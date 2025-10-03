ETV Bharat / sports

"ಟು ಫಿಂಗರ್ಸ್​ ಇನ್​ ಮೌತ್" ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್​ ಮಾಡಿದ ರಾಹುಲ್: ಇದರ ಅರ್ಥವೇನು ಗೊತ್ತಾ?

ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್​ ವಿರುದ್ಧ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಟು ಫಿಂಗರ್ಸ್​ ಇನ್​ ಮೌತ್" ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್​ ಮಾಡಿದ ಕೆಎಲ್​ ರಾಹುಲ್ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಎಂಬುದು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಕೆಎಲ್​​ ರಾಹುಲ್​
ಕೆಎಲ್​​ ರಾಹುಲ್​ (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 3, 2025 at 2:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

KL Rahul Century Celebration: ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್​ ಪಂದ್ಯದ 2ನೇ ದಿನದಂದು ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಶತಕ ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ತವರು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಶತಕಕ್ಕಾಗಿ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದರು.

ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ 2016ರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಟೆಸ್ಟ್​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ 199 ರನ್ ಗಳ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಆಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ತವರಿನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಈ ಆಕರ್ಷಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ 190 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ12 ಬೌಂಡರಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ 100 ರನ್​ ಬಾರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದರು.

ಟು ಫಿಂಗರ್​ ಇನ್​ ಮೌತ್​ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ: ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್​ ಶತಕ ಸಿಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದರು. 3,211 ದಿನಗಳ ನಂತರ ತವರಿನಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ರಾಹುಲ್​ ಬ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿ ಎರಡು ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು "ಟು ಫಿಂಗರ್​ ಇನ್​ ಮೌತ್" ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್​ ಮಾಡಿದರು​. ಅವರ ಈ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್​ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಾಹುಲ್​ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ ಈ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯ ಹಿಂದಿನ ಅರ್ಥವೇನು ಎಂದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಡುಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಾಹುಲ್​ ಅವರ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್​ ಹಿಂದಿನ ಅರ್ಥವನ್ನು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.

ರಾಹುಲ್ ಸಂಭ್ರಮದ ಅರ್ಥವೇನು?: ರಾಹುಲ್​ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದಾಗ ಪ್ರತಿಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಐಪಿಎಲ್​ನಲ್ಲಿ ಆರ್​ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಕಾಂತಾರ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಕಿವಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಕೈಯನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಟು ಫಿಂಗರ್​ ಇನ್​ ಮೌತ್​ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಾಸ್ತವಾಗಿ, ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಅಥಿಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಕೆ.ಎಲ್.ರಾಹುಲ್ ದಂಪತಿ ಮಾರ್ಚ್ ​​24ರಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಪೋಷಕರಾಗಿ ಭಡ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಶತಕವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮಗಳು "ಇವಾರಾ (Evaarah)ಗೆ" ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ 9 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತವರಿನಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಲು ರಾಹುಲ್​ಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಗಳು ಜನನವಾದ ನಂತರ ತವರಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಡಿದ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್​ ಪಂದ್ಯ ಇದಾಗಿದ್ದು ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಅಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಗಳ ಆಗಮನದಿಂದ ರಾಹುಲ್​ ಅವರ ಲಕ್​ ಬದಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಂತು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿಯಲ್ಲೂ ಎರಡು ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ 5 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 532 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಸರಣಿಯ​ ಮೂರನೇ ಹೈಸ್ಕೋರ್​ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 8 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ​ದ ಕೆಎಲ್​ ರಾಹುಲ್​: ಹಿಟ್​ಮ್ಯಾನ್, ಗಂಭೀರ್​​ ದಾಖಲೆ ಬ್ರೇಕ್

For All Latest Updates

TAGGED:

TWO FINGERS IN MOUTH CELEBRATIONIND VS WI 1ST TEST KL RAHULಕೆಎಲ್​ ರಾಹುಲ್​KL RAHUL CELEBRATION MEANINGKL RAHUL CENTURY CELEBRATION

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಬಾರ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಕಡೆ ಮುಖ; ಗೊಬ್ಬರ ಮಾರಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 6 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ; 80ರ ವೃದ್ಧನ ಸಾಹಸಗಾಥೆ!

ದಿನವೊಂದಕ್ಕೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 36 ಕೆಜಿ ಹಾಲು ಕರೆಯುವ ರಾಧಾ!: Milk ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಬಫೆಲೋ!!

ಅವನಲ್ಲ ಅವಳು!; ಕೃಷಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿ

ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ, 'ಕಾಂತಾರ' ಭಾರತವೊಂದರಲ್ಲೇ ಗಳಿಸಿದ್ದು 50 ಕೋಟಿ ಅಲ್ಲ, ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ್ದು! 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.