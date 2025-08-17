ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆದಿರುವ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಸದ್ಯ ಏಕದಿನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಾರೆ. 2027ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವರೆಗೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು ಹಿಟ್ಮ್ಯಾನ್ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ರೋಹಿತ್ ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿರಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 37 ವರ್ಷದವರಾಗಿರುವ ಅವರು ಮುಂದಿನ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವೇಳೆಗೆ 39 ವರ್ಷ ತುಂಬಲಿವೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತಮ್ಮ ಫಾರ್ಮ್ ಜೊತೆಗೆ ದೇಹವನ್ನು ಫಿಟ್ ಆಗಿಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಇದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಯೋಗರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾಗೆ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ರೋಹಿತ್ ಏಕದಿನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯಲು ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
''ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದೇಹ ಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ಮ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಳಿ ಬರುವ ಮಾತುಗಳು ಒಂದು ತರ ಕಸ ಇದ್ದಂತೆ. ಏನೇ ಇರಲಿ ನಾನು ಮೆಚ್ಚುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಯಾವಗಾಲು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಾಸಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳು ಸಹ ರೋಹಿತ್ ಅವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಆಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನು ಕೆಲ ಕಾಲ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಹೇಳಿ. ಜೊತೆಗೆ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಹರಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿ. ರೋಹಿತ್ ಪ್ರತಿದಿನ 10 ಕಿ.ಮೀ ನಷ್ಟು ರನ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೇ ಅವರಿಗೆ 45 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಯೋಗರಾಜ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂದುವರೆದು ಮಾತನಾಡುತ್ತ, "ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ದೇಶೀಯ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಅದರೂ ರೋಹಿತ್ ದೇಶೀಯ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನೀವು ಫಿಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಯಾರೋ ಟೀಕಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದೇಶಿ ಲೀಗ್ ಆಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಬಾವಿಸಬಾರದು. ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುವವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ತಿಳಿದಿರಲ್ಲ ಅಂತವರೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪಡೆದ ಆಟಗಾರು ಯಾರು? ರೋಹಿತ್ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಆಟದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗಬೇಕು" ಎಂದು ಯೋಗರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಹೇಳಿಕೆ: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಸಹ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಭವಿಷ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿರುವ ವರೆಗೂ ODI ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕು. ಮುಂಬರುವ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಅವಕಾಶ 100ರಷ್ಟು ಸಿಗಲಿದೆ. ಸೀಮಿತ ಓವರ್ಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಮ್ಯಾನ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ನ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸವು ರೋಹಿತ್ಗೆ ಕೊನೆಯ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಹರಿದಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಆಸೀಸ್ ಪ್ರವಾಸವು ಪರ್ತ್, ಅಡಿಲೇಡ್ ಮತ್ತು ಸಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ತವರು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡಲಿದ್ದು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.
