿದೆ. ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಧೇಯಕ ಪ್ರಕಾರ ಮೂರು ಬಾರಿ ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಆದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸ್ಥಗಿತ, ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಬಳಿಕ ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗಿದ್ದ ದೂರು ನೀಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮೂರು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಹಾಗೂ ಅಪರಾಧ ಸಾಬೀತಾದರೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಜೊತೆಗೆ ವಂಚಿಸಿದ ಚೆಕ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ದಂಡ ವಿಧಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಚೆಕ್ಸ್ ಬೌನ್ಸ್ ವಂಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸೆ.3ರಂದು ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿತ್ತು. ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪ ಸಾಬೀತಾಗಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ದೂರುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ಆತ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಲಿಖಿತ ಸಹಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ರದ್ದಾಗಲಿದೆ. ಕಾನೂನಿನ ಉದ್ದೇಶ ಶಿಕ್ಷಿಸುವುದಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ವಾದಿ-ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳ ನಡುವಿದ್ದ ವಿವಾದವನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸುವುದು ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿತ್ತು.
90 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಅಭಿಯಾನ: ಸುದೀರ್ಘ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ತಪ್ಪಿಸಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಹೊರಗೆ ಉಭಯ ಪಕ್ಷಗಾರರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ರಾಜೀ ಸಂಧಾನ ಮೂಲಕ ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನ ಇತ್ಯರ್ಥ ಪಡಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಲೋಕಾ ಅದಾಲತ್ ಅಭಿಯಾನವನ್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಜುಲೈ 1ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 6ರವರೆಗಿನ 90 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಅಭಿಯಾನವನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣಾ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಸಿವಿಲ್ ಹಾಗೂ ಕೆಲ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 13.86 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿರುವ 57 ಸಾವಿರ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸೆ.8ಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 26,918 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ 2,856 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನ ರಾಜಿ ಸಂಧಾನ ಮೂಲಕ ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 7,147 ಪ್ರಕರಣಗಳು ರಾಜಿ ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪದೆ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಉಭಯ ಪಕ್ಷಗಾರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣ ಅಧಿಕ: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ 13 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪೈಕಿ 3.43 ಲಕ್ಷ ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳೇ ಆಗಿವೆ. ಪಾಲು ವ್ಯಾಜ್ಯ (2.65 ಲಕ್ಷ) ವಾಹನ ಅಪಘಾತಗಳ ಪರಿಹಾರ ಕೋರಿದ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳು (1,27 ಲಕ್ಷ), ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ಜಗಳ (43 ಸಾವಿರ) ಹಾಗೂ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹ (23 ಸಾವಿರ) ಹಾಗೂ 4.56 ಲಕ್ಷ ಇತರ ಸಿವಿಲ್ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಕಕ್ಷಿದಾರರು ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅಲೆಯಬೇಕಿದೆ.
ಇದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಲು ವಕೀಲರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಉಭಯ ಪಕ್ಷಗಾರರನ್ನ ರಾಜಿ ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಸಮಯ ಹಾಗೂ ಹಣ ಎರಡು ಉಳಿತಾಯವಾಗಲಿದೆ. ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಿಯಾಗದಿದ್ದರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಬಂದು ರಾಜಿ ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಚ್.ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಬಾಕಿಯಿರುವ ಸಿವಿಲ್ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳು
|ವಿಭಾಗ
|ಕೇಸ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ (ಜೂನ್ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ)
|ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಗುರುತಿಸಲಾದ ಪ್ರಕರಣ
|ವೈವಾಹಿಕ ವ್ಯಾಜ್ಯ
|43,345
|8,649
|ವಾಹನ ಅಪಘಾತಗಳ ಪರಿಹಾರ ಅರ್ಜಿ
|1,27,202
|5,556
|ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹ
|23,137
|1,763
|ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್
|3,43,324
|8,461
|ವಾಣಿಜ್ಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು
|16,446
|1,381
|ಸೇವಾ ಪ್ರಕರಣಗಳು
|15,111
|135
|ರಾಜಿಯಾಗಬಲ್ಲ ಅಪರಾಧಿಕ ಪ್ರಕರಣ
|75,194
|2,618
|ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯಾಜ್ಯ
|10,231
|190
|ಪಾಲು ವ್ಯಾಜ್ಯ
|2,06,511
|11,544
|ಇತರ ಸಿವಿಲ್ ವ್ಯಾಜ್ಯ
|4,56,016
|14,193
|ಒಟ್ಟು
|13,86,837
|57,044
