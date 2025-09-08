ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಲ್ಲ; ಯೋಗರಾಜ್ ಸಿಂಗ್
ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲ ಎಂದು ಯುವಿ ತಂದೆ ಯೋಗರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 8, 2025 at 3:28 PM IST
ಸದಾ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಬಾರಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿರುವ ಯೋಗರಾಜ್, ಯುವರಾಜ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಎಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ, ಅದೇ ಪ್ರತಿಭೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಭಯವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತ್ತು. ಯುವರಾಜ್ ನಿಂದಾಗಿ ತಮಗೆ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕರು ಭಯಪಡುತ್ತಿದ್ದರು. 'ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ, ಹಣ, ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕೊಹ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ವಂಚಿತ: ಯುವರಾಜ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಮರು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದಾಗ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ತಂಡದ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು. ಯುವಿ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬಳಿಕ ಕೇವಲ 11 ಏಕದಿನ ಮತ್ತು 24 ಟಿ-20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ, ಕೊಹ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 3 ಟಿ20 ಮತ್ತು 11 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತ್ತು. ಇದಲ್ಲದೇ, ಯುವರಾಜ್ ಮತ್ತು ಕೊಹ್ಲಿ 2014 ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಈ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ನೇಹ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಯೋಗ್ ರಾಜ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಧೋನಿ ಕೂಡ ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದರು: ಯೋಗರಾಜ್ ಹೇಳಿದ ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಆಟಗಾರರು ಯುವರಾಜ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಹೆದರುತ್ತಿದ್ದರು. ಏಕೆಂದರೆ ಯುವರಾಜ್ ಅವರಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಇತರರ ಸ್ಥಾನಗಳು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಯುವರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ವಿವಿಧ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಬಂದವು. ಧೋನಿಯಿಂದಾಗಿ ಯುವರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳೂ ಇದ್ದವು ಎಂದು ಯೋಗರಾಜ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಯುವರಾಜ್ ಅವರ ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹಿತ ಸಚಿನ್: ಯೋಗರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಯುವಿ ಅವರ ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹಿತ ಯಾರು ಎಂದು ಇದೆ ವೇಳೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಯುವರಾಜ್ ಅವರ ಏಕೈಕ ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹಿತ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು, ಮತ್ತು ಯುವರಾಜ್ ಅವರು ಸಚಿನ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಅದಾಗ್ಯೂ, ಯೋಗರಾಜ್ ಅವರ ಈ ಮಾತುಗಳು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿವೆ. ಯುವರಾಜ್ ಮತ್ತು ಕೊಹ್ಲಿ ನಡುವಿನ ಸ್ನೇಹ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇದು ಯೋಗರಾಜ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯುವರಾಜ್ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರಾ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
