ETV Bharat / sports

ಟಿ-20ಯಲ್ಲಿ 13 ಸಾವಿರ ರನ್​ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಕೊಹ್ಲಿ: ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ RCB ಮಾಜಿ ಪ್ಲೇಯರ್​! - VIRAT KOHLI

Virat Kohli ( ANI )

By ETV Bharat Sports Team Published : April 8, 2025 at 10:13 AM IST | Updated : April 8, 2025 at 10:32 AM IST 2 Min Read

Virat Kohli T20 Rcord: ಸ್ಟಾರ್​​ ಬ್ಯಾಟರ್​ ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ದಾಖಲೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಟಿ-20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ 13,000 ರನ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಆಗಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ 18ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಸೋಮವಾರ (ನಿನ್ನೆ) ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB vs MI) ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ 42 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 8 ಬೌಂಡರಿ, 2 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ 67 ರನ್​ ಸಿಡಿಸಿ ಮಿಂಚಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿರಾಟ್ 386 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 13,000 ರನ್‌ಗಳ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಿದರು. ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ಐದನೇ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಾಲ್ವರು ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರು ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್​ಸಿಬಿ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ 13 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರನ್​ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರರು ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ - 14562 ರನ್​ (381 ಪಂದ್ಯಗಳು)

ಅಲೆಕ್ಸ್ ಹೆಲ್ಸ್ - 13610 ರನ್​ (474 ​​ಪಂದ್ಯ)

ಶೋಯಬ್ ಮಾಲಿಕ್ - 13557 ರನ್​ (487 ಪಂದ್ಯ)

ಕೀರನ್ ಪೊಲಾರ್ಡ್ - 13537 ರನ್​ (594 ಪಂದ್ಯ)

ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ- 13050 ರನ್​ (386 ಪಂದ್ಯ) RCB vs MI Highlight: ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಆರ್​ಸಿಬಿ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್​ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್​ಸಿಬಿ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್​ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದ ಆರ್​ಸಿಬಿ ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ (67), ರಜತ್​ ಪಾಟಿದಾರ್​ (64) ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರೆ, ಪಡಿಕ್ಕಲ್​ (37), ಜಿತೇಶ್​ ಶರ್ಮಾ (40) ಆಕರ್ಷಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್​ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್​ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 221 ರನ್​ ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಇದಕ್ಕುತ್ತರವಾಗಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್​ 9 ವಿಕೆಟ್​ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 209 ರನ್​ ಗಳಿಸಿ 12 ರನ್​ಗಳಿಂದ ಸೋಲೊಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು. 10 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ವಾಂಖೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು: ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್​ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದ ಆರ್​ಸಿಬಿ 10 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ವಾಂಖೆಡೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ಭಾವುಟ ನೆಟ್ಟಿತು. ಈ ಹಿಂದೆ 2015ರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಆರ್​ಸಿಬಿ ಬಳಿಕ ಆಡಿದ್ದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ದಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್​ಗೆ ಮುಳುವಾದ ಮಾಜಿ ಪ್ಲೇಯರ್​: 10 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಗೆದ್ದ RCB!

Virat Kohli T20 Rcord: ಸ್ಟಾರ್​​ ಬ್ಯಾಟರ್​ ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ದಾಖಲೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಟಿ-20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ 13,000 ರನ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಆಗಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ 18ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಸೋಮವಾರ (ನಿನ್ನೆ) ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB vs MI) ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ 42 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 8 ಬೌಂಡರಿ, 2 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ 67 ರನ್​ ಸಿಡಿಸಿ ಮಿಂಚಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿರಾಟ್ 386 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 13,000 ರನ್‌ಗಳ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಿದರು. ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ಐದನೇ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಾಲ್ವರು ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರು ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್​ಸಿಬಿ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ 13 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರನ್​ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರರು ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ - 14562 ರನ್​ (381 ಪಂದ್ಯಗಳು)

ಅಲೆಕ್ಸ್ ಹೆಲ್ಸ್ - 13610 ರನ್​ (474 ​​ಪಂದ್ಯ)

ಶೋಯಬ್ ಮಾಲಿಕ್ - 13557 ರನ್​ (487 ಪಂದ್ಯ)

ಕೀರನ್ ಪೊಲಾರ್ಡ್ - 13537 ರನ್​ (594 ಪಂದ್ಯ)

ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ- 13050 ರನ್​ (386 ಪಂದ್ಯ) RCB vs MI Highlight: ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಆರ್​ಸಿಬಿ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್​ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್​ಸಿಬಿ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್​ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದ ಆರ್​ಸಿಬಿ ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ (67), ರಜತ್​ ಪಾಟಿದಾರ್​ (64) ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರೆ, ಪಡಿಕ್ಕಲ್​ (37), ಜಿತೇಶ್​ ಶರ್ಮಾ (40) ಆಕರ್ಷಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್​ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್​ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 221 ರನ್​ ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಇದಕ್ಕುತ್ತರವಾಗಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್​ 9 ವಿಕೆಟ್​ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 209 ರನ್​ ಗಳಿಸಿ 12 ರನ್​ಗಳಿಂದ ಸೋಲೊಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು. 10 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ವಾಂಖೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು: ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್​ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದ ಆರ್​ಸಿಬಿ 10 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ವಾಂಖೆಡೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ಭಾವುಟ ನೆಟ್ಟಿತು. ಈ ಹಿಂದೆ 2015ರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಆರ್​ಸಿಬಿ ಬಳಿಕ ಆಡಿದ್ದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ದಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್​ಗೆ ಮುಳುವಾದ ಮಾಜಿ ಪ್ಲೇಯರ್​: 10 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಗೆದ್ದ RCB!

Last Updated : April 8, 2025 at 10:32 AM IST