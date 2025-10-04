ETV Bharat / sports

'ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ರೋಹಿತ್​ ಕೈಬಿಟ್ಟು ಗಿಲ್​​ಗೆ ಏಕದಿನ ನಾಯಕತ್ವ': ಆಯ್ಕೆದಾರ ಅಗರ್ಕರ್​ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

ಭಾರತ ಏಕದಿನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಶುಭ್​ಮನ್​ ಗಿಲ್​ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಪಂಡಿತರ ಅಚ್ಚರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

INDIA ODI NEW CAPTAIN
ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ, ಶುಭ್​​ಮನ್​ ಗಿಲ್​ (IANS)
Published : October 4, 2025 at 8:30 PM IST

Updated : October 4, 2025 at 8:56 PM IST

ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್​​ನಲ್ಲಿ GEN-Z ಮೇನಿಯಾ ಶುರುವಾಗಿದೆ. 38 ವರ್ಷದ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ಕೈಬಿಟ್ಟು 26ರ ಪ್ರಾಯದ ಶುಭ್​​ ಮನ್​ ಗಿಲ್​ಗೆ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್​ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಯುವ ನಾಯಕ ಮೊದಲ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂದು ಆಸೀಸ್​ ಪ್ರವಾಸ ಸರಣಿಗೆ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ಕೆದಾರ ಅಜಿತ್​ ಅಗರ್ಕರ್​ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಯಿತು. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ರನ್​ ಮೆಷಿನ್​ ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾರ ಬದಲಿಗೆ ಗಿಲ್​​ಗೆ ನಾಯಕತ್ವ ನೀಡಿರುವುದು ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಅಚ್ಚರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ತಂಡ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ವೇಳೆ ಆಯ್ಕೆದಾರ ಅಜಿತ್​ ಅಗರ್ಕರ್​ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರೋಹಿತ್​ಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್​​ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದು ಬಹು ಚರ್ಚಿತ ವಿಷಯವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು.

ಮೂರೂ ಮಾದರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನಾಯಕರು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ: ಅಗರ್ಕರ್ ಹೇಳುವಂತೆ, "ಮೂರು ಮಾದರಿಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಮೂವರು ನಾಯಕರನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ಅಪ್ರಾಯೋಗಿಕ. ಆದ್ದರಿಂದ ಟೆಸ್ಟ್​ ನಾಯಕ ಗಿಲ್​​ಗೆ ಏಕದಿನದ ಮುಂದಾಳತ್ವ ನೀಡುವ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ" ಎಂದರು.

"ಗಿಲ್​ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್‌ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಉಪನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ, ಪೂರ್ಣ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ಕಾಲ ಪಕ್ವವಾಗಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟರ್​​ಗೆ ಮಹತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇನ್ನು, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇಬ್ಬರೂ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಎದುರಿನ ಏಕದಿನ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಾಗ, 2027 ರ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಆಡಲಿದ್ದಾರಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಲೇ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗದು. ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಮಯವಿದೆ ಎಂದಷ್ಟೇ ಹೇಳಿ ನುಣುಚಿಕೊಂಡರು.

ರೋಹಿತ್​ ಕೈಬಿಡುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕಠಿಣವಾಗಿತ್ತು: ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನ ಕೈಬಿಡುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕಠಿಣವಾಗಿತ್ತು. ತಂಡದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ತಂಡದ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕಿದೆ. ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ನೀಡಬೇಕು. ಮೂರೂ ಮಾದರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನಾಯಕರಿದ್ದರೆ ಕೋಚ್​​ಗಗೂ ಕಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಗರ್ಕರ್​ ಹೇಳಿದರು.

ಬಿಸಿಸಿಐನ ಸದ್ಯದ ಟ್ರಂಪ್​ ಕಾರ್ಡ್​​ ಗಿಲ್: ಶುಭ್​ ಮನ್​ ಗಿಲ್​ ಬಿಸಿಸಿಐನ ಸದ್ಯದ ಟ್ರಂಪ್​ ಕಾರ್ಡ್​​. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ಎದುರಿನ ಟೆಸ್ಟ್​ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿನ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಏಕದಿನ ತಂಡಕ್ಕೂ ಅವರನ್ನು ನಾಯಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಸದ್ಯ ಟಿ-20 ತಂಡದ ಉಪನಾಯಕನಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ನಾಯಕತ್ವ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ.

Last Updated : October 4, 2025 at 8:56 PM IST

