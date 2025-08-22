ETV Bharat / state

ಈ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 105 ರೌಡಿಶೀಟರ್‌ಗಳ ಗಡಿಪಾರು: ಹು-ಧಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ - ACTION ON ROWDY SHEETERS

ಈ ವರ್ಷ 105 ರೌಡಿಶೀಟರ್​​ಗಳನ್ನು ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹು-ಧಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಎನ್.ಶಶಿಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಎನ್.ಶಶಿಕುಮಾರ್ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 22, 2025 at 3:30 PM IST

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ನಾಲ್ವರಿಗೆ ಗೂಂಡಾ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ರೌಡಿಶೀಟರ್​​ಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಘಟಿತ ಅಪರಾಧಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವಂಥವರ ಮೇಲೆ ರೌಡಿಶೀಟ್ ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಕಳೆದೆರಡು ದಿನಗಳಿಂದ 22 ರೌಡಿಶೀಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹು-ಧಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಎನ್.ಶಶಿಕುಮಾರ್ ‌ಹೇಳಿದರು.

ನಗರದಲ್ಲಿಂದು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಡ್ರಗ್ಸ್​, ಎನ್​​ಡಿಪಿಎಸ್, ಮಟ್ಕಾ,‌ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಘಟಿತ ಅಪರಾಧಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ರೌಡಿಶೀಟರ್​​ಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ಈವರೆಗೆ 83 ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಗಡಿಪಾರು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಎನ್.ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. (ETV Bharat)

ಬೆಂಡಿಗೇರಿ, ಕಸಬಾಪೇಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಿಂದ ತಲಾ 4, ಹಳೇ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ 3, ಧಾರವಾಡ ಉಪನಗರ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಉಪನಗರ ತಲಾ 2, ಶಹರ, ಅಶೋಕ‌ನಗರ, ವಿದ್ಯಾನಗರ , ಕಮರಿಪೇಟೆ, ಕೇಶ್ವಾಪುರ ಸೇರಿದಂತೆ ಉಳಿದ ಠಾಣೆಗಳಿಂದ ತಲಾ ಒಬ್ಬರು ರೌಡಿಶೀಟರ್​​ಗಳನ್ನು ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ, ಯಾದಗಿರಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ, ಮೈಸೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಾವಣಗೆರೆ, ಬೆಳಗಾವಿ ಈ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ‌ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ 105 ರೌಡಿಶೀಟರ್​​ಗಳನ್ನು ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಿದಂತಾಗಿದೆ. ಅವಳಿ ನಗರದಲ್ಲಿ 1300 ರೌಡಿಶೀಟರ್​​ಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೊರಗಡೆ ಇರುವ ರೌಡಿಶೀಟರ್​​​ಗಳ ಮೇಲೂ ಕಣ್ಣಿಡುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ರೌಡಿಪರೇಡ್ ನಡೆಸಿ, ಖಡಕ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಕಮಿಷನರ್: ಗೌರಿ-ಗಣೇಶ ಹಾಗೂ ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ನಡೆಯದಂತೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ- ಧಾರವಾಡ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರೇಟ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರೌಡಿಶೀಟರ್‌ಗಳ ಪರೇಡ್ ನಡೆಸಿದ್ದ ಪೊಲೀಸ್‌ ಕಮಿಷನರ್ ಎನ್.ಶಶಿಕುಮಾರ್, ಆಗಸ್ಟ್ 21, 2025ರಂದು ರೌಡಿಶೀಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು.

ನಗರದ ಹಳೇ ಸಿಎಆರ್ ಗ್ರೌಂಡ್​​ನಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಧಾರವಾಡ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರೇಟ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೌಡಿ ಶೀಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಗ್ರೌಂಡ್​​ಗೆ ಕರೆ ತಂದು ಪರೇಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಎನ್.ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಅವರು ರೌಡಿಶೀಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ದೊಂಬಿ, ಗಲಾಟೆ, ಗುಂಪು ನಡೆಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು.

