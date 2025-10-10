ರೋಹಿತ್-ಕೊಹ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಗುಡ್ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್
ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೂತನ ಏಕದಿನ ನಾಯಕ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 10, 2025 at 1:53 PM IST
Rohit Kohli 2027 World Cup: ಭಾರತೀಯ ಏಕದಿನ ತಂಡದ ಹೊಸ ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್, ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎದ್ದಿರುವ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ತಿಂಗಳು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸ ಬೆಳೆಸಲಿರುವ ಭಾರತ ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಟಿ20 ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು. ಏಕದಿನ ಸರಣಿಗಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ತಂಡಕ್ಕೆ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರನ್ನು ನೂತನ ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ.
ಬಿಸಿಸಿಐನ ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚುಕಾಲ ಏಕದಿನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯುವುದು ಅನುಮಾನ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರಲಾರಂಭಿಸಿದ್ದವು. ಅದರಲ್ಲೂ 2027ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಡಬೇಕೆಂಬ ಮಹದಾಸೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ರೋಹಿತ್ ಅವರ ಕನಸು ಈಡೇರೆಲ್ಲ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳಲಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಕೊಹ್ಲಿ ಸಹ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವುದು ಅನುಮಾನ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾರಂಭಿಸಿದ್ದವು. ಇದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳ ಆತಂಕಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.
ಇವುಗಳ ನಡುವೆಯೇ ನೂತನ ನಾಯಕ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಖುಷಿಯಾ ವಿಚಾರವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ರೋ-ಕೊ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಹೌದು, 2027ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಮತ್ತು ಕೊಹ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಇರಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗಿಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಡೆದ ಪತ್ರಿಕಾ ಘೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಮುಂಬರುವ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಾಗಿ ತಂಡದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಮತ್ತು ಕೊಹ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಬ್ಬರುವ ಹೆಚ್ಚು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಪರ ಹೆಚ್ಚು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿ ಗೆದ್ದಿ ಸಂಖ್ಯೆ ದೊಡ್ಡದು. ಇಂತಹ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅನುಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ತೀರ ಕಡಿಮೆ. ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ನಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ. ಅವರ ಶಾಂತತೆ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗಿನ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ನನ್ನೊಳಗೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ನಂತರ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡದ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ ಅವರು, ಯಾವುದೇ ತಂಡಗಳು ಟಿ20ಯೊಂದಿಗೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿಕೊಂಡರೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸವಾಲಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ, ಕೆಂಪು ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಹಾಕಿದ ಅಡಿಪಾಯ ಯಾವಾಗಲು ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಟಿ20 ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅವು ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ತಂಡಗಳಾಗಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಟಿ20 ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಆಟವಾಡುತ್ತಾರೆ.
ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಆಟಗಾರರು ಟಿ20 ಮತ್ತು ಲೀಗ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆಟ ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಮರೆತರೆ ಎಡವಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಗಿಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
