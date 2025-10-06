ETV Bharat / sports

ವಿಶ್ವ ಪ್ಯಾರಾ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ 2025; ಭಾರತ ಗೆದ್ದ ಪದಕಗಳೆಷ್ಟು?

ವಿಶ್ವ ಪ್ಯಾರಾ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ ಭಾನುವಾರ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದ್ದು ಈ ಬಾರಿ ಭಾರತ ಹೆಚ್ಚು ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ.

ಪದಕ ಗೆದ್ದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಸಿಮ್ರಾನ್​
ಪದಕ ಗೆದ್ದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಸಿಮ್ರಾನ್​ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 6, 2025

3 Min Read
World Para Athletics Championship: ವಿಶ್ವ ಪ್ಯಾರಾ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಭಾರತ ಕೊನೆಯ ದಿನವೂ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತು.

ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಕೊನೆಯ ದಿನದಂದು ಭಾರತ ಮೂರು ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಂಚಿನ ಪದಕವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿತು. ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ್ರೋ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನವದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರೇ, ಮಹಿಳೆಯರ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಪಾಲ್ ಬೆಳ್ಳಿ, ಸಿಮ್ರಾನ್ ಶರ್ಮಾ 200 ಮೀಟರ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಬೆಳ್ಳಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರುವ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಪುರುಷರ 200 ಮೀಟರ್ T44 ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂದೀಪ್ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ್ರೋನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ: F41 ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ್ರೋನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅಥ್ಲೆಟ್​ ನವದೀಪ್ 45.46 ಮೀಟರ್ ದೂರಕ್ಕೆ ಜಾವೆಲಿನ್​ ಎಸೆದು ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕಕ್ಕೆ ಕೊರಳೊಡ್ಡಿದರು. ಮಹಿಳೆಯರ T35, 200 ಮೀಟರ್ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಪಾಲ್ 30.03 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ತಲುಪುವ ಮೂಲಕ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, T12, 200 ಮೀಟರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಸಿಮ್ರಾನ್ ಶರ್ಮಾ 17.15 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಿಮ್ರಾನ್​​ಗೆ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಪೆರೆಜ್ ಅವರನ್ನು ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಸಿಮ್ರಾನ್ ಅವರು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆದು ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದು ಸಿಮ್ರಾನ್ ಅವರ ಎರಡನೇ ಪದಕವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಅವರು T12, 100 ಮೀಟರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಪುರುಷರ T44, 200 ಮೀ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಸಂದೀಪ್ 18.14 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಗೆರೆಯನ್ನು ದಾಟಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದರು.

ಬ್ರೆಜಿಲ್​ ಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ: ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪದಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್ 44 ಪದಕಗಳೊಂದಿಗೆ (15 ಚಿನ್ನ, 20 ಬೆಳ್ಳಿ, 9 ಕಂಚು) ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೇ, ಚೀನಾ 52 ಪದಕಗಳೊಂದಿಗೆ (13 ಚಿನ್ನ, 22 ಬೆಳ್ಳಿ, 17 ಕಂಚು) ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ, ಇರಾನ್ 16 ಪದಕಗಳೊಂದಿಗೆ (9 ಚಿನ್ನ, 2 ಬೆಳ್ಳಿ, 5 ಕಂಚು) ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಿತು. ಈ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ, ವಿಶ್ವ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸಿದ ವೀರರು ದೇಶವನ್ನು ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ 22 ಪದಕಗಳೊಂದಿಗೆ (6 ಚಿನ್ನ, 9 ಬೆಳ್ಳಿ, 7 ಕಂಚು) ಹತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

12ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ವಿಶ್ವ ಪ್ಯಾರಾ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ 104 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ 2000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಭಾರತದಿಂದ 73 ಸದಸ್ಯರ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ 54 ಪುರುಷರು ಮತ್ತು 19 ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿದ್ದರು.

ವಿಶ್ವ ಪ್ಯಾರಾ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪದಕ ವಿಜೇತರು

ಕ್ರೀಡಾಪಟುಈವೆಂಟ್ಪದಕ
ಸುಮಿತ್ ಆಂಟಿಲ್ಪುರುಷರ ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ್ರೋ F64ಚಿನ್ನ
ಸಂದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಸರ್ಗಾರ್ಪುರುಷರ ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ್ರೋ F44ಚಿನ್ನ
ಶೈಲೇಶ್ ಕುಮಾರ್ಪುರುಷರ ಹೈ ಜಂಪ್ T63ಚಿನ್ನ
ರಿಂಕು ಹೂಡಾಪುರುಷರ ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ್ರೋ F46ಚಿನ್ನ
ನಿಶಾದ್ ಕುಮಾರ್ಪುರುಷರ ಹೈ ಜಂಪ್ T47ಚಿನ್ನ
ಸಿಮ್ರನ್ ಶರ್ಮಾಮಹಿಳೆಯರ 100 ಮೀ T12ಚಿನ್ನ
ಏಕ್ತಾ ಭಯಾನ್ಮಹಿಳಾ ಕ್ಲಬ್ ಥ್ರೋ F51ಬೆಳ್ಳಿ
ದೀಪ್ತಿ ಜೀವನ್ಜಿಮಹಿಳೆಯರ 400 ಮೀ T20ಬೆಳ್ಳಿ
ಸುಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಗುರ್ಜರ್ಪುರುಷರ ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ್ರೋ F46ಬೆಳ್ಳಿ
ಸಂದೀಪ್ಪುರುಷರ ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ್ರೋ F44 ಬೆಳ್ಳಿ
ಯೋಗೇಶ್ ಕಥುನಿಯಾಪುರುಷರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ F56ಬೆಳ್ಳಿ
ಧರಮ್‌ಬೀರ್ಪುರುಷರ ಕ್ಲಬ್ ಥ್ರೋ F51ಬೆಳ್ಳಿ
ಸಿಮ್ರನ್ ಶರ್ಮಾಮಹಿಳೆಯರ 200 ಮೀ T12ಬೆಳ್ಳಿ
ಪ್ರೀತಿ ಪಾಲ್ಮಹಿಳೆಯರ 100 ಮೀ T35ಬೆಳ್ಳಿ
ನವದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ಪುರುಷರ ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ್ರೋ F41ಬೆಳ್ಳಿ
ವರುಣ್ ಸಿಂಗ್ ಭಾಟಿಪುರುಷರ ಹೈ ಜಂಪ್ T63ಕಂಚು
ಅತುಲ್ ಕೌಶಿಕ್ಪುರುಷರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ F57ಕಂಚು
ಸೋಮನ್ ರಾಣಾಪುರುಷರ ಶಾಟ್‌ಪುಟ್ F57ಕಂಚು
ಪ್ರೀತಿ ಪಾಲ್ಮಹಿಳೆಯರ 200 ಮೀ T35ಕಂಚು
ಪರ್ದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ಪುರುಷರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ F64ಕಂಚು
ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ಪುರುಷರ ಹೈ ಜಂಪ್ T64ಕಂಚು
ಸಂದೀಪ್ಪುರುಷರ 200 ಮೀ ಟಿ 44ಕಂಚು

