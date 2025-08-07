Essay Contest 2025

ಯುಎಸ್​ ಓಪೆನ್​ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳಗೊಂಡಿದ್ದು ಟೈಟಲ್​ ಗೆದ್ದವರಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ.

ಯುಎಸ್​ ಓಪೆನ್​ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳಗೊಂಡಿದ್ದು ಟೈಟಲ್​ ಗೆದ್ದವರಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ.
Jannik sinner (Image Source: AFP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 7, 2025 at 1:05 PM IST

Updated : August 7, 2025 at 1:11 PM IST

ಈ ವರ್ಷದ ನಾಲ್ಕನೇ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್​ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಾದ ಯುಎಸ್ ಓಪನ್ ಇದೇ ತಿಂಗಳು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್​​ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 24 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳ ಟೆನ್ನಿಸ್​ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7 ರಂದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್​ಸ್ಲಾಮ್​​ ವಿಶೇಷತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕಾರಣ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ US Open ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತ ಇದಾಗಿದೆ.

ಈ ಹಿಂದೆ 2024ರಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್​ ಓಪನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೊತ್ತ 75 ಮಿಲಿಯನ್​ ಡಾಲರ್​ ಆಗಿತ್ತು. ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ 629 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ಇದೀಗ ಶೇಕಡ 20ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳಗೊಂಡು 90 ಮಿಲಯನ್​ ಡಾಲರ್​ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಅಂದರೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 790 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ​ಸ್ಲಾಮ್​​ಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಯುಎಸ್​ ಓಪೆನ್ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತದ ಪ್ರೈಜ್​ಮನಿಯನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಕ್ರೀಡಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ US Openನಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಆದ ಆಟಗಾರರು ಸಹ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.

ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಸಿಂಗಲ್ಸ್‌ನ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಗಳು 5 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅಂದರೆ 44 ಕೋಟಿ ರೂ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ $3.6 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತ ಶೇ 39 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ರನ್ನರ್ ಅಪ್‌ಗೆ $2.5 ಮಿಲಿಯನ್ (ಸುಮಾರು 22 ಕೋಟಿ ರೂ.) ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಸೆಮಿಫೈನಲಿಸ್ಟ್‌ಗಳು $1.26 ಮಿಲಿಯನ್ (ಸುಮಾರು 14 ಕೋಟಿ ರೂ.) ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ಇದು 2024ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ದೊಡ್ಡ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.

ಯುಎಸ್​ ಓಪೆನ್​ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳಗೊಂಡಿದ್ದು ಟೈಟಲ್​ ಗೆದ್ದವರಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ.
Taylor Fritz (Image Source: AFP)

ಡಬಲ್ಸ್​ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತ ಹೆಚ್ಚಳ

ಸಿಂಗಲ್ಸ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಡಬಲ್ಸ್​ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಿಶ್ರ ಡಬಲ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ವಿಜೇತ ತಂಡವು 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್​ (ಸುಮಾರು ರೂ. 9 ಕೋಟಿ) ಪಡೆಯಲಿದೆ, ಇದು ಹಿಂದಿನ 2 ಲಕ್ಷ ಡಾಲರ್​ (ಸುಮಾರು ರೂ. 1.75 ಕೋಟಿ) ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಡಬಲ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ ತಂಡಗಳೂ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್​ ಪಡೆಯಲಿವೆ.

ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತ ಹೆಚ್ಚಳ

ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತುಗಳ ಬಹುಮಾನದ ಪ್ರೈಜ್​ಮನಿ ಶೇಕಡ 10 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಅರ್ಹತಾ ಮೊತ್ತ 8 ಮಿಲಿಯನ್​ನಷ್ಟು (ಸುಮಾರು ರೂ. 70 ಕೋಟಿ) ಹೆಚ್ಚಳಗೊಂಡಿದೆ. ವೀಲ್‌ಚೇರ್ ಈವೆಂಟ್‌ಗಳ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತವೂ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.

