248 ರನ್​ಗಳಿಗೆ ವಿಂಡೀಸ್​ ಆಲೌಟ್​; ಭಾರತ ಫಾಲೋ ಆನ್ ಘೋಷಣೆ; ಹೀಗಂದ್ರೆ ಏನು?

ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್​ ತಂಡ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ 248 ರನ್​ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್​ ಆಗುವ ಮೂಲಕ 270 ರನ್​ಗಳ ಹಿನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಭಾರತ ಫಾಲೋ ಆನ್​ ಹೇರಿದೆ.

West Indies
West Indies (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 12, 2025 at 1:48 PM IST

2 Min Read
What is Follow on in Test Cricket: ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಭಾರತ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್​ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್​ ತಂಡ 248 ರನ್​ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್​ ಆಗಿದ್ದು ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾಲೋ ಆನ್​ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ್ದ ಭಾರತ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್​ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 518 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿ ಎರಡನೇ ದಿನ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಡಿಕ್ಲೇರ್​ ಮಾಡಿತ್ತು. ನಂತರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ಗೆ ಬಂದ ವಿಂಡೀಸ್​ ಪಡೆ ಭಾರತದ ಸ್ಪಿನ್​ ದಾಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ತತ್ತರಿಸಿತು. ಎರಡನೇ ದಿನದಂದೆ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಆರಂಭಿಸಿದ ಕೆರೆಬಿಯನ್​ ಪಡೆ 144 ರನ್​ಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್​ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ದಿನದಾಟ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿತು.

ಇಂದು ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್​ ​ಕುಲ್ದೀಪ್​ ಯಾದವ್​ ಬೌಲಿಂಗ್​ ಬಲೆಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಕೇವಲ 104 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಲೆಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಶಕ್ತವಾಯ್ತು. ಅಲಿಕ್​ ಅಥನಾಜೆ 41 ರನ್​ಗಳಿಸಿ ಹೈಸ್ಕೋರ್​ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರೇ, ಚಂದ್ರಪಾಲ್​ (34), ಶಾಹಿ ಹೋಪ್​ (36) ರನ್​ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು. ಉಳಿದ ಬ್ಯಾಟರ್​ಗಳು 30 ರನ್​ಗಳೊಳಗೆ ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಬೌಲಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ಕುಲ್ದೀಪ್​ ಯಾದವ್​ 5 ವಿಕೆಟ್​ ಗೊಂಚಲು ಪಡೆದು ಮಿಂಚಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿಂಡೀಸ್​ ಪಡೆ 270 ರನ್​ಗಳ ಹಿನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದು ಭಾರತ ಫಾಲೋ ಆನ್​ ಹೇರಿದೆ.

ಫಾಲೋ ಆನ್​ ಎಂದರೇನು?: ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿ 518 ರನ್​ ಕಲೆ ಹಾಕಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕುತ್ತರವಾಗಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್​ ತಂಡ​ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 248 ರನ್​ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್​ ಆಯ್ತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ 270 ರನ್​ಗಳ ಹಿನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು. ಟೆಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಂಡವೂ 200 ರನ್​ ಹಿನ್ನಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಕೊನೆಗೊಂಡರೇ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಗಳು ಫಾಲೋ ಆನ್​ ಹೇರಬಹುದು.​

ಆಗ ಫಾಲೋ ಆನ್​ ಪಡೆದ ತಂಡ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು​ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು. ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ ರನ್​ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಅದರ ನಂತರ ಎಷ್ಟು ರನ್ ಕಲೆಹಾಕುತ್ತದೊ ಅದನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್​ ಆಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಉದಾರಣಗೆ: ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್​​ ತಂಡ 270 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಅದರ ನಂತರ 100, 200 ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಎಷ್ಟು ರನ್​ ಗಳಿಸಿತ್ತದೊ ಅಷ್ಟು ರನ್​ ಅನ್ನು ಭಾರತ ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ವಿಂಡೀಸ್​ ಪಡೆ ಭಾರತ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದ ಗುರಿ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಆಗ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ ಸಮೇತ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಫಾಲೋಆನ್​ ಹೇರಲು ಎಷ್ಟು ರನ್​ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿರಬೇಕು?: ಐದು ದಿನಗಳ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಪಂದ್ಯವಾದರೆ 200 ರನ್ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಫಾಲೋಆನ್​ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯಂತಹ ದೇಶೀಯ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 3-4 ದಿನಗಳ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 150 ರನ್‌ಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಎರಡು ದಿನದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 100 ರನ್‌ಗಳ ಮುನ್ನಡೆ, ಒಂದು ದಿನದ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ 75 ರನ್‌ಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

