2ನೇ ಟೆಸ್ಟ್: ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್
ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ 150 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 11, 2025 at 4:33 PM IST
Ind vs WI Test Yashasvi Jaiswal Record: ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ. ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಭಾರತದ ಪರ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ (175), ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ (129*) ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರೇ, ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ (87) ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಉಳಿದಂತೆ ರಾಹುಲ್ (38), ನಿತೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ (43), ಧ್ರುವ್ ಜುರೇಲ್ (44) ಸಹ ರನ್ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರತ 5 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 518 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಆದರೆ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪರ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟರ್ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದರು. ಟೆಸ್ಟ್ನ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ಶತಕದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ ಯುವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಜೈಸ್ವಾಲ್, ಎರಡನೇ ದಿನದಂದು ದ್ವಿಶತಕದ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿದರು. 173 ರನ್ ನೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಎಲ್ಲರೂ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ದ್ವಿಶತಕ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕೇವಲ 2 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಅವರು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ರನೌಟ್ ಆದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ 175 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಅವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು.
ಈ ರೀತಿ ರನ್ಔಟ್ ಆದ ಜೈಸ್ವಾಲ್: ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ 92ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಜೇಡನ್ ಸೀಲೆಸ್ ಎಸೆದ 92ನೇ ಓವರ್ನ ಎರಡನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಮಿಡ್-ಆಫ್ ಕಡೆಗೆ ಹೊಡೆದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಂದು ರನ್ ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಕ್ರೀಸ್ ತೊರೆದರು. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಗಿಲ್ ಸಹ ಕ್ರೀಸ್ ತೊರೆದಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಚೆಂಡು ಬೌಲರ್ ಕೈ ಸೇರಿದ್ದ ಕಾರಣ ತಕ್ಷಣ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರ ಬದಲಿಸಿ ಗಿಲ್ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಆದರು. ಅದಗಾಲೇ ಅರ್ಧ ಪಿಚ್ ವರೆಗೂ ಬಂದಿದ್ದ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಗಿಲ್ ತಿರಸ್ಕರಾದಿಂದಾಗಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಆಗಲು ಯತ್ನಿಸಿದರು. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಚೆಂಡು ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕೈ ಸೇರಿ ಸ್ಟಂಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ರನ್ ಔಟಾಗಿ ಹೊರ ನಡೆದರು.
ಆದರೆ, ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ದ್ವಿಶತಕದ ಗಡಿಯನ್ನು ತಲುಪದಿದ್ದರೂ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದರು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಸಚಿನ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದರು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಜೈಸ್ವಾಲ್: ತಮ್ಮ ಇತ್ತೀಚಿನ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಐದು ಬಾರಿ 150+ ಸ್ಕೋರ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಎರಡನೇ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಡಾನ್ ಬ್ರಾಡ್ಮನ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 8 ಬಾರಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ಜೈಸ್ವಾಲ್ ದಂತಕಥೆ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿ 23 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಈ ದಾಖಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಗ್ರೇಮ್ ಸ್ಮಿತ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿತ್ತು. ಅವರು ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಆರಂಭಿಕರಾಗಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.
23 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ 150+ ಸ್ಕೋರ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರರು
- 8 ಬಾರಿ - ಡಾನ್ ಬ್ರಾಡ್ಮನ್ (1930-1932), ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ
- 5 ಬಾರಿ - ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ (2023-2025), ಭಾರತ
- 4 ಬಾರಿ - ಜಾವೇದ್ ಮಿಯಾಂದಾದ್ (1976-1979), ಪಾಕಿಸ್ತಾನ
- 4 ಬಾರಿ - ಗ್ರೇಮ್ ಸ್ಮಿತ್ (2002-2003), ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ
- 4 ಬಾರಿ - ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ (1993-1997), ಭಾರತ
