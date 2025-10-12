248 ರನ್ಗಳಿಗೆ ವಿಂಡೀಸ್ ಆಲೌಟ್; ಭಾರತ ಫಾಲೋ ಆನ್ ಘೋಷಣೆ; ಹೀಗಂದ್ರೆ ಏನು?
ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 248 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ 270 ರನ್ಗಳ ಹಿನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಭಾರತ ಫಾಲೋ ಆನ್ ಹೇರಿದೆ.
Published : October 12, 2025 at 1:48 PM IST
What is Follow on in Test Cricket: ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಭಾರತ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡ 248 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾಲೋ ಆನ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಭಾರತ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 518 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿ ಎರಡನೇ ದಿನ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ನಂತರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಬಂದ ವಿಂಡೀಸ್ ಪಡೆ ಭಾರತದ ಸ್ಪಿನ್ ದಾಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ತತ್ತರಿಸಿತು. ಎರಡನೇ ದಿನದಂದೆ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ಕೆರೆಬಿಯನ್ ಪಡೆ 144 ರನ್ಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ದಿನದಾಟ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿತು.
𝙄𝙣𝙣𝙞𝙣𝙜𝙨 𝘽𝙧𝙚𝙖𝙠!— BCCI (@BCCI) October 12, 2025
5⃣ wickets for Kuldeep Yadav
3⃣ wickets for Ravindra Jadeja
1⃣ wicket each for Mohd. Siraj and Jasprit Bumrah #TeamIndia lead by 270 runs and have enforced the follow-on 👍
Scorecard ▶ https://t.co/GYLslRzj4G#INDvWI | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/qEIjD4t2OT
ಇಂದು ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಕುಲ್ದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಬಲೆಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಕೇವಲ 104 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಲೆಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಶಕ್ತವಾಯ್ತು. ಅಲಿಕ್ ಅಥನಾಜೆ 41 ರನ್ಗಳಿಸಿ ಹೈಸ್ಕೋರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರೇ, ಚಂದ್ರಪಾಲ್ (34), ಶಾಹಿ ಹೋಪ್ (36) ರನ್ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು. ಉಳಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು 30 ರನ್ಗಳೊಳಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕುಲ್ದೀಪ್ ಯಾದವ್ 5 ವಿಕೆಟ್ ಗೊಂಚಲು ಪಡೆದು ಮಿಂಚಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿಂಡೀಸ್ ಪಡೆ 270 ರನ್ಗಳ ಹಿನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದು ಭಾರತ ಫಾಲೋ ಆನ್ ಹೇರಿದೆ.
ಫಾಲೋ ಆನ್ ಎಂದರೇನು?: ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ 518 ರನ್ ಕಲೆ ಹಾಕಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕುತ್ತರವಾಗಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 248 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯ್ತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ 270 ರನ್ಗಳ ಹಿನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು. ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಂಡವೂ 200 ರನ್ ಹಿನ್ನಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕೊನೆಗೊಂಡರೇ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಗಳು ಫಾಲೋ ಆನ್ ಹೇರಬಹುದು.
5⃣-fer x 5⃣ times— BCCI (@BCCI) October 12, 2025
Kuldeep Yadav gets his fifth five-wicket haul in Tests! 👏
A wonderful performance from him yet again 🔝
Updates ▶ https://t.co/GYLslRzj4G#TeamIndia | #INDvWI | @IDFCFIRSTBank | @imkuldeep18 pic.twitter.com/BUhPgnIVt6
ಆಗ ಫಾಲೋ ಆನ್ ಪಡೆದ ತಂಡ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಬೇಕು. ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ ರನ್ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಅದರ ನಂತರ ಎಷ್ಟು ರನ್ ಕಲೆಹಾಕುತ್ತದೊ ಅದನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಉದಾರಣಗೆ: ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡ 270 ರನ್ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಅದರ ನಂತರ 100, 200 ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಎಷ್ಟು ರನ್ ಗಳಿಸಿತ್ತದೊ ಅಷ್ಟು ರನ್ ಅನ್ನು ಭಾರತ ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ವಿಂಡೀಸ್ ಪಡೆ ಭಾರತ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದ ಗುರಿ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಆಗ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಸಮೇತ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ.
ಫಾಲೋಆನ್ ಹೇರಲು ಎಷ್ಟು ರನ್ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿರಬೇಕು?: ಐದು ದಿನಗಳ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವಾದರೆ 200 ರನ್ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಫಾಲೋಆನ್ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯಂತಹ ದೇಶೀಯ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 3-4 ದಿನಗಳ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 150 ರನ್ಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಎರಡು ದಿನದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 100 ರನ್ಗಳ ಮುನ್ನಡೆ, ಒಂದು ದಿನದ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ 75 ರನ್ಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್: ಇಂದು ಭಾರತ vs ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕದನ; ಹೆಡ್ ಟು ಹೆಡ್, ಪಿಚ್ ವರದಿ, ನೇರಪ್ರಸಾರದ ಮಾಹಿತಿ