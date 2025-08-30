ಆರ್ಸಿಬಿ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ಜೂನ್.4 ರಂದು ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಬಳಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ 11 ಜನರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಘಟನೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ತಲಾ 10 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಆರ್ಸಿಬಿ ಇಂದು ಪರಿಹಾರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ₹25 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಲ್ತುಳಿತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಭೂಮಿಕ್ ಅವರ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಡಿ.ಎಚ್.ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು,"3 ತಿಂಗಳು ಕಳೆದರೂ ನನ್ನ ಮಗನ ನೆನಪು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಮಗನೇ ನನಗಿಲ್ಲವೆಂದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಪರಿಹಾರದ ಹಣ ನನ್ನ ಕಾಲಿನ ಧೂಳಿಗೆ ಸಮ. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅವರ ಪರಿಹಾರ ನನಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ" ಎಂದು ದುಃಖತಪ್ತರಾದರು.'ಕೆಎಸ್ಸಿಎಯವರೇನೋ ಹಣ ಹಾಕಿರಬೇಕು, ನಾನದನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಯಾರೂ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿಲ್ಲ, ಅವರ ಹಣವೂ ನಮಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಯೇ ಬೇಡವೆಂದು' ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
𝗥𝗖𝗕 𝗖𝗮𝗿𝗲𝘀: 𝗢𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗔𝗻𝗻𝗼𝘂𝗻𝗰𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) August 30, 2025
Our hearts broke on June 4, 2025.
We lost eleven members of the RCB family. They were part of us. Part of what makes our city, our community & our team unique. Their absence will echo in the memories of each one of… pic.twitter.com/1hALMHZ6os
ತಕ್ಷಣದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆತಿದೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮವರನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನೋವು ಈಗಲೇ ಮಾಸುವಂಥದ್ದಲ್ಲ
ತುಮಕೂರು ಮೂಲದ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ತಂದೆ ದೇವರಾಜ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯಿಂದ ಘೋಷಿಸಿದ್ದ ತಕ್ಷಣದ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು 10 ಲಕ್ಷ ರೂ ತಲುಪಿದೆ. ಈಗ ಅದನ್ನ 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏರಿಸಿರುವುದರ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನ ಇದುವರೆಗೆ ಯಾರೂ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಹಣ ನೀಡಿದರೂ ಸಹ ಮಗ ಮರಳಿ ಬರಲಾರ ಎನ್ನುವ ದುಃಖ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಾರದು. ಮನೋಜ್ ನಮಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ ಹೆಬ್ಬಾಳದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಇದ್ದೊಬ್ಬ ಮಗನನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಆತನಂತೂ ಮರಳಿ ಬರಲಾರ" ಎಂದು ದುಃಖ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಮೂಲದ ಶ್ರವಣ್ ಕೆ.ಟಿ ಅವರ ಸಹೋದರ ಶ್ರೀಧರ್ ಕೆ.ಟಿ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಮೊದಲು ಘೋಷಿಸಿರುವ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ ಹಣ ತಲುಪಿದೆ. ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಕಡೆಯವರು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಚೆಕ್ ಮೂಲಕ ಹಣ ತಲುಪಿಸಿರುವುದು ಉತ್ತಮ ನಡೆ. ಆದರೆ ಸಹೋದರ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ನೋವು ಪರಿಹಾರದ ಹಣದಿಂದ ಮಾಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಪರಿಹಾರದ ಹಣ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿಯಿಲ್ಲ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಆರ್ಸಿಬಿ ಕೇರ್ಸ್ ಘೋಷಣೆ: ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಕೇರ್ಸ್ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಪರಿಹಾರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಆರ್ಸಿಬಿ, ಜೂನ್ 4, 2025ರಂದು ನಡೆದ ಘಟನೆಯಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೃದಯಗಳು ಒಡೆದುಹೋಗಿವೆ. ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಹನ್ನೊಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
