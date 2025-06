ETV Bharat / sports

ಧೋನಿಗೆ ಐಸಿಸಿ 'ಹಾಲ್​ ಆಫ್​ ಫೇಮ್'​ ಗೌರವ! ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು? ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಗೆ ಬಂತು? ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗೆ? - WHAT IS ICC HALL OF FAME

ಎಮ್​ ಎಸ್​ ಧೋನಿ ( Photo Credit: AFP )

By ETV Bharat Sports Team Published : June 10, 2025 at 11:50 AM IST 2 Min Read

What is ICC Hall Of Fame: ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಅವರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಐಸಿಸಿ ಹಾಲ್ ಆಫ್ ಫೇಮ್‌ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಧೋನಿ ಜೊತೆ ಇತರೆ ಏಳು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಕೂಡ ಹಾಲ್​ ಆಫ್​ ಫೇಮ್​ಗೆ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಏಳು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಪೈಕಿ ಐವರು ಪುರುಷ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಭಾರತದವರಾಗಿದ್ದರೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕರಾದ ಗ್ರೇಮ್ ಸ್ಮಿತ್ ಮತ್ತು ಹಾಶಿಮ್ ಆಮ್ಲಾ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಹೇಡನ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ನ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಡೇನಿಯಲ್ ವೆಟ್ಟೋರಿ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸನಾ ಮಿರ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಸಾರಾ ಟೇಲರ್‌ ಕೂಡ ಈ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಮ್​ ಎಸ್​ ಧೋನಿ (Photo Credit: AFP) ಈ ಗೌರವ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಧೋನಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, "ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ವಿವಿಧ ತಲೆಮಾರಿನ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಐಸಿಸಿ ಹಾಲ್ ಆಫ್ ಫೇಮ್‌ಗೆ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಸೇರಿಸಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಧೋನಿ ಅವರು ಕ್ರಿಕೆಟ್​ಗೆ ನೀಡಿರುವ ಕೊಡುಗೆಗಾಗಿ ಈ ಗೌರವ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಐಸಿಸಿ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 2007ರ ಟಿ 20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌, 2011ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್, 2013ರ ಐಸಿಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಎಲ್ಲಾ ಮೂರು ಐಸಿಸಿ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದ ವಿಶ್ವದ ಏಕೈಕ ನಾಯಕ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಐಸಿಸಿ ಹಾಲ್ ಆಫ್ ಫೇಮ್ ಎಂದರೇನು? ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ದಂತಕಥೆ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ನೀಡುವ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ಐಸಿಸಿ 2009 ರಲ್ಲಿ ಈ 'ಹಾಲ್ ಆಫ್ ಫೇಮ್' ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಇದು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಲೆಜೆಂಡರಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ (ಎಫ್‌ಐಸಿಎ) ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ, ಆಟಗಾರರನ್ನು ಐಸಿಸಿ 'ಹಾಲ್ ಆಫ್ ಫೇಮ್'ಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಐಸಿಸಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಜನವರಿ 2, 2009 ರಿಂದ ಹಾಲ್​ ಆಫ್​ ಫೇಮ್​ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಐಸಿಸಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. 2009ರಲ್ಲಿ, ಐಸಿಸಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ 55 ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿತ್ತು. ಐಸಿಸಿ ಹಾಲ್ ಆಫ್ ಫೇಮ್‌ ಮಾನದಂಡಗಳೇನು? 'ಹಾಲ್ ಆಫ್ ಫೇಮ್' ಗೌರವಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮತದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ 'ಹಾಲ್ ಆಫ್ ಫೇಮ್'ನ ಭಾಗವಾಗಿರುವವರು, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಸಂಘದ ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರು, ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಐಸಿಸಿಯ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಲ್ ಆಫ್ ಫೇಮ್‌ ಅರ್ಹತೆಗಳೇನು?

ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ 'ಹಾಲ್ ಆಫ್ ಫೇಮ್'ಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳಲು ಅರ್ಹನಾಗುತ್ತಾನೆ.

ಒಬ್ಬ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಎರಡೂ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ (ODI/Test) ಕನಿಷ್ಠ 8,000 ರನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು 20 ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ 50 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

ಯಾವುದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಬೌಲರ್‌ಗಳು ಕನಿಷ್ಠ 200 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್​ರೇಟ್ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ 50 ಮತ್ತು 30 ಆಗಿರಬೇಕು.

ವಿಕೆಟ್‌ಕೀಪರ್ ಏಕದಿನ ಅಥವಾ ಟೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ 200 ಔಟ್​ ಮಾಡಿರಬೇಕು.

ಹಾಲ್ ಆಫ್ ಫೇಮ್‌ಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳಲು, ಒಬ್ಬ ನಾಯಕ ಕನಿಷ್ಠ 25 ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು 100 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳ ಗೆಲುವಿನ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಮತ್ತು 50% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗೆಲುವಿನ ಶೇಕಡಾವಾರು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಐಸಿಸಿ ಹಾಲ್ ಆಫ್ ಫೇಮ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಸುನಿಲ್ ಗವಾಸ್ಕರ್

ಬಿಷನ್ ಸಿಂಗ್ ಬೇದಿ

ಕಪಿಲ್ ದೇವ್

ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ

ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್

ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್

ವಿನೋ ಮಂಕಡ್

ಡಯಾನಾ ಎಡುಜಿ

ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್

ನೀತು ಡೇವಿಡ್ ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಐಪಿಎಲ್​ನಲ್ಲಿ 2008 ರಿಂದ ಈವರೆಗೆ ಆರ್​ಸಿಬಿ ತಂಡ ಕಲೆಹಾಕಿದ ಒಟ್ಟು ರನ್, ಬೌಂಡರಿ, ಸಿಕ್ಸರ್​ಗಳೆಷ್ಟು ​​ಗೊತ್ತಾ?