ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್: ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದು ಬೀಗಿದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ

ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ 89 ರನ್​ಗಳಿಂದ ಸೋಲುಂಡಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ದಾಖಲೆಯನ್ನೂ ಬರೆದಿದೆ.

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ (AP)
AUSW vs NZW Match: ಅನುಭವಿ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಆಶ್ಲೇ ಗಾರ್ಡ್ನರ್ (115 ರನ್) ಅವರ ಶತಕದಾಟ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನದ ನೆರವಿನಿಂದ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಐಸಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ 89 ರನ್‌ಗಳ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು.

ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಈ ಪಂದ್ಯವು ನಿನ್ನೆ ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ಇಂದೋರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನಾಯಕಿ ಅಲಿಸಾ ಹೀಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ತಂಡ 49.3 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 326 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಆಶ್ಲೇ ಗಾರ್ಡ್ನರ್ 83 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 115 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ 16 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ಗಳಿದ್ದವು. ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ಲಿಚ್‌ಫೀಲ್ಡ್ 45, ಕಿಮ್ ಗಾರ್ತ್ 38, ಎಲ್ಲಿಸ್ ಪೆರ್ರಿ 33, ಮೆಕ್‌ಗ್ರಾತ್ 26, ಅಲಿಸಾ ಹೀಲಿ 19, ಸೋಫಿ ಮೊಲಿನೆಕ್ಸ್ 14, ಬೆತ್ ಮೂನಿ 12, ಸದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ 5, ಎಲಾನಾ ಕಿಂಗ್ 4 ಮತ್ತು ಡಾರ್ಸಿ ಬ್ರೌನ್ 1* ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.

ಆಶ್ಲೇ ಗಾರ್ಡ್​ನರ್​
ಆಶ್ಲೇ ಗಾರ್ಡ್​ನರ್​ (AP)

ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪರ ಜೆಸ್ ಕೆರ್ ಮತ್ತು ಲಿಯಾ ತಹುಹು ತಲಾ 3 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಬ್ರೀ ಈಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಮೆಲಿಯಾ ಕೆರ್ ತಲಾ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಈಲಿಂಗ್ ದುಬಾರಿ ಬೌಲರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಒಂಬತ್ತು ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 75 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು.

327 ರನ್‌ಗಳ ಬೃಹತ್ ಸ್ಕೋರ್ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ 43.2 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 237 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ನಾಯಕಿ ಸೋಫಿ ಡಿವೈನ್ 112 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 12 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 3 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ 111 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ತಂಡ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಸೋಫಿ ಡಿವೈನ್​
ಸೋಫಿ ಡಿವೈನ್​ (AP)

ಇವರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅಮೆಲಿಯಾ ಕೆರ್ 33, ಬ್ರೂಕ್ ಹ್ಯಾಲಿಡೇ 28, ಐ ಗೇಜ್ 28, ಮ್ಯಾಡಿ ಗ್ರೀನ್ 20, ಜೆಸ್ ಕೆರ್ 2 ಮತ್ತು ಲೀ ತಹುಹು 1 ರನ್ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು. ನಾಲ್ಕು ಬ್ಯಾಟರ್​ಗಳಿಗೆ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪರ ಬೌಲಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ಸೋಫಿ ಮೊಲಿನೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ತಲಾ 3 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಎಲಾನಾ ಕಿಂಗ್ ಕೂಡ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಮೊಲಿನೆಕ್ಸ್ 8.2 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 25 ರನ್‌ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರೆ, ಸದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಒಂಬತ್ತು ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 26 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. ಗಾರ್ಡ್ನರ್ ಆರು ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 47 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು.

ಕೆಟ್ಟ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಕಿವೀಸ್: ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 89 ರನ್​ಗಳಿಂದ ಸೋಲು ಕಂಡ ಕಿವೀಸ್​ ಪಡೆ ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಅಂತರದ ಸೋಲು ಕಂಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು 2017ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 186 ರನ್​ಗಳಿಂದ ಸೋಲು ಕಂಡಿತ್ತು. 2022ರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ 141 ರನ್​ಗಳ ಸೋಲು ಕಂಡಿತ್ತು.

ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್​: ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಕಂಡ​ ದೊಡ್ಡ ಅಂತರದ ಸೋಲುಗಳು:

  • 186 vs IND-W, ಡರ್ಬಿ, 2017
  • 141 vs AUS-W, ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್, 2022
  • 89 vs AUS-W, ಇಂದೋರ್, 2025*
  • 75 vs AUS-W, ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್, 1988

ಸೋಫಿ ಡಿವೈನ್ 4000 ರನ್: ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾಯಕಿ ಸೋಫಿ ಡಿವೈನ್​ 4000 ರನ್​ಗಳ ಗಡಿ ದಾಟಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಸುಜಿ ಬೇಟ್ಸ್ (5896), ಆಮಿ ಸ್ಯಾಟರ್ತ್‌ವೈಟ್ (4639), ಮತ್ತು ಡೆಬ್ಬಿ ಹಾಕ್ಲೆ (4046) ನಂತರ 4000 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದ ನಾಲ್ಕನೇ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮಹಿಳಾ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು.

ಅಲ್ಲದೆ, ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಮೂರನೇ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನೂ ಬರೆದರು. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ನ ಬಾರ್ಬ್ ಬೆವೆಜ್ (39 ವರ್ಷ 48 ದಿನ) ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಜಾನೆಟ್ ಬ್ರಿಟನ್ (38 ವರ್ಷ 161 ದಿನ) ನಂತರ, ಇದೀಗ ಡಿವೈನ್​ 36 ವರ್ಷ 30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು.

Last Updated : October 2, 2025 at 10:51 AM IST

