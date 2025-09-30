ETV Bharat / sports

ಭತ್ತದ ಯಂತ್ರದೊಳಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಎಡಗೈ ತುಂಡಾದರೂ ಬತ್ತದ ಉತ್ಸಾಹ; ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ್ರೋದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಯ ಚಿನ್ನ

ವಿಶ್ವ ಪ್ಯಾರಾ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ನ ಮೂರನೇ ದಿನವಾದ ನಿನ್ನೆ ಪುರುಷರ ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ್ರೋ F46 ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಪರ್ಧಿ ರಿಂಕು ಹೂಡಾ ಅವರು ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದರು.

ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಯ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದ ಭಾರತದ ರಿಂಕು ಹೂಡಾ
ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಯ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದ ಭಾರತದ ರಿಂಕು ಹೂಡಾ (Rinku Hooda X Dandle)
ನವದೆಹಲಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ವಿಶ್ವ ಪ್ಯಾರಾ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ನ ಪುರುಷರ ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ್ರೋ F46 ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಪರ್ಧಿ ರಿಂಕು ಹೂಡಾ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಯ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಎರಡೂ ಭಾರತದ ಪಾಲು: ರಿಂಕು 66.37 ಮೀಟರ್ ಜಾವೆಲಿನ್ ಎಸೆದು ಚೊಚ್ಚಲ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜಯಿಸಿದರೆ, ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಗುರ್ಜರ್ 64.76 ಮೀಟರ್ ಎಸೆದು ಬೆಳ್ಳಿ ಗೆದ್ದರು. ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಅಜೀತ್ ಸಿಂಗ್ 61.77 ಮೀಟರ್ ಎಸೆದು ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಕ್ಯೂಬಾದ ಗಿಲ್ಲೆರ್ಮೊ ವರೋನಾ ಗೊನ್ಜಾಲೆಜ್ 63.34 ಮೀಟರ್ ಎಸೆದು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಈ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಗುರ್ಜರ್ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ರಿಂಕು ಆ ದಾಖಲೆ ಅಳಿಸಿ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ.

ಏನಿದು F46 ವರ್ಗೀಕರಣದ ಸ್ಪರ್ಧೆ?: ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ತೋಳಿನ ಕೊರತೆ, ಸ್ನಾಯು ಶಕ್ತಿಯ ದುರ್ಬಲತೆ ಅಥವಾ ತೋಳುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಕ್ರೀಯ ಚಲನೆ ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಾರೆ.

"ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದು ನನ್ನ ಮೊದಲ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ನನಗೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಭಾವನೆ ಇತ್ತು. ಇಂದು ನನ್ನ ದಿನ. ಹಾಗಾಗಿ, ಎಲ್ಲವೂ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿತ್ತು. ನನ್ನ ಸಾಧನೆ ನನಗೆ ಹೊಸ ಅನುಭವ ನೀಡಿತು" ಎಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲಿಸ್ಟ್ ರಿಂಕು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಭತ್ತದ ಯಂತ್ರದೊಳಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಎಡಗೈ ಕಟ್: ಹರಿಯಾಣದ ರೋಹ್ಟಕ್‌ನ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಧಮರ್ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ರಿಂಕು ಜನಿಸಿದ್ದಾರೆ. 3 ವರ್ಷದವರಿದ್ದಾಗ ಕೃಷಿಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಭತ್ತ ಬಿತ್ತನೆ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವರ ಎಡಗೈ ಸಿಲುಕಿ ತುಂಡಾಗಿತ್ತು.

ಜಕಾರ್ತಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 2018ರ ಏಷ್ಯನ್ ಪ್ಯಾರಾ ಗೇಮ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಇವರು ಕಂಚು, 2023ರ ವಿಶ್ವ ಪ್ಯಾರಾ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 2023ರ ಹ್ಯಾಂಗ್‌ಝೌನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಏಷ್ಯನ್ ಪ್ಯಾರಾ ಗೇಮ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು.

ಪದಕ ಪಟ್ಟಿ ಸ್ಥಾನ

ಚೀನಾ (4 ಚಿನ್ನ, 7 ಬೆಳ್ಳಿ, 3 ಕಂಚು) 1

ಬ್ರೆಜಿಲ್ (4-7-2) 2

ಪೋಲೆಂಡ್ (4-0-4) 3

ಸ್ವಿಟ್ಜರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ (3-0-1) 4

ನೆದರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ (3-0-0) 5

ರಿಂಕು ಮತ್ತು ಗುರ್ಜರ್ ಅವರ ಪದಕ ಬೇಟೆಯ ನಂತರ, ಭಾರತ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಎರಡು ಚಿನ್ನ, ಎರಡು ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಂಚಿನ ಪದಕದೊಂದಿಗೆ 6ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಂದು ಚಹಾ ಮಾರಾಟ, ಇಂದು ಪ್ಯಾರಾಲಿಂಪಿಕ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಪದಕ: ಅಂಗವೈಕಲ್ಯತೆ ಮೆಟ್ಟಿನಿಂತ ಛಲದಂಕ! - Para Athlete Kapil Parmar

