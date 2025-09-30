ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ ಸರಣಿಗೂ ಮೊದಲೇ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ!
ಭಾರತ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ನಡುವಿನ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿ ಅ.2 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ವೆಸ್ ಇಂಡೀಸ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತವಾಗಿದೆ.
Published : September 30, 2025 at 3:49 PM IST|
Updated : September 30, 2025 at 4:15 PM IST
Ind vs WI Test Series: ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಗಾಗಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ರಿಂದ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ವಿಂಡೀಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತವಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಗಾಯದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸರಣಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆನ್ನಿನ ಗಾಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿರುವ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಅಲ್ಜಾರಿ ಜೋಸೆಫ್ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 40 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 33.46 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 124 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 770 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಶಮರ್ ಜೋಸೆಫ್ ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ಸರಣಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದರು.
Squad Update 🚨— Windies Cricket (@windiescricket) September 29, 2025
Alzarri Joseph has been ruled out of the upcoming test series against India due to a lower back injury.
After complaints of discomfort, scans revealed a degeneration of the previously resolved lower back injury. pic.twitter.com/k4DfzLb0e7
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿರುವ ಕೆರೆಬಿಯನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ, ಅಲ್ಜಾರಿ ಜೋಸೆಫ್ ಬೆನ್ನಿನ ಗಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ನಂತರ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಬೆನ್ನಿನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಾಯವಾಗಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಅವರು ಗಾಯದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಲ ದಿನಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ಸರಣಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಂಡಳಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಜೋಸೆಫ್ ಅವರ ಬದಲಿಯಾಗಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಜೇಸನ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಜಾರಿ ಬದಲಿಗೆ ಜೇಡಿಯಾ ಬ್ಲೇಡ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಂಡಳಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಬ್ಲೇಡ್ಸ್ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಪರ ಮೂರು ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಟಿ-20 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ನೇಪಾಳ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಟಿ-20ಐ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಸರಣಿಯ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯ ಆಡಿ ನೇರವಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ತಂಡವನ್ನು ಸೇರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಶಾಮರ್ ಜೋಸೆಫ್ ಔಟ್: ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ಗೆ ಇದು ಎರಡನೇ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ವೇಗಿ ಶಮರ್ ಜೋಸೆಫ್ ಗಾಯದ ಕಾರಣ ಸರಣಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಬದಲಿಗೆ ಹೊಸ ವೇಗಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಜೋಹಾನ್ ಲೇಯ್ನೆ ಅವರನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
Meanwhile, Jediah Blades who has been capped in One Day Internationals and T20 Internationals has been drafted in as cover for the two tests following the ongoing series against Nepal.— Windies Cricket (@windiescricket) September 29, 2025
ಭಾರತ vs ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ: ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ರಿಂದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ಆಡಲಿದೆ. ಇದರ ನಂತರ, ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10 ರಿಂದ ನವದೆಹಲಿಯ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡ: ರೋಸ್ಟನ್ ಚೇಸ್ (ನಾಯಕ), ಜೋಮೆಲ್ ವಾರಿಕನ್, ಕೆವ್ಲಾನ್ ಆಂಡರ್ಸನ್, ಜಾನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಬೆಲ್, ಜಸ್ಟಿನ್ ಗ್ರೀವ್ಸ್, ಶೈ ಹೋಪ್, ಜೇಡಿಯಾ ಬ್ಲೇಡ್ಸ್, ಜೋಹಾನ್ ಲೇಯ್ನೆ, ಬ್ರೆಂಡನ್ ಕಿಂಗ್, ಆಂಡರ್ಸನ್ ಫಿಲಿಪ್, ಜೇಡನ್ ಸೀಲ್ಸ್, ಟಗೆನರೈನ್ ಚಂದ್ರಪಾಲ್, ಟೆವಿನ್ ಇಮ್ಲಾಚ್, ಅಲಿಕ್ ಅಥನಾಜೆ, ಖಾರಿ ಪಿಯರೆ.
ಭಾರತ ತಂಡ: ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ (ನಾಯಕ), ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ (ಉಪನಾಯಕ), ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್, ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್, ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್, ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್, ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್, ನಾರಾಯಣ್ ಜಗದೀಸನ್, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ, ಅಕ್ಸರ್ ಪಟೇಲ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್, ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಕುಲ್ದೀಪ್ ಯಾದವ್, ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇಂದಿನಿಂದ ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪ್ರಾರಂಭ; ಭಾರತ - ಲಂಕಾ ಮೊದಲ ಫೈಟ್