ದಸುನ್​ ಶನಕ ರನೌಟ್​​ ಆದ್ರೂ ಅಂಪೈರ್​ ನಾಟೌಟ್​ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇಕೆ? ಐಸಿಸಿ ನಿಯಮ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ?

ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಬ್ಯಾಟರ್ ರನ್ ಔಟ್ ಅಗಿದ್ದರು ಅಂಪೈರ್ ನಾಟೌಟ್ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಐಸಿಸಿ ನಿಯಮ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.
Published : September 27, 2025 at 4:35 PM IST
Dasun Shanaka Run out controversy: ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಸೂಪರ್ ಫೊರ್ನ ಭಾಗವಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮತ್ತು ಭಾರತ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಪಂದ್ಯ ನಡೆದಿತ್ತು ಎಂಬದು ಎಲ್ಲಿರಗೂ ಗೊತ್ತೆ ಇದೆ. ಈ ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ರನ್ ಸಮಬಲ ಗೊಂಡ ಕಾರಣ ಪಂದ್ಯ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು.
ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ 3 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಬ್ಯಾಟರ್ ದಾಸುನ್ ಶನಕ ರನ್ ಔಟ್ ಆದರೂ ಅಂಪೈರ್ ನಾಟ್ ಔಟ್ ನೀಡಿದರು. ಇದು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ ಅಂಪೈರ್ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಆದರೆ ಐಸಿಸಿ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ದಾಸುನ್ ಶನಕ ಅವರಿಗೆ ನಾಟ್ ಔಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿಯೆ ಶನಕ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಆದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಶನಕ ವಿಫಲರಾದರು. ಅವರು ಅರ್ಷದೀಪ್ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಎಸೆ ದಲ್ಲಿ ಔಟಾದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು ಭಾರತ. ಒಂದೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಮೂರು ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದಿತು. ಆದರೆ ಶನಕ ರನ್ಔಟ್ ಆದರೂ ನೀಡಿಲ್ಲ ಏಕೆ ಮತ್ತು ಐಸಿಸಿ ನಿಯಮ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ.
ವಿವಾದತ್ಮಕ್ ಔಟ್: ಸೂಪರ್ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಪೆರೆರಾ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ಔಟಾದರು. ನಂತರ ಮೆಂಡಿಸ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಂದರು. ಅವರು ಸಿಂಗಲ್ ರನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ದಾಸುನ್ ಶನಕ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ನಂತರ ಅರ್ಷದೀಪ್ ಎಸೆತದ ಎರಡು ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಡಾಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಶನಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರು. ಅವರು ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡನ್ನು ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಚೆಂಡು ಬ್ಯಾಟ್ಗೆ ತಗುಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕೈಗೆ ಸೇರಿತು. ಈ ವೇಳೆ ರನ್ ಕದಿಯಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಶನಕ ಅವರನ್ನು ಕೀಪರ್ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಚೆಂಡನ್ನು ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಎಸೆದು ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಅರ್ಷದೀಪ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ಗೆ ಅಪೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದರು ಅಂಪೈರ್ ಇದನ್ನು ಔಟ್ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು.
ಈ ವೇಳೆ ಶನಕ ಮೂರನೇ ಅಂಪೈರ್ಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಆಗ ಚೆಂಡು ಬ್ಯಾಟ್ಗೆ ತಲಿದ್ದು ಕಂಡು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಅಂಪೈರ್ ಅದನ್ನು ನಾಟ್ ಔಟ್ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಅದರೆ ಶನಕ ರನೌಟ್ ಸಹ ಆಗಿದ್ದರು ಅಂಪೈರ್ ನಾಟ್ ಔಟ್ ನೀಡಿದರು. ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರರು ಅಂಪೈರ್ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸಿದರು.
ಅಂಪೈರ್ ನಾಟ್ ಔಟ್ ನೀಡಲು ಕಾರಣವೇನು? ಐಸಿಸಿ ನಿಯಮಗಳೇನು ಹೇಳುತ್ತವೆ?
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬೌಲರ್ ಅರ್ಷದೀಪ್ ಎಸೆದ ಚೆಂಡು ಕೀಪರ್ ಕೈಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ, ಅರ್ಷದೀಪ್ ಮತ್ತು ಔಟ್ಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ಮುಖ್ಯ ಅಂಪೈರ್ ಅದನ್ನು ಔಟ್ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ದಾಸುನ್ ಶನಕ ರಿವ್ಯೂಗೆ ಹೋದರು. ಐಸಿಸಿ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಆಟಗಾರ ರಿವ್ಯೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಮೊದಲು ಅಪೀಲ್ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಔಟ್ಗಾಗಿ ಅಪೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅರ್ಷದೀಪ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ತೀರ್ಪು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಜು ಮನವಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಿಲ್ಲ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರನ್ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಅದು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಶನಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದರು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು. ಮುಂದಿನ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಭಾರತ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.
