ETV Bharat / sports

ಸ್ಟಾರ್​ ಕ್ರಿಕೆಟ​ರ್​ ಯೂಸುಫ್​ ಪಠಾಣ್​​ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಲಿದೆ ಬುಲ್ಡೋಜರ್; ಹೈಕೋರ್ಟ್​ನಿಂದಲೂ ಗ್ರೀನ್​ ಸಿಗ್ನಲ್

ಟೀಂ​ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಯೂಸುಫ್​ ಪಠಾಣ್​ ಭೂ ವಿವಾದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೈ ಕೋರ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಗುಜರಾತ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ. ​

ಯೂಸುಫ್​ ಪಠಾಣ್​
ಯೂಸುಫ್​ ಪಠಾಣ್​ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 11, 2025 at 5:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಟಿಎಂಸಿ ಸಂಸದ ಯೂಸುಫ್ ಪಠಾಣ್ ಅವರ ಭೂ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಭೂ ವಿವಾದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೈ ಕೋರ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಗುಜರಾತ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ.

2012 ರಲ್ಲಿ ವಡೋದರಾ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಯೂಸುಫ್ ಪಠಾಣ್ ಅವರಿಗೆ ನಿವೇಶನ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತ್ತು ಮತ್ತು ಆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ 2014ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಿಗಮದ ಶಿಫಾರಸನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿತು. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಯೂಸುಫ್ ಪಠಾಣ್ ಆ ನಿವೇಶನವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿಯ ಮಾಜಿ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ವಿಜಯ್ ಪವಾರ್ ಅವರು ಮುನ್ಸಿಪಲ್​ಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು.

ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪುರಸಭೆಯು ಅತಿಕ್ರಮಣ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲೇ ಯೂಸುಫ್ ಪಠಾಣ್ ಇದಕ್ಕೆ ತಡೆ ಕೋರಿ ಗುಜರಾತ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಮೋನಾಬೆನ್ ಭಟ್ ಅವರಿದ್ದ ಏಕ ಸದಸ್ಯ ಪೀಠ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಭೂಮಿ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದಾಗ, ಪುರಸಭೆಯು ಆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಏಕೆ ಮುಂದಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪುರಸಭೆಯ ಪರವಾಗಿ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿ. ಸ್ಥಳ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೂ ಗ್ರೀನ್​ ಸಿಗ್ನಲ್​ ನೀಡಿದೆ. ಇದೀಗ ಯೂಸುಫ್ ಪಠಾಣ್ ಆಕ್ರಮಿತ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ವಡೋದರಾ ಪುರಸಭೆಯ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತ ಸುರೇಶ್ ತುವಾರ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ವಡೋದರಾದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮತ್ತು ಸಂಸದ ಯೂಸುಫ್ ಪಠಾಣ್ ಅವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಇರುವ ಟಿಪಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಪುರಸಭೆಯ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಈ ಪ್ಲಾಟ್‌ಗಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪುರಸಭೆಯು ಪ್ಲಾಟ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈ ಪ್ಲಾಟ್‌ಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿರಲಿಲ್ಲ.

ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಗುಜರಾತ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು, ಅದರ ನಂತರ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗುಜರಾತ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತನ್ನ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಪುರಸಭೆಯ ಪರವಾಗಿ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸದರಿ ಜಮೀನನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಜಮೀನು ವಡೋದರಾ ಪುರಸಭೆಯ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹಾಗೆಯೇ ಇರಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ, ಯೂಸೂಫ್​ ಪಠಾಣ್ ಅವರು ಕೋರ್ಟ್​ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಗೌರವಿಸಿ ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡದೇ ಹೋದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಕ್ರಮಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಬುಲ್ಡೋಜರ್​ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಯೂಸುಫ್ ಪಠಾಣ್​​​​ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ ಇದ್ದು, ಅವರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಹೋಗುವ ಅವಕಾಶವೂ ಇದೆ.

ಯೂಸುಫ್ ಪಠಾಣ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಟಿಎಂಸಿಯ ಸಂಸದರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಬಹರಂಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮೂಲಕ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಿರಿಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಅಧೀರ್ ರಂಜನ್ ಚೌಧರಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿದ ಒತ್ತಡ; ಸೆರ್ಬಿಯಾ ತೊರೆದು ಗ್ರೀಸ್​ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡ ಜೊಕೊವಿಕ್!

For All Latest Updates

TAGGED:

YUSUF PATHANYUSUF PATHAN CASEYUSUF PATHAN INCIDENTಯೂಸೂಫ್​ ಪಠಾಣ್YUSUF PATHAN

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ನ್ಯಾಯಾಧೀಶೆ, IRS ಅಧಿಕಾರಿ, ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್: ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗೇರಿದ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಮಕ್ಕಳು!

$393 ಬಿಲಿಯನ್ ಸಂಪತ್ತು! ಮಸ್ಕ್​ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ಲ್ಯಾರಿ ಎಲಿಸನ್​ ಈಗ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಸಿರಿವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ

ಎನ್​ಫೀಲ್ಡ್​ ಬೈಕ್​ಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ: ರಾಯಲ್​ ಆಗಿಯೇ ಧರೆಗಿಳಿದ ದರ!

ಅತ್ಯಲ್ಪ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆದು ಅತ್ಯಧಿಕ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದ ರೈತ: ಇವರು ತೆಗೆದ ಇಳುವರಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.