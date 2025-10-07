ETV Bharat / sports

Womens World Cup 2025: ಇಂದು ಬಾಂಗ್ಲಾಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ಸವಾಲು

ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ.

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ (AP)
ENG vs BAN Match: ಐಸಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸರಣಿಯ 8ನೇ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್-ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮಹಿಳಾ ತಂಡಗಳು ಗುವಾಹಟಿಯ ಪರ್ಸಪಾರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ.

ನ್ಯಾಟ್ ಸ್ಕೈವರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ ಮೊದಲ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮಹಿಳಾ ತಂಡವನ್ನು 10 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಮಣಿಸಿತ್ತು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ನಿಗರ್ ಸುಲ್ತಾನ ನೇತೃತ್ವದ ಬಾಂಗ್ಲಾ ತಂಡ ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕ್​ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಯಾವ ತಂಡ ಗೆದ್ದು ತನ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ: ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿರುವ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ಪರ ಬೌಲರ್ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ರು. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಮಿ ಜೋನ್ಸ್, ಟಾಮಿ ಬ್ಯೂಮಾಂಟ್, ಹೀದರ್ ನೈಟ್, ಎಮ್ಮಾ ಲ್ಯಾಂಬ್, ಡೇನಿಯಲ್ ವ್ಯಾಟ್ ಹಾಡ್ಜ್ ಉತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್​ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಾರೆನ್ ಬೆಲ್, ಸೋಫಿ ಎಕ್ಲೆಸ್ಟೋನ್, ಲಾರೆನ್ ಫುಲ್ಲರ್, ಲಿನ್ಸೆ ಸ್ಮಿತ್, ಆಲಿಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೆ ಪ್ರಮುಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡ: ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಗಮನಿಸಿದರೇ ರುಬಿಯಾ ಹೈದರ್ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದ್ದರು. ನಿಗರ್ ಸುಲ್ತಾನ, ಸೋಬಾನಾ ಮೋಸ್ತ್ರಿ, ಶರ್ಮಿಮ್ ಅಖ್ತರ್, ಶೋರ್ನಾ ಅಖ್ತರ್ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಬಲ್ಲರು. ಶೋರ್ನಾ ಅಖ್ತರ್, ಮರುಫಾ ಅಖ್ತರ್, ನಹಿದ್ ಅಖ್ತರ್ ಪ್ರಮುಖ ಬೌಲರ್​ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ಹೆಡ್​ ಟು ಹೆಡ್​: ಈ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಇದುವರೆಗೆ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ ಗೆದ್ದು ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ.

ಪಿಚ್​ ವರದಿ: ಪರ್ಸಪರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನವು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಲಿದೆ. ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕೇವಲ 5 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಡಲಾಗಿದೆ, ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ ತಂಡ ಎರಡು ಬಾರಿ ಗೆದ್ದಿದೆ ಮತ್ತು ಚೇಸಿಂಗ್ ತಂಡ 3 ಬಾರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ತಂಡ ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ನೇರಪ್ರಾಸರದ ಮಾಹಿತಿ: ಐಸಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸರಣಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಜಿಯೋ-ಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಒಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಸರಣಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳು ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.30ಕ್ಕೆ ಟಾಸ್​ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ತಂಡಗಳು - ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​: ಆಮಿ ಜೋನ್ಸ್ (ವಿಕೆಟ್​ ಕೀಪರ್​), ನ್ಯಾಟ್ ಸ್ಕೈವರ್-ಬ್ರಂಟ್ (ನಾಯಕಿ), ಟಮ್ಮಿ ಬ್ಯೂಮಾಂಟ್, ಹೀದರ್ ನೈಟ್, ಸೋಫಿಯಾ ಡಂಕ್ಲಿ, ಎಮ್ಮಾ ಲ್ಯಾಂಬ್, ಆಲಿಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೆ, ಷಾರ್ಲೆಟ್ ಡೀನ್, ಸೋಫಿ ಎಕ್ಲೆಸ್ಟೋನ್, ಲಿನ್ಸೆ ಸ್ಮಿತ್, ಲಾರೆನ್ ಬೆಲ್, ಎಮ್ ಅರ್ಲಾಟ್, ಲಾರೆನ್ ಫೈಲರ್, ಸಾರಾ ಗ್ಲೆನ್ ವ್ನ್ಯಾಟ್

ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡ: ನಿಗರ್ ಸುಲ್ತಾನಾ (ಸಿ & ವಾರ), ಫರ್ಗಾನಾ ಹೊಕ್, ರುಬ್ಯಾ ಹೈದರ್, ಶರ್ಮಿನ್ ಅಖ್ತರ್, ಸೋಭಾನಾ ಮೊಸ್ಟರಿ, ಶೋರ್ನಾ ಅಕ್ಟರ್, ಫಹಿಮಾ ಖಾತುನ್, ನಹಿದಾ ಅಕ್ಟರ್, ರಬೇಯಾ ಖಾನ್, ಮಾರುಫಾ ಅಕ್ಟರ್, ನಿಶಿತಾ ಅಕ್ಟರ್ ನಿಶಿ, ಸುಮೈಯಾ ಅಕ್ಟರ್, ಫರಿಹಾ ತ್ರಿಸ್ನಾ, ಶಾಂಜಿದಾ ಅಖ್ತರ್ ಮೆಘಲಾ, ರಿತು ಮೊನಿ.

