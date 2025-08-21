ಬೆಂಗಳೂರು: ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ ಹರಿದು ಬಾಲಕಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಘಟನೆ ಯಲಹಂಕದ ಕೋಗಿಲು ಕ್ರಾಸ್ನ ಮಾರುತಿ ನಗರದ ಸಮೀಪ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಡೆಯಿತು. ಮೃತಪಟ್ಟ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ತನ್ವಿಕೃಷ್ಣ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಏನಾಯ್ತು?: ತಾಯಿ ಹರ್ಷಿತಾ ತಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸ್ಕೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬಿಡಲು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಟರ್ ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ KA57 F5375 ನಂಬರಿನ ಬಸ್ನ ಚಕ್ರ ಬಾಲಕಿಯ ಮೈಮೇಲೆ ಹರಿದಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಯಲಹಂಕ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ 4ನೇ ಪ್ರಕರಣ: ಇದು ವಾರದೊಳಗೆ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಕರಣ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಘಟನೆಗಳು:
- ಆಗಸ್ಟ್ 13ರಂದು ರೂಪೇನ ಅಗ್ರಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ ಚಕ್ರದಡಿ ಸಿಲುಕಿ ಬೈಕ್ ಸವಾರ ಸೈಯದ್ ಜಾಫರ್ ಎಂಬವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು.
- ಸಂಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಟೆಕ್ಕಿ ರೋಷನ್ ಎಂಬವರು ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬಸ್ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಹಿಂಬದಿ ಚಕ್ರದಡಿ ಸಿಲುಕಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು.
- ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ ಹರಿದು ಸಂಪಂಗಿ (64) ಎಂಬವರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟ ಘಟನೆ ನಿನ್ನೆ (ಬುಧವಾರ) ಮುಂಜಾನೆ ಜಯನಗರದ 4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಂಪಂಗಿ, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೆರಳಲು ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಗದ ಬಸ್ ಹತ್ತುತ್ತಿದ್ದರು. ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಹತ್ತುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸದ ಚಾಲಕ ಬಾಗಿಲು ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಸಂಪಂಗಿ ಅವರ ಕೈ ಬಸ್ನ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಅವರ ಮೇಲೆಯೇ ಬಸ್ ಹರಿದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಜಯನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಆಗಮಿಸಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಕಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
