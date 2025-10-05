ETV Bharat / sports

ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್: ಪಾಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತಕ್ಕೆ 88 ರನ್​ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ

ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.

women's World Cup Cricket 2025: India Won against Pakistan
ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್: ಪಾಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತಕ್ಕೆ 88 ರನ್​ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ (AP)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 5, 2025 at 10:58 PM IST

ಕೊಲಂಬೊ: ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಕ್ರಿಕೆಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಎದುರಾಳಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವನ್ನು 159 ರನ್​ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತ 88 ರನ್​ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಗಳಿಸಿದೆ.

ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ಗೆ ಇಳಿದ ಭಾರತ ನಿಗದಿತ 50 ಓವರ್​ಗಳಲ್ಲಿ 247 ರನ್ ಪೇರಿಸಿತ್ತು.

ಈ ಗುರಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 43 ಓವರ್​ಗಳಲ್ಲಿ 159 ರನ್​ಗಳಿಸಿ ಭಾರತದ ಬೌಲರ್​ಗಳಿಗೆ ಶರಣಾಯಿತು.

ನೋ ಹ್ಯಾಂಡ್​ಶೇಕ್: ಟಾಸ್ ನಂತರ ಭಾರತ ತಂಡದ ನಾಯಕಿ ಹರ್ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಅವರು ಪಾಕ್ ನಾಯಕಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಸ್ತಲಾಘವ ಮಾಡದೇ ಭಾರತದ 'ನೋ ಹ್ಯಾಂಡ್​ಶೇಕ್'​ ನಿಲುವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹ್ಯಾಂಡ್​ಶೇಕ್​ ಮಾಡಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿತ್ತು.

