ಛೇ..! 7,240ರನ್, 636 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ನಿಧನ; ಶೋಕದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಲೋಕ
ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡದ ಲೆಜೆಂಡರಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ 1975ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯ ಭಾನುವಾರ ನಿಧನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 6, 2025 at 1:03 PM IST|
Updated : October 6, 2025 at 1:18 PM IST
West Indies Cricketer Died: ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡ ಸದ್ಯ ಭಾರತ ಪ್ರವಾದಲ್ಲಿದ್ದು ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದೆ. ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಅ.2 ರಂದು ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿದ್ದ ಕೆರೆಬಿಯನ್ ಪಡೆ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಹೀನಾಯ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಅ.10 ರಿಂದ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಕೆಟ್ಟ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಹೊರ ಬಿದ್ದಿದ್ದೆ. ಹೌದು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ನ ಲೆಜೆಂಡರಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. 1975ರ ಐಸಿಸಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದ ಬರ್ನಾರ್ಡ್ ಜೂಲಿಯನ್ 75ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಾವಿಗೆ ನಿಖರ ಕಾರಣ ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ.
18ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಟ್ರಿನಿಡಾಡ್ ಮತ್ತು ಟೊಬಾಗೊ ಪರ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಜೂಲಿಯನ್ 1973ರಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೂ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ನಂತರ ತಾವಾಡಿದ ಮೂರನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 127 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 121 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಲಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಗ್ಯಾರಿ ಸೋಬರ್ಸ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ 150 ರನ್ಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದರು.
RIP Bernard Julien —— Trending Thakur (@TrendThakur2) October 6, 2025
West Indies’ 1975 World Cup hero and one of cricket’s finest all-rounders. 🕊️#BernardJulien #WestIndies #CricketLegend pic.twitter.com/pVm8RnRmpl
ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರು 24 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 30.92 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 866 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 37.36 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 50 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 12 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನೂ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 14.33 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 86 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 25.72 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 18 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರು 7,240 ರನ್ ಮತ್ತು 636 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, 1977ರ ಕೆರ್ರಿ ಪ್ಯಾಕರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸೀರೀಸ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಜೂಲಿಯನ್ ಅವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು.
2005ರಲ್ಲಿ, 54ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಜೂಲಿಯನ್ಗೆ ಗಂಟಲು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಯಿತು ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದ ಅವರು 90 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದರು. ಅದಾಗ್ಯೂ ನಿನ್ನೆ ಅವರು ಹಠಾತ್ ನಿಧನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಜುಲಿಯನ್ಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ: ಇವರ ಸಾವಿಗೆ ಮಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತರಬೇತುದಾರ, ಎವೆರಾಲ್ಡ್ 'ಗ್ಯಾಲಿ' ಕಮ್ಮಿಂಗ್ಸ್ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೂಲಿಯನ್ ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಅವರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಂಕ್ವಿಲಿಟಿ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Hearing the sad news 1975 WC winner Bernard Julien has died. A handsome, talented all-rounder, BJ carried the impossible burden of being labelled the “next Sobers”, but still thrilled with bat and ball. RIP.— Tripurari Chaudhary (@TipsChaudhary) October 6, 2025
Very sad news pic.twitter.com/ILRppVNcS8
"ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಮತ್ತು ಟ್ರಿನಿಡಾಡ್ ಮತ್ತು ಟೊಬಾಗೋಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವನ್ನು ನಾವು ಇಂದು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ವಿದಾಯ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು" ಎಂದು ಕಮ್ಮಿಂಗ್ಸ್ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡದ ದಂತಕಥೆ ನಾಯಕ ಸರ್ ಕ್ಲೈವ್ ಲಾಯ್ಡ್, ಜೂಲಿಯನ್ ಅವರನ್ನು 1975ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ತಂಡದ ಹೀರೊ ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. "ಅವರು ತಂಡಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಕೈಲಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಿಂದ ಎಂದಿಗೂ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಮೋಘ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರೊಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ.
"ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಗೌರವವಿತ್ತು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾವು ಲಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಇವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದ ನಾವು ಅಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ನೀಡಿದ್ದೇವು ಎಂದು ಅಂದಿನ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ: ಎಡಗೈ ಸೀಮ್ ಬೌಲರ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿ ಬಲಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿದ್ದ ಜೂಲಿಯನ್, 1975ರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಟ್ರಾಫರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅವರು 20 ರನ್ಗಳಿಗೆ 4 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದರು ನಂತರ ಓವಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ 27 ರನ್ಗೆ 4 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ತಲುಪುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಹ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಜೂಲಿಯನ್ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದ್ದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡ ಚೊಚ್ಚಲ ಬಾರಿಗೆ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Ind vs Pak ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರನ್ಔಟ್ ವಿವಾದ, ಅಂಪೈರ್ ಜೊತೆ ಪಾಕ್ ನಾಯಕಿ ವಾಗ್ವಾದ; ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದೇನು?