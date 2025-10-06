ವಿಶ್ವ ಪ್ಯಾರಾ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ 2025; ಭಾರತ ಗೆದ್ದ ಪದಕಗಳೆಷ್ಟು?
ವಿಶ್ವ ಪ್ಯಾರಾ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಭಾನುವಾರ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದ್ದು ಈ ಬಾರಿ ಭಾರತ ಹೆಚ್ಚು ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ.
Published : October 6, 2025 at 1:54 PM IST
World Para Athletics Championship: ವಿಶ್ವ ಪ್ಯಾರಾ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಭಾರತ ಕೊನೆಯ ದಿನವೂ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತು.
ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಕೊನೆಯ ದಿನದಂದು ಭಾರತ ಮೂರು ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಂಚಿನ ಪದಕವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿತು. ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ್ರೋ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನವದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರೇ, ಮಹಿಳೆಯರ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಪಾಲ್ ಬೆಳ್ಳಿ, ಸಿಮ್ರಾನ್ ಶರ್ಮಾ 200 ಮೀಟರ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಬೆಳ್ಳಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರುವ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಪುರುಷರ 200 ಮೀಟರ್ T44 ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂದೀಪ್ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು.
Brazil holds the lead until the end and dethrones China! 🇧🇷#ParaAthletics #NewDelhi2025 pic.twitter.com/YAVdYMewBh— Para Athletics (@ParaAthletics) October 5, 2025
ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ್ರೋನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ: F41 ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ್ರೋನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅಥ್ಲೆಟ್ ನವದೀಪ್ 45.46 ಮೀಟರ್ ದೂರಕ್ಕೆ ಜಾವೆಲಿನ್ ಎಸೆದು ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕಕ್ಕೆ ಕೊರಳೊಡ್ಡಿದರು. ಮಹಿಳೆಯರ T35, 200 ಮೀಟರ್ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಪಾಲ್ 30.03 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ತಲುಪುವ ಮೂಲಕ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, T12, 200 ಮೀಟರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಸಿಮ್ರಾನ್ ಶರ್ಮಾ 17.15 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಿಮ್ರಾನ್ಗೆ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಪೆರೆಜ್ ಅವರನ್ನು ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಸಿಮ್ರಾನ್ ಅವರು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆದು ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಸಿಮ್ರಾನ್ ಅವರ ಎರಡನೇ ಪದಕವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಅವರು T12, 100 ಮೀಟರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಪುರುಷರ T44, 200 ಮೀ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಸಂದೀಪ್ 18.14 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಗೆರೆಯನ್ನು ದಾಟಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದರು.
🚨 India finishes 10th at the World Para Athletics Championships 2025! 🇮🇳🔥— IndiaSportsHub (@IndiaSportsHub) October 5, 2025
A historic performance with 22 medals
6🥇 | 9🥈 | 7🥉
From 55th in 2011 to the Top 10 in 2025, what an incredible rise for Indian para athletics! 💪#ParaAthletics #IndiaInAction #WAPC2025 pic.twitter.com/Z4QI696oNV
ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ: ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪದಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್ 44 ಪದಕಗಳೊಂದಿಗೆ (15 ಚಿನ್ನ, 20 ಬೆಳ್ಳಿ, 9 ಕಂಚು) ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೇ, ಚೀನಾ 52 ಪದಕಗಳೊಂದಿಗೆ (13 ಚಿನ್ನ, 22 ಬೆಳ್ಳಿ, 17 ಕಂಚು) ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ, ಇರಾನ್ 16 ಪದಕಗಳೊಂದಿಗೆ (9 ಚಿನ್ನ, 2 ಬೆಳ್ಳಿ, 5 ಕಂಚು) ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಿತು. ಈ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ, ವಿಶ್ವ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸಿದ ವೀರರು ದೇಶವನ್ನು ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ 22 ಪದಕಗಳೊಂದಿಗೆ (6 ಚಿನ್ನ, 9 ಬೆಳ್ಳಿ, 7 ಕಂಚು) ಹತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
12ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ವಿಶ್ವ ಪ್ಯಾರಾ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ 104 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ 2000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಭಾರತದಿಂದ 73 ಸದಸ್ಯರ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ 54 ಪುರುಷರು ಮತ್ತು 19 ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿದ್ದರು.
