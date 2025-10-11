ETV Bharat / sports

2ನೇ ಟೆಸ್ಟ್​: ಸಚಿನ್​ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್​ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್​

ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್​ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾದ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್​ 150 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರನ್​ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಚಿನ್​ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್​ ಅವರ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್​
ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್​ (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 11, 2025 at 4:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Ind vs WI Test Yashasvi Jaiswal Record: ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್​ ಮೊತ್ತ ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ. ಟಾಸ್​ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಭಾರತದ ಪರ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್​ (175), ಶುಭ್​ಮನ್ ಗಿಲ್ (129*) ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರೇ, ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್​ (87) ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಉಳಿದಂತೆ ರಾಹುಲ್​ (38), ನಿತೀಶ್​ ರೆಡ್ಡಿ (43), ಧ್ರುವ್​ ಜುರೇಲ್ (44) ಸಹ ರನ್​ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರತ 5 ವಿಕೆಟ್​ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 518 ರನ್​ ಕಲೆಹಾಕಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್​ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಆದರೆ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪರ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಶುಭ್​ಮನ್​​ ಗಿಲ್ ಸಚಿನ್​ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್​ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದರು. ಟೆಸ್ಟ್‌ನ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ಶತಕದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ ಯುವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಜೈಸ್ವಾಲ್, ಎರಡನೇ ದಿನದಂದು ದ್ವಿಶತಕದ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿದರು. 173 ರನ್​ ನೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಎಲ್ಲರೂ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ದ್ವಿಶತಕ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕೇವಲ 2 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಅವರು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ರನೌಟ್ ಆದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ 175 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಅವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು.

ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಜೈಸ್ವಾಲ್​
ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಜೈಸ್ವಾಲ್​ (AP)

ಈ ರೀತಿ ರನ್​ಔಟ್ ಆದ ಜೈಸ್ವಾಲ್:​ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನ 92ನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಜೇಡನ್ ಸೀಲೆಸ್ ಎಸೆದ 92ನೇ ಓವರ್‌ನ ಎರಡನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಮಿಡ್-ಆಫ್ ಕಡೆಗೆ ಹೊಡೆದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಂದು ರನ್ ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಕ್ರೀಸ್‌ ತೊರೆದರು. ನಾನ್​ ಸ್ಟ್ರೈಕ್​ನಲ್ಲಿದ್ದ ಗಿಲ್​ ಸಹ ಕ್ರೀಸ್​ ತೊರೆದಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಚೆಂಡು ಬೌಲರ್​ ಕೈ ಸೇರಿದ್ದ ಕಾರಣ ತಕ್ಷಣ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರ ಬದಲಿಸಿ ಗಿಲ್​ ಕ್ರೀಸ್​ಗೆ ವಾಪಸ್​​​ ಆದರು. ಅದಗಾಲೇ ಅರ್ಧ ಪಿಚ್​ ವರೆಗೂ ಬಂದಿದ್ದ ಜೈಸ್ವಾಲ್​ ಗಿಲ್​ ತಿರಸ್ಕರಾದಿಂದಾಗಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಕ್ರೀಸ್​ಗೆ ವಾಪಸ್​ ಆಗಲು ಯತ್ನಿಸಿದರು. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಚೆಂಡು ವಿಕೆಟ್​ ಕೀಪರ್​ ಕೈ ಸೇರಿ ಸ್ಟಂಪಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ರನ್​​ ಔಟಾಗಿ ಹೊರ ನಡೆದರು.

ಜೈಸ್ವಾಲ್​ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್
ಜೈಸ್ವಾಲ್​ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ (AP)

ಆದರೆ, ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ದ್ವಿಶತಕದ ಗಡಿಯನ್ನು ತಲುಪದಿದ್ದರೂ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದರು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಸಚಿನ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದರು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.

ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಜೈಸ್ವಾಲ್: ತಮ್ಮ ಇತ್ತೀಚಿನ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಐದು ಬಾರಿ 150+ ಸ್ಕೋರ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಎರಡನೇ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಡಾನ್ ಬ್ರಾಡ್ಮನ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 8 ಬಾರಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ಜೈಸ್ವಾಲ್ ದಂತಕಥೆ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಆಗಿ 23 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಈ ದಾಖಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಗ್ರೇಮ್ ಸ್ಮಿತ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿತ್ತು. ಅವರು ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಆರಂಭಿಕರಾಗಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.

23 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ 150+ ಸ್ಕೋರ್‌ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರರು

  • 8 ಬಾರಿ - ಡಾನ್ ಬ್ರಾಡ್ಮನ್ (1930-1932), ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ
  • 5 ಬಾರಿ - ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ (2023-2025), ಭಾರತ
  • 4 ಬಾರಿ - ಜಾವೇದ್ ಮಿಯಾಂದಾದ್ (1976-1979), ಪಾಕಿಸ್ತಾನ
  • 4 ಬಾರಿ - ಗ್ರೇಮ್ ಸ್ಮಿತ್ (2002-2003), ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ
  • 4 ಬಾರಿ - ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ (1993-1997), ಭಾರತ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ರೋಹಿತ್​, ಬ್ರಾಡ್​ಮನ್​ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಶುಭ್​ಮನ್​ ಗಿಲ್

For All Latest Updates

TAGGED:

YASHSVI JAISWAL TEST RECORDSACHIN TENDULKARYASHASVI JAISWAL TEST CENTURYIND VS WI 2ND TESTYASHASVI JAISWAL

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಚಿತಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಏಕಾಂಗಿ ಕೆಲಸ: ಸಾವಿರಾರು ಮೃತದೇಹಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡಿದ ಗಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿ ಸುಧಾರಾಣಿಯ ಸಾಹಸಗಾಥೆ

ವಾರೇ ವ್ಹಾ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ!: ಇಂಟರ್‌ಸೆಪ್ಟರ್‌ ಬೈಕ್​ನಿಂದ ಹೈಟೆಕ್​ ಆಗಲಿದೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್​ ಪೊಲೀಸ್​!

ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರ ಹೆಮ್ಮೆ ಅರಕು ಕಾಫಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಬೇಡಿಕೆ: ಅರಸಿ ಬಂತು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಗರಿ.. ಏನೀ Coffee ವಿಶೇಷತೆ?

'ಕಾಂತಾರ'ವನ್ನೇ ಮೀರಿಸಿದ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​ 1': ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೇ ಕೆಜಿಎಫ್​ 2 ನಂತರದ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಶೆಟ್ರ ಸಿನಿಮಾ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.