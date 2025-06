ETV Bharat / sports

ಎಬಿಡಿ ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ ವಿರಾಟ್; ಕೊಹ್ಲಿ ಕಂಡು ಭಾವುಕರಾದ ಮಿಸ್ಟರ್​ 360! - KOHLI AND DE VILLIERS EMOTIONAL

ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿರ್ಸ್​ ( Photo Credit: IANS )

Virat Kohli and AB de Villiers Emotional: ಈ ಸಲ ಕಪ್​ ನಮ್ದೆ ಟು ಈ ಸಲ ಕಪ್​ ನಮ್ದು ಆಗಿದೆ. ಕಳೆದ 18 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆರ್​ಸಿಬಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ಕನಸು ನಿನ್ನೆ ನನಸಾಗಿದೆ. ಪಂಜಾಬ್​ ಕಿಂಗ್ಸ್​ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ 6 ರನ್​ಗಳಿಂದ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಚೊಚ್ಚಲ ಐಪಿಎಲ್​ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಆರ್​ಸಿಬಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್​ಸಿಬಿಗರ ಸಂಭ್ರಮ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದೆಡೆ ಆದರೇ ಪಂಜಾಬ್​ ವಿರುದ್ಧ ಆರ್ಸಿಬಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಾವುಕರಾದರು. ಆರ್​ಸಿಬಿ ಗೆಲುವು ಖಚಿತವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕೊಹ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದರು.