🔥🔥— SPORTS ARENA🇮🇳 (@SportsArena1234) October 5, 2025
🚨BIG ALERT: MEDAL UPGRADE🚨
☄️SIMRAN SHARMA BAGS SILVER AT PARA ATHLETICS WORLD CHAMPIONSHIPS ☄️
Simran Sharma's Bronze🥉got upgraded to Silver🥈in 200m T12 as Venezualan runner got DQ
24.46s - Asian Record
Simran this World's:
🥇100m
🥈200m
📸- Simran Instagram pic.twitter.com/icwEOdkD5E
ವಿಶ್ವ ಪ್ಯಾರಾ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪದಕ ವಿಜೇತರು
|ಕ್ರೀಡಾಪಟು
|ಈವೆಂಟ್
|ಪದಕ
|ಸುಮಿತ್ ಆಂಟಿಲ್
|ಪುರುಷರ ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ್ರೋ F64
|ಚಿನ್ನ
|ಸಂದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಸರ್ಗಾರ್
|ಪುರುಷರ ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ್ರೋ F44
|ಚಿನ್ನ
|ಶೈಲೇಶ್ ಕುಮಾರ್
|ಪುರುಷರ ಹೈ ಜಂಪ್ T63
|ಚಿನ್ನ
|ರಿಂಕು ಹೂಡಾ
|ಪುರುಷರ ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ್ರೋ F46
|ಚಿನ್ನ
|ನಿಶಾದ್ ಕುಮಾರ್
|ಪುರುಷರ ಹೈ ಜಂಪ್ T47
|ಚಿನ್ನ
|ಸಿಮ್ರನ್ ಶರ್ಮಾ
|ಮಹಿಳೆಯರ 100 ಮೀ T12
|ಚಿನ್ನ
|ಏಕ್ತಾ ಭಯಾನ್
|ಮಹಿಳಾ ಕ್ಲಬ್ ಥ್ರೋ F51
|ಬೆಳ್ಳಿ
|ದೀಪ್ತಿ ಜೀವನ್ಜಿ
|ಮಹಿಳೆಯರ 400 ಮೀ T20
|ಬೆಳ್ಳಿ
|ಸುಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಗುರ್ಜರ್
|ಪುರುಷರ ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ್ರೋ F46
|ಬೆಳ್ಳಿ
|ಸಂದೀಪ್
|ಪುರುಷರ ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ್ರೋ F44
|ಬೆಳ್ಳಿ
|ಯೋಗೇಶ್ ಕಥುನಿಯಾ
|ಪುರುಷರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ F56
|ಬೆಳ್ಳಿ
|ಧರಮ್ಬೀರ್
|ಪುರುಷರ ಕ್ಲಬ್ ಥ್ರೋ F51
|ಬೆಳ್ಳಿ
|ಸಿಮ್ರನ್ ಶರ್ಮಾ
|ಮಹಿಳೆಯರ 200 ಮೀ T12
|ಬೆಳ್ಳಿ
|ಪ್ರೀತಿ ಪಾಲ್
|ಮಹಿಳೆಯರ 100 ಮೀ T35
|ಬೆಳ್ಳಿ
|ನವದೀಪ್ ಸಿಂಗ್
|ಪುರುಷರ ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ್ರೋ F41
|ಬೆಳ್ಳಿ
|ವರುಣ್ ಸಿಂಗ್ ಭಾಟಿ
|ಪುರುಷರ ಹೈ ಜಂಪ್ T63
|ಕಂಚು
|ಅತುಲ್ ಕೌಶಿಕ್
|ಪುರುಷರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ F57
|ಕಂಚು
|ಸೋಮನ್ ರಾಣಾ
|ಪುರುಷರ ಶಾಟ್ಪುಟ್ F57
|ಕಂಚು
|ಪ್ರೀತಿ ಪಾಲ್
|ಮಹಿಳೆಯರ 200 ಮೀ T35
|ಕಂಚು
|ಪರ್ದೀಪ್ ಕುಮಾರ್
|ಪುರುಷರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ F64
|ಕಂಚು
|ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್
|ಪುರುಷರ ಹೈ ಜಂಪ್ T64
|ಕಂಚು
|ಸಂದೀಪ್
|ಪುರುಷರ 200 ಮೀ ಟಿ 44
|ಕಂಚು
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಛೇ..! 7,240ರನ್, 636 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ನಿಧನ; ಶೋಕದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಲೋಕ