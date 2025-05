ETV Bharat / sports

ಕೊಹ್ಲಿ-ರೋಹಿತ್​ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯ್ತು ಪೈಪೋಟಿ; ಮೂವರು ಕನ್ನಡಿಗರು ಸೇರಿ ಐವರ ನಡುವೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ - KOHLI ROHIT REPLACE

ವಿರಾಟ್​​ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ ( AFP )

By ETV Bharat Sports Team Published : May 13, 2025 at 3:09 PM IST | Updated : May 13, 2025 at 3:56 PM IST 2 Min Read

ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಸರಣಿಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಭಾರತ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್​ ಆಟಗಾರರಾದ ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ಗೆ ಆಘಾತವಾಗಿದೆ. ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲ ವರ್ಷ ಟೆಸ್ಟ್‌​ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರೂ ಸೇರಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೂ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆಯೇ ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ ಸ್ಥಾನ ತುಂಬುವವರು ಯಾರೆಂಬ ಚರ್ಚೆಗಳು ಶುರುವಾಗಿವೆ. ಇಬ್ಬರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಯಾರು ಸೂಕ್ತ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿವೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಐವರು ಆಟಗಾರರ ನಡುವೆ ಪೈಪೋಟಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಕೆ.ಎಲ್.ರಾಹುಲ್​: ಟೆಸ್ಟ್​ ತಂಡದ ಖಾಯಂ ಆಟಗಾರ ಕೆ.ಎಲ್.ರಾಹುಲ್ 4, 5 ಅಥವಾ 6ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶರ್ಮಾ​ ಸ್ಥಾನ ಖಾಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಓಪನರ್​ ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್​: ಈಗಾಗಲೇ ದೀರ್ಘ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಶ್ರೇಯಸ್​ ಅಯ್ಯರ್​ ಹೆಸರೂ ಕೂಡ ರೇಸ್​ನಲ್ಲಿದೆ. ಇದುವರೆಗೂ 14 ಟೆಸ್ಟ್​ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನಾಡಿರುವ ಅಯ್ಯರ್​ 24 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 36.86ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 811 ರನ್​ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 1 ಶತಕ ಮತ್ತು 5 ಅರ್ಧಶತಕ ಸೇರಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಯ್ಯರ್​ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.

Last Updated : May 13, 2025 at 3:56 PM IST