ವಿನೂ ಮಂಕಡ್ ಟ್ರೋಫಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡಕ್ಕೆ ದ್ರಾವಿಡ್ ಪುತ್ರನ ಸಾರಥ್ಯ

ವಿನೂ ಮಂಕಡ್​ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದ್ದು, ಡ್ರಾವಿಡ್​ ಪುತ್ರಗೆ ನಾಯಕತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ವಿನೂ ಮಂಕಡ್​ ಟ್ರೋಫಿ
ವಿನೂ ಮಂಕಡ್​ ಟ್ರೋಫಿ (Getty Image)
October 4, 2025 at 4:40 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ಅಂಡರ್ - 19 ವಿಭಾಗದ ವಿನೂ ಮಂಕಡ್ ಏಕದಿನ ಟೂರ್ನಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ತಂಡವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ (ಕೆಎಸ್‌ಸಿಎ) ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. 15 ಆಟಗಾರರ ತಂಡವನ್ನ ಶುಕ್ರವಾರ ಕೆಎಸ್‌ಸಿಎ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು ದಿಗ್ಗಜ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಅನ್ವಯ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡವನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಆಗಿರುವ ಅನ್ವಯ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಅಂಡರ್ - 16 ವಿಭಾಗದ ವಿಜಯ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ 2 ಶತಕ‌ 3 ಅರ್ಧಶತಕಗಳ ಸಹಿತ 459 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಮಿಂಚಿದ್ದರು.

ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡ: ಅನ್ವಯ್ ದ್ರಾವಿಡ್ (ನಾಯಕ & ವಿ.ಕೀಪರ್), ನಿತೀಶ್ ಆರ್ಯ, ಆದೇಶ್ ಡಿ ಅರಸ್, ಮಣಿಕಂಠ ಶಿವಾನಂದ್ (ಉ.ನಾಯಕ), ಪ್ರಣೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ವಾಸವ್ ವೆಂಕಟೇಶ್, ಅಕ್ಷತ್ ಪ್ರಭಾಕರ್, ವೈಭವ್ ಸಿ, ಕುಲ್‌ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಪುರೋಹಿತ್, ರತನ್ ಬಿ.ಆರ್, ವೈಭವ್ ಶರ್ಮಾ, ತೇಜಸ್ ಕೆ.ಎ, ಅಥರ್ವ್ ಮಾಳವಿಯಾ, ಸನ್ನಿ ಕಾಂಚಿ, ರೆಹಾನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ (ವಿ.ಕೀಪರ್)

ಪಂದ್ಯವಾಳಿ ದಿನಾಂಕ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9 - 17ರವರೆಗೂ ನಡೆಯಲಿರುವ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡವನ್ನ ಎದುರಿಸಲಿದೆ.

ವಿನೂ ಮಂಕಡ್​ ಟ್ರೋಫಿ: ವಿನೂ ಮಂಕಡ್ ಟ್ರೋಫಿ 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಆಟಗಾರರಿಗಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗುವ ಸೀಮಿತ ಓವರ್‌ಗಳ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಬಿಸಿಸಿಐ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ದಂತಕಥೆಯ ಆಟಗಾರ ವಿನೂ ಮಂಕಡ್ ಅವರ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ಇದನ್ನು ವಿನೂ ಮಂಕಡ್​ ಟ್ರೋಫಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯ ರಾಜ್ಯ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗುವ ಮಾರ್ಗವೂ ಆಗಿದ್ದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಾಗಿದೆ. ಯುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಇದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ವಿನೂ ಮಂಕಡ್​ ಯಾರು?: ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಆಗಿದ್ದ ವಿನೂ ಮಂಕಡ್ ​1946ರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್​ ಸೆರಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ವಿನೂ ಮಂಕಡ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಭಾರತ 29 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ವಿನೂ ಮಂಕಡ್ 129 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದು 1,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಏಕೈಕ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆದರು.

ವಿನೂ ಮಂಕಡ್ ಭಾರತ ಪರ ಒಟ್ಟು 44 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು, 31.47 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 2109 ರನ್ ಗಳಿಸಿ 162 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಐದು ಟೆಸ್ಟ್ ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು ಆರು ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟು ಬಾರಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಐದು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 1952ರಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಗೆದ್ದಾಗ, ಮಂಕಡ್ ಆ ಪಂದ್ಯದ ಹೀರೋ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಒಟ್ಟು 12 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಭಾರತವನ್ನು ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು.

ಅದೇ ವರ್ಷ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸುವಾಗ, ಅವರು ಲಾರ್ಡ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 72 ಮತ್ತು 184 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಅವರು 97 ಓವರ್‌ಗಳನ್ನು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಐದು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಭಾರತವು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಎಂಟು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋತರೂ, ಮಂಕಡ್ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷವಾಗಿತ್ತು.

ಮಂಕಡಿಂಗ್​ ನಿಯಮ: 1947-48ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸದ ವೇಳೆ ವಿನೂ ಮಂಕಡ್ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡರು. ಈ ಪ್ರವಾಸದ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಬಿಲ್ ಬ್ರೌನ್ ಅವರನ್ನು ರನೌಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ರನೌಟ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ವಿನೂ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಚೆಂಡನ್ನು ಬೌಲ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಬ್ರೌನ್ ರನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕ್ರೀಸ್​ ತೊರೆದಿದ್ದರು. ಆಗ ವಿನೂ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೂ ಇದನ್ನೇ ಮುಂದು ವರೆಸಿದರು. ನಂತರ ಚೆಂಡನ್ನು ಬೌಲ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಬ್ರೌನ್ ಕ್ರೀಸ್​ ತೊರೆದಾಗಿ ಮಂಕಡ್​ ಚೆಂಡನ್ನು ವಿಕೆಟ್​ಗೆ ಹಚ್ಚಿ ರನೌಟ್ ಮಾಡಿದರು.

ಈ ರೀತಿಯ ರನ್-ಔಟ್ ಅನ್ನು ನಂತರ ಮಂಕಡಿಂಗ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಯಿತು. ಈ ಪದವು ಇಂದಿಗೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿ ಈ ರೀತಿಯ ಔಟ್ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅನೇಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂಡಿತರು ಇದನ್ನು ಆಟದ ಉತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ.

