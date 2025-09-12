ಆಗ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ನಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿತ್ತು ಭಾರತ; ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ವರದಾನ!
1984ರಲ್ಲಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಆವೃತ್ತಿ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದ ಭಾರತ 1986ರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿತ್ತು. ಇದು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ವರದಾನವಾಗಿತ್ತು.
ಏಷ್ಯಾದ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಪಂದ್ಯವಳಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿವೆ. 3 ಪಂದ್ಯಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ ಸಹ ಕಂಡಿವೆ. ಟೂರ್ನಿಯ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುಎಇ ಎದುರಿಸಿದ್ದ ಭಾರತ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಸೆ.14 ರಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಎದುರಾಳಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಣಸಲಿದೆ. ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿರುವ ಭಾರತ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಫೇವರಿಟ್ ತಂಡ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ ದಾಖಲೆ ನೋಡಿದರೂ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ವರೆಗೆ 16 ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂಟು ಬಾರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.
1984ರಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಗಿನಿಂದಲೂ ಭಾರತ ನಿರತಂರವಾಗಿ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಟೂರ್ನಿ ಆಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಆಡದೆ ಹಿಂದೆ ಸರೆದಿತ್ತು. ಹೌದು 1986ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದ ಭಾರತ ಎರಡನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದೇ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಂಡದ ರಚನೆಗೂ ಭಾರತ ಕಾರಣವಾಯ್ತು.
ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲು ಕಾರಣ ಏನು? ಇದರಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ತಂಡ ಯಾವುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಎಳೆ ಎಳೆಯಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಭಾರತ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲು ಕಾರಣ ಏನು?: 1984ರಲ್ಲಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಆವೃತ್ತಿಯ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆದ ಭಾರತ ತಂಡ, 1986ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಎರಡನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಿಬರೇಶನ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಆಫ್ ತಮಿಳ್ (ಎಲ್ಟಿಟಿಇ) ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ನಡುವಿನ ಅಂತರ್ಯುದ್ಧ ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಾಚಾರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ ತೊಡಗಿದ್ದವು. ಅದರಲ್ಲೂ 1985ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಅನುರಾಧಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡದಲ್ಲಿ 146 ಜನ ಅಸುನೀಗಿದ್ದರು. ಇದು ಭಯಾನಕ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಈ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡದಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹದಗೆಟ್ಟಿತ್ತು.
ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿತು. ಆದರೆ, ಆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಫಲಪ್ರದವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಆಟಗಾರರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಆಗಿನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸರಣಿಯನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುವಂತೆ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿತು. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಭಾರತವು 1986ರ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ವರದಾನ: ಭಾರತ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ನಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಲು ಅವಕಾಶವಿದ್ದ ಕಾರಣ ಸರಣಿ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವು. ಈ ವೇಳೆ, ಸಂಘಟಕರ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡಕ್ಕೆ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುವಂತೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರು. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣವಾಯ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಅವರ ಮೊದಲ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯವಾಗಿತ್ತು.
ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವು ಏಕದಿನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿತು. ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿತು. ಅದಾಗ್ಯೂ ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತು.
1986 ರ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಗೆದ್ದವರು ಯಾರು?: ಎರಡನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡಗಳು ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿದ್ದವು. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪಂದ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಮೊದಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಪ್ರಯಾಣ: 1986 ರಿಂದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದತೊಡಗಿತು. 1997ರಲ್ಲಿ ಐಸಿಸಿ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವು ಏಕದಿನ ತಂಡದ ಪೂರ್ಣ ಸಮಯದ ಸದಸ್ಯರಾದರು. 2000ರದ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನೂ ಗಳಿಸಿತು. ಇದುವರೆಗೆ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿಲ್ಲವಾದರೂ, 2012, 2016 ಮತ್ತು 2018 ರಲ್ಲಿ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗಿದೆ. 1986ರಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಿಂದ ಭಾರತ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯದಿದ್ದರೇ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.
