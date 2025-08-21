ETV Bharat / state

ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್​ ಹರಿದು 10 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ ಸಾವು; ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ 4ನೇ ಪ್ರಕರಣ - BMTC BUS ACCIDENT

ಯಲಹಂಕದ ಕೋಗಿಲು ಕ್ರಾಸ್ ಸಮೀಪ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್​ ಹರಿದು 10 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ.

10-year-old-girl-dies-after-being-hit-by-bmtc-bus
ಘಟನಾ ಸ್ಥಳ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 21, 2025 at 1:51 PM IST

1 Min Read

ಬೆಂಗಳೂರು: ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ ಹರಿದು ಬಾಲಕಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಘಟನೆ ಯಲಹಂಕದ ಕೋಗಿಲು ಕ್ರಾಸ್‌ನ ಮಾರುತಿ ನಗರದ ಸಮೀಪ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಡೆಯಿತು. ಮೃತಪಟ್ಟ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ತನ್ವಿಕೃಷ್ಣ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಏನಾಯ್ತು?: ತಾಯಿ ಹರ್ಷಿತಾ ತಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸ್ಕೂಟರ್​​ನಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬಿಡಲು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಟರ್ ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ KA57 F5375 ನಂಬರಿನ ಬಸ್‌ನ ಚಕ್ರ ಬಾಲಕಿಯ ಮೈಮೇಲೆ ಹರಿದಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಯಲಹಂಕ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ 4ನೇ ಪ್ರಕರಣ: ಇದು ವಾರದೊಳಗೆ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್‌ಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಕರಣ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಘಟನೆಗಳು:

  • ಆಗಸ್ಟ್ 13ರಂದು ರೂಪೇನ ಅಗ್ರಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ ಚಕ್ರದಡಿ ಸಿಲುಕಿ ಬೈಕ್ ಸವಾರ ಸೈಯದ್ ಜಾಫರ್ ಎಂಬವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು.
  • ಸಂಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ಬೈಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಟೆಕ್ಕಿ ರೋಷನ್ ಎಂಬವರು ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ ಓವರ್‌ಟೇಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬಸ್‌ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಹಿಂಬದಿ ಚಕ್ರದಡಿ ಸಿಲುಕಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು.
  • ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ ಹರಿದು ಸಂಪಂಗಿ (64) ಎಂಬವರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟ ಘಟನೆ ನಿನ್ನೆ (ಬುಧವಾರ) ಮುಂಜಾನೆ ಜಯನಗರದ 4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಂಪಂಗಿ, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೆರಳಲು ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಗದ ಬಸ್ ಹತ್ತುತ್ತಿದ್ದರು. ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಹತ್ತುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸದ ಚಾಲಕ ಬಾಗಿಲು ಬಂದ್‌ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಸಂಪಂಗಿ ಅವರ ಕೈ ಬಸ್‌ನ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಅವರ ಮೇಲೆಯೇ ಬಸ್ ಹರಿದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಜಯನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಆಗಮಿಸಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಕಿಮ್ಸ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ ಹರಿದು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವು: ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 7 ಜನರ ಬಲಿ - BMTC BUS RUN OVER PASSENGER

ಬೆಂಗಳೂರು: ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ ಹರಿದು ಬಾಲಕಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಘಟನೆ ಯಲಹಂಕದ ಕೋಗಿಲು ಕ್ರಾಸ್‌ನ ಮಾರುತಿ ನಗರದ ಸಮೀಪ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಡೆಯಿತು. ಮೃತಪಟ್ಟ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ತನ್ವಿಕೃಷ್ಣ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಏನಾಯ್ತು?: ತಾಯಿ ಹರ್ಷಿತಾ ತಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸ್ಕೂಟರ್​​ನಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬಿಡಲು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಟರ್ ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ KA57 F5375 ನಂಬರಿನ ಬಸ್‌ನ ಚಕ್ರ ಬಾಲಕಿಯ ಮೈಮೇಲೆ ಹರಿದಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಯಲಹಂಕ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ 4ನೇ ಪ್ರಕರಣ: ಇದು ವಾರದೊಳಗೆ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್‌ಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಕರಣ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಘಟನೆಗಳು:

  • ಆಗಸ್ಟ್ 13ರಂದು ರೂಪೇನ ಅಗ್ರಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ ಚಕ್ರದಡಿ ಸಿಲುಕಿ ಬೈಕ್ ಸವಾರ ಸೈಯದ್ ಜಾಫರ್ ಎಂಬವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು.
  • ಸಂಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ಬೈಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಟೆಕ್ಕಿ ರೋಷನ್ ಎಂಬವರು ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ ಓವರ್‌ಟೇಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬಸ್‌ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಹಿಂಬದಿ ಚಕ್ರದಡಿ ಸಿಲುಕಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು.
  • ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ ಹರಿದು ಸಂಪಂಗಿ (64) ಎಂಬವರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟ ಘಟನೆ ನಿನ್ನೆ (ಬುಧವಾರ) ಮುಂಜಾನೆ ಜಯನಗರದ 4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಂಪಂಗಿ, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೆರಳಲು ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಗದ ಬಸ್ ಹತ್ತುತ್ತಿದ್ದರು. ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಹತ್ತುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸದ ಚಾಲಕ ಬಾಗಿಲು ಬಂದ್‌ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಸಂಪಂಗಿ ಅವರ ಕೈ ಬಸ್‌ನ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಅವರ ಮೇಲೆಯೇ ಬಸ್ ಹರಿದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಜಯನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಆಗಮಿಸಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಕಿಮ್ಸ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ ಹರಿದು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವು: ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 7 ಜನರ ಬಲಿ - BMTC BUS RUN OVER PASSENGER

For All Latest Updates

TAGGED:

BMTCBENGALURU ACCIDENTಬಾಲಕಿ ಸಾವುBENGALURUBMTC BUS ACCIDENT

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿಂದ ಚೆನ್ನೈ - ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೈಸ್ಪೀಡ್​​ ರೈಲು ಯೋಜನೆ: ಗಂಟೆಗೆ 350 ಕಿಮೀ ವೇಗ, ಕೇವಲ ಮೂರೇ ಗಂಟೆಗಳ ಪ್ರಯಾಣ

ಅಗ್ಗದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಗಡ್ಕರಿ ಮಾಸ್ಟರ್​ ಪ್ಲಾನ್​!!; ತೈಲ್​ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಟಕ್ಕರ್​ ಕೊಡತ್ತಾ ಭಾರತ?

ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಪಾಲುದಾರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವಂತೆ ಟ್ರಂಪ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ ನಿಕ್ಕಿ ಹ್ಯಾಲಿ: ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ವಿಪತ್ತು ಎಂದು ಕರೆದ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಮೆರಿಕದ ಮಾಜಿ ರಾಯಭಾರಿ

‘ಒಬ್ಬ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾನವಕುಲವನ್ನೇ ದಂಡಿಸುತ್ತೇವೆಯೇ'?: ಬೀದಿ ಶ್ವಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಜುನ್‌ ಸರ್ಜಾ ದನಿ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.