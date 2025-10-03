"ಟು ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಇನ್ ಮೌತ್" ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ರಾಹುಲ್: ಇದರ ಅರ್ಥವೇನು ಗೊತ್ತಾ?
ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಟು ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಇನ್ ಮೌತ್" ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಎಂಬುದು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.
Published : October 3, 2025 at 2:04 PM IST
KL Rahul Century Celebration: ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ 2ನೇ ದಿನದಂದು ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಶತಕ ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ತವರು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಶತಕಕ್ಕಾಗಿ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದರು.
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ 2016ರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ 199 ರನ್ ಗಳ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ತವರಿನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಈ ಆಕರ್ಷಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ 190 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ12 ಬೌಂಡರಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ 100 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದರು.
⏳ 3,211 DAYS LATER…— Ashu Singh (@Ashu_SinghKP) October 3, 2025
🚨 KL Rahul scores a Test century at home after 9 long years! 🇮🇳❤️
A moment every cricket fan has been waiting for! 🏏🔥#KLrahul #TestCricket #IndiaCricket #CricketLovers #IndianTeam #Centurion #INDVSWI https://t.co/NLPB1BXqSK
ಟು ಫಿಂಗರ್ ಇನ್ ಮೌತ್ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ: ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಶತಕ ಸಿಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದರು. 3,211 ದಿನಗಳ ನಂತರ ತವರಿನಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ರಾಹುಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿ ಎರಡು ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು "ಟು ಫಿಂಗರ್ ಇನ್ ಮೌತ್" ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ಈ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಾಹುಲ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಈ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯ ಹಿಂದಿನ ಅರ್ಥವೇನು ಎಂದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಡುಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಾಹುಲ್ ಅವರ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಹಿಂದಿನ ಅರ್ಥವನ್ನು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ರಾಹುಲ್ ಸಂಭ್ರಮದ ಅರ್ಥವೇನು?: ರಾಹುಲ್ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದಾಗ ಪ್ರತಿಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಕಾಂತಾರ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಕಿವಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಕೈಯನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಟು ಫಿಂಗರ್ ಇನ್ ಮೌತ್ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಾಸ್ತವಾಗಿ, ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಅಥಿಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಕೆ.ಎಲ್.ರಾಹುಲ್ ದಂಪತಿ ಮಾರ್ಚ್ 24ರಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಪೋಷಕರಾಗಿ ಭಡ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಶತಕವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮಗಳು "ಇವಾರಾ (Evaarah)ಗೆ" ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
#AskStar— nilesh yadav (@nileshyada13498) October 3, 2025
Kya apko lagta hai gill se acha captain kl Rahul ho sakate the pic.twitter.com/33vDi0gwAl
ಕಳೆದ 9 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತವರಿನಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಲು ರಾಹುಲ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಗಳು ಜನನವಾದ ನಂತರ ತವರಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಡಿದ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ಇದಾಗಿದ್ದು ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಅಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಗಳ ಆಗಮನದಿಂದ ರಾಹುಲ್ ಅವರ ಲಕ್ ಬದಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಂತು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿಯಲ್ಲೂ ಎರಡು ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ 5 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 532 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಸರಣಿಯ ಮೂರನೇ ಹೈಸ್ಕೋರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
