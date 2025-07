ETV Bharat / sports

'ಫಾಲೋ ಆನ್​' ಭಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ತಂಡ! ಟೆಸ್ಟ್​ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ 'ಫಾಲೋ-ಆನ್' ಎಂದರೇನು​? - FOLLOW ON RULES IN TEST

What is follow on Rule in Test: ಆಂಡ್ರಸನ್​ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್​ ಸರಣಿಯ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯ ಬರ್ಮಿಂಗ್​ಹ್ಯಾಮ್​ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು ಭಾರತ ಉತ್ತಮ ಸ್ಕೋರ್​ ಕಲೆಹಾಕಿದೆ. ಮೊದಲ ದಿನ 310 ರನ್​ಗೆ 5 ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತ್ತು.

ಆದರೆ ಎರಡನೇ ದಿನ ಶುಭ್​ಮನ್​ ಗಿಲ್​ ದ್ವಿಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರೇ, ಜಡೇಜಾ (89 ರನ್​) ಅರ್ಧಶತಕ ಮತ್ತು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್​ ಸುಂದರ್​ 42ರನ್​ ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರತ ಎರಡನೇ ದಿನ 587 ರನ್​ ಕೆಲೆಹಾಕಿ ಆಲೌಟ್​ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ತಂಡಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್​ಗಳು ಶಾಕ್​ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Follow on Rule In Test (Image Source: AP)

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತನ್ನ​ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ಪಡೆ ಕೇವಲ 25 ರನ್​ಗೆ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಆಕಶ್​ ದೀಪ್​ ಬೌಲಿಂಗ್​ ದಾಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ ಬೆನ್​ ಡಕೇಟ್​ ಮತ್ತು ಓಲಿ ಪಾಪ್​ ಡಕೌಟ್​ ಆದರು. ಜಾಕ್​ ಕ್ರಾವ್​ಲೆ (19) ಸಿರಾಜ್​ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಔಟಾದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ತಂಡ 2ನೇ ದಿನದಾಟಕ್ಕೆ 77ರನ್​ಗಳಿಗೆ 3 ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು.

ಇಂದು ಮೂರನೇ ದಿನ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಆಂಗ್ಲರು ಮೊದಲ ಸೆಷನ್​ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆರಡು ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊಹಮ್ಮದ್​ ಸಿರಾಜ್​ ಎಸೆದ 21ನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಜೋ ರೂಟ್​ (22) ಮತ್ತು ಬೆನ್​ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್​ ಡಕೌಟ್​ ಆಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್​ ಸೇರಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ತಂಡಕ್ಕೆ ಫಾಲೋ ಆನ್​ ಭಯ ಶುರುವಾಗಿದೆ. 387 ರನ್​ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ್​ ಒಳಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ತಂಡ ಆಲೌಟ್​ ಆದರೇ ಭಾರತ ಫಾಲೋ ಆನ್​ ಹೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.