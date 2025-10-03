ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್: 'ಆಜಾದ್ ಕಾಶ್ಮೀರ' ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಪಾಕ್ ಕಾಮೆಂಟೇಟರ್ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆ
ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ವೇಳೆ ಪಾಕ್ ಕಾಮೆಂಟೇಟರ್ ಆಜಾದ್ ಕಾಶ್ಮೀರವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದು ಭಾರೀ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
Published : October 3, 2025 at 11:28 AM IST|
Updated : October 3, 2025 at 11:46 AM IST
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಟಗಾರರು ತೋರಿದ್ದ ಉದ್ಧಟತನದ ವರ್ತನೆ ಭಾರೀ ಟೀಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಶಾಹಿಬ್ಜಾದ ಫರ್ಹಾನ್ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಗನ್ ಸೆಲೆಬ್ರೆಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮತ್ತು ಹ್ಯಾರಿಸ್ ರೌಫ್ '6-0' ಎಂಬ ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿತ್ತು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಐಸಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕಾಮೆಂಟೇಟರ್ ಆಜಾದ್ ಕಾಶ್ಮೀರವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗುರುವಾರ ಕೊಲಂಬೊದ ಆರ್.ಪ್ರೇಮದಾಸ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿದ್ದವು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿರೂಪಕಿ ಸನಾ ಮಿರ್, ನಟಾಲಿಯಾ ಪರ್ವೈಜ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಂದಾಗ ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ವಿವರಿಸುವಾಗ ಸನಾ ಮಿರ್ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದರು.
Dear @ICC— Kumbhkarni🥴 (@misskumbhkarni) October 2, 2025
please take action against Sana Mir.
It is not slip of tongue. Initial she said " kashmir" than she corrected herself by "azad kashmir".
she need to be sacked. enough is enough. @BCCI file the complaint asap.pic.twitter.com/Exa1jUt7xu
ನಟಾಲಿಯಾ 'ಕಾಶ್ಮೀರ ಮೂಲದವರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ 'ಆಜಾದ್ ಕಾಶ್ಮೀರ'ದವರಾಗಿದ್ದು ಲಾಹೋರ್ಗೆ ಬಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸನಾ ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಭಾರೀ ಟೀಕೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ.
ನಟಾಲಿಯಾ ಪರ್ವೇಜ್ ಭಿಂಬರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯವರಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಕ್ರಮಿತ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿದೆ. ಸನಾ ಮಿರ್ ಪಿಒಕೆಯನ್ನು 'ಆಜಾದ್ ಕಾಶ್ಮೀರ' ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಭಾರತೀಯ ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. "ಆಜಾದ್ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಆಟಗಾರರು ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಕ್ರೀಡೆಯಿಂದ ದೂರವಿಡಲು ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಚಾಟಿ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಕೆಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸನಾ ಮಿರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, ಅವರು ಈ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಟಾಲಿಯಾ ಅನುಭವಿಸಿದ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಈ ಪದ ಬಳಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಅವರು ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಪಂದ್ಯದ ಫಲಿತಾಂಶ: ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಪಾಕ್, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಬಿಗು ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಅಲ್ಪಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸರ್ವಪತನ ಕಂಡಿತು. ರಾಮಿನ್ ಶಮಿಮ್ (23), ಫಾತಿಮಾ ಸನಾ (22), ಮುನಿಬಾ ಅಲಿ (17), ಡಯಾನಾ ಬೇಗ್ (16), ಸಿದ್ರಾ ನವಾಜ್ (15) ಆಲಿಯಾ ರಿಯಾಜ್ (13) ಮಾತ್ರ ಎರಡಂಕಿ ಸ್ಕೋರ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಉಳಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಅಲ್ಪಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಪರೇಡ್ ಮಾಡಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪಾಕ್ 129 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಸರ್ವಪತನ ಕಂಡಿತು.
ಬಾಂಗ್ಲಾ ಪರ ಶೋರ್ನಾ ಅಖ್ತರ್ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೆ ಮರುಫಾ ಅಖ್ತರ್, ನಹಿದಾ ಅಖ್ತರ್ ತಲಾ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಮಿಂಚಿದರು. ನಿಶಿತಾ ಅಖ್ತರ್, ಫಾತಿಮಾ, ರಬೇಯಾ ಖಾನ್ ತಲಾ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.
ಈ ಅಲ್ಪಮೊತ್ತದ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಬಂದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿತು. ಫರ್ಗನಾ (2), ಶರ್ಮಿನ್ ಅಖ್ತರ್ (10) ಕೆಲವೇ ಬಹುಬೇಗ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರಿದರು. ಅದರೆ ರುಬಿಯಾ ಹೈದರ್ ಅರ್ಧಶತಕ (54) ಸಿಡಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು. ನಿಗರ್ ಸುಲ್ತಾನ (23), ಶೋಭನಾ ಮೊಸ್ತಾರಿ (24) ಸಹ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಬೌಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫಾತಿಮಾ, ಡಯಾನಾ ಬೇಗ್, ರಾಮಿನ್ ಶಮಿಮ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯ ಭಾನುವಾರ ನಡೆಯಲಿದೆ.
