'ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ರೋಹಿತ್ ಕೈಬಿಟ್ಟು ಗಿಲ್ಗೆ ಏಕದಿನ ನಾಯಕತ್ವ': ಆಯ್ಕೆದಾರ ಅಗರ್ಕರ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
ಭಾರತ ಏಕದಿನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂಡಿತರ ಅಚ್ಚರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
Published : October 4, 2025 at 8:30 PM IST|
Updated : October 4, 2025 at 8:56 PM IST
ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ GEN-Z ಮೇನಿಯಾ ಶುರುವಾಗಿದೆ. 38 ವರ್ಷದ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ಕೈಬಿಟ್ಟು 26ರ ಪ್ರಾಯದ ಶುಭ್ ಮನ್ ಗಿಲ್ಗೆ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಯುವ ನಾಯಕ ಮೊದಲ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದು ಆಸೀಸ್ ಪ್ರವಾಸ ಸರಣಿಗೆ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ಕೆದಾರ ಅಜಿತ್ ಅಗರ್ಕರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಯಿತು. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ರನ್ ಮೆಷಿನ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾರ ಬದಲಿಗೆ ಗಿಲ್ಗೆ ನಾಯಕತ್ವ ನೀಡಿರುವುದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಅಚ್ಚರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ತಂಡ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ವೇಳೆ ಆಯ್ಕೆದಾರ ಅಜಿತ್ ಅಗರ್ಕರ್ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರೋಹಿತ್ಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದು ಬಹು ಚರ್ಚಿತ ವಿಷಯವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು.
ಮೂರೂ ಮಾದರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನಾಯಕರು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ: ಅಗರ್ಕರ್ ಹೇಳುವಂತೆ, "ಮೂರು ಮಾದರಿಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೂವರು ನಾಯಕರನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ಅಪ್ರಾಯೋಗಿಕ. ಆದ್ದರಿಂದ ಟೆಸ್ಟ್ ನಾಯಕ ಗಿಲ್ಗೆ ಏಕದಿನದ ಮುಂದಾಳತ್ವ ನೀಡುವ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ" ಎಂದರು.
"ಗಿಲ್ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಉಪನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ, ಪೂರ್ಣ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ಕಾಲ ಪಕ್ವವಾಗಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇನ್ನು, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇಬ್ಬರೂ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಎದುರಿನ ಏಕದಿನ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಾಗ, 2027 ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಡಲಿದ್ದಾರಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಲೇ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗದು. ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಮಯವಿದೆ ಎಂದಷ್ಟೇ ಹೇಳಿ ನುಣುಚಿಕೊಂಡರು.
ರೋಹಿತ್ ಕೈಬಿಡುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕಠಿಣವಾಗಿತ್ತು: ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನ ಕೈಬಿಡುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕಠಿಣವಾಗಿತ್ತು. ತಂಡದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ತಂಡದ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕಿದೆ. ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ನೀಡಬೇಕು. ಮೂರೂ ಮಾದರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನಾಯಕರಿದ್ದರೆ ಕೋಚ್ಗಗೂ ಕಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಗರ್ಕರ್ ಹೇಳಿದರು.
ಬಿಸಿಸಿಐನ ಸದ್ಯದ ಟ್ರಂಪ್ ಕಾರ್ಡ್ ಗಿಲ್: ಶುಭ್ ಮನ್ ಗಿಲ್ ಬಿಸಿಸಿಐನ ಸದ್ಯದ ಟ್ರಂಪ್ ಕಾರ್ಡ್. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಎದುರಿನ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿನ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಏಕದಿನ ತಂಡಕ್ಕೂ ಅವರನ್ನು ನಾಯಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಸದ್ಯ ಟಿ-20 ತಂಡದ ಉಪನಾಯಕನಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ನಾಯಕತ್ವ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ.