ಪುರುಷರ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಬಹುಮಾದ ಮೊತ್ತ

  • ಚಾಂಪಿಯನ್: $5,000,000 (ಸುಮಾರು 44 ಕೋಟಿ ರೂ.)
  • ರನ್ನರ್ ಅಪ್: $2,500,000 (ಸುಮಾರು 22 ಕೋಟಿ ರೂ.)
  • ಸೆಮಿಫೈನಲಿಸ್ಟ್‌: $1,260,000 (ಸುಮಾರು 14 ಕೋಟಿ ರೂ.)
  • ಕ್ವಾರ್ಟರ್‌ಫೈನಲಿಸ್ಟ್‌: $660,000 (ಅಂದಾಜು 5.7 ಕೋಟಿ ರೂ.)
  • 16ನೇ ಸುತ್ತು: $400,000 (ಸರಿಸುಮಾರು 3.5 ಕೋಟಿ ರೂ.)
  • 32ನೇ ಸುತ್ತು: $237,000 (ಸುಮಾರು 2 ಕೋಟಿ ರೂ.)
  • 64ನೇ ಸುತ್ತು: $154,000 (ಸುಮಾರು 1.3 ಕೋಟಿ ರೂ.)
  • 128ನೇ ಸುತ್ತು: $110,000 (ಸರಿಸುಮಾರು 97 ಲಕ್ಷ ರೂ.)
ಯುಎಸ್​ ಓಪೆನ್​ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳಗೊಂಡಿದ್ದು ಟೈಟಲ್​ ಗೆದ್ದವರಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ.
Jessica Pegula (Image Source: AFP)

ಪುರುಷರ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಡಬಲ್ಸ್ ವಿಜೇತ ತಂಡದ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತ

  • ಚಾಂಪಿಯನ್: $1,000,000 (ಸುಮಾರು 9 ಕೋಟಿ ರೂ.)
  • ರನ್ನರ್ ಅಪ್: $500,000 (ಸರಿಸುಮಾರು 4.3 ಕೋಟಿ ರೂ.)
  • ಸೆಮಿಫೈನಲಿಸ್ಟ್‌: $250,000 (ಅಂದಾಜು 2.19 ಕೋಟಿ ರೂ.)
  • ಕ್ವಾರ್ಟರ್‌ಫೈನಲಿಸ್ಟ್‌: $125,000 (ಸುಮಾರು 1 ಕೋಟಿ ರೂ.)
  • 16ನೇ ಸುತ್ತು: $75,000 (ಸರಿಸುಮಾರು 65.73 ಲಕ್ಷ ರೂ.)
  • 32ನೇ ಸುತ್ತು: $45,000 (ಸರಿಸುಮಾರು 39.43 ಲಕ್ಷ ರೂ.)
  • 64ನೇ ಸುತ್ತು: $30,000 (ಅಂದಾಜು ರೂ. 26.29 ಲಕ್ಷ)

ಮಿಶ್ರ ಡಬಲ್ಸ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತ (ಪ್ರತಿ ತಂಡಕ್ಕೆ)

  • ಚಾಂಪಿಯನ್: $1,000,000 (ಸುಮಾರು 9 ಕೋಟಿ ರೂ.)
  • ರನ್ನರ್ ಅಪ್: $400,000 (ಸುಮಾರು 3.5 ಕೋಟಿ ರೂ.)
  • ಸೆಮಿಫೈನಲಿಸ್ಟ್‌: $200,000 (ಸುಮಾರು 1.7 ಕೋಟಿ ರೂ.)
  • ಕ್ವಾರ್ಟರ್‌ಫೈನಲಿಸ್ಟ್‌: $100,000 (ಅಂದಾಜು ರೂ. 87.65 ಲಕ್ಷ)
  • 16ನೇ ಸುತ್ತು: $20,000 (ಸರಿಸುಮಾರು 17.52 ಲಕ್ಷ ರೂ.)

ಪುರುಷರ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತ

  • 32ನೇ ಸುತ್ತು: $57,200 (ಸರಿಸುಮಾರು 50 ಲಕ್ಷ ರೂ.)
  • 64ನೇ ಸುತ್ತು: $41,800 (ಸುಮಾರು 36 ಲಕ್ಷ ರೂ.)
  • 128ನೇ ಸುತ್ತು: $27,500 (ಅಂದಾಜು 24 ಲಕ್ಷ ರೂ.)

