ಈ ವರ್ಷದ ನಾಲ್ಕನೇ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಾದ ಯುಎಸ್ ಓಪನ್ ಇದೇ ತಿಂಗಳು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 24 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7 ರಂದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಲಾಮ್ ವಿಶೇಷತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕಾರಣ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ US Open ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತ ಇದಾಗಿದೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ 2024ರಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ ಓಪನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೊತ್ತ 75 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ 629 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ಇದೀಗ ಶೇಕಡ 20ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳಗೊಂಡು 90 ಮಿಲಯನ್ ಡಾಲರ್ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಅಂದರೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 790 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲಾಮ್ಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಯುಎಸ್ ಓಪೆನ್ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತದ ಪ್ರೈಜ್ಮನಿಯನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಕ್ರೀಡಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ US Openನಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆದ ಆಟಗಾರರು ಸಹ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನ ಚಾಂಪಿಯನ್ಗಳು 5 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅಂದರೆ 44 ಕೋಟಿ ರೂ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ $3.6 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತ ಶೇ 39 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ರನ್ನರ್ ಅಪ್ಗೆ $2.5 ಮಿಲಿಯನ್ (ಸುಮಾರು 22 ಕೋಟಿ ರೂ.) ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಸೆಮಿಫೈನಲಿಸ್ಟ್ಗಳು $1.26 ಮಿಲಿಯನ್ (ಸುಮಾರು 14 ಕೋಟಿ ರೂ.) ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ಇದು 2024ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ದೊಡ್ಡ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.
ಡಬಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತ ಹೆಚ್ಚಳ
ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಡಬಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಿಶ್ರ ಡಬಲ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ವಿಜೇತ ತಂಡವು 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (ಸುಮಾರು ರೂ. 9 ಕೋಟಿ) ಪಡೆಯಲಿದೆ, ಇದು ಹಿಂದಿನ 2 ಲಕ್ಷ ಡಾಲರ್ (ಸುಮಾರು ರೂ. 1.75 ಕೋಟಿ) ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಡಬಲ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ತಂಡಗಳೂ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಪಡೆಯಲಿವೆ.
ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತ ಹೆಚ್ಚಳ
ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತುಗಳ ಬಹುಮಾನದ ಪ್ರೈಜ್ಮನಿ ಶೇಕಡ 10 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಅರ್ಹತಾ ಮೊತ್ತ 8 ಮಿಲಿಯನ್ನಷ್ಟು (ಸುಮಾರು ರೂ. 70 ಕೋಟಿ) ಹೆಚ್ಚಳಗೊಂಡಿದೆ. ವೀಲ್ಚೇರ್ ಈವೆಂಟ್ಗಳ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತವೂ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.
ಪುರುಷರ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಬಹುಮಾದ ಮೊತ್ತ
- ಚಾಂಪಿಯನ್: $5,000,000 (ಸುಮಾರು 44 ಕೋಟಿ ರೂ.)
- ರನ್ನರ್ ಅಪ್: $2,500,000 (ಸುಮಾರು 22 ಕೋಟಿ ರೂ.)
- ಸೆಮಿಫೈನಲಿಸ್ಟ್: $1,260,000 (ಸುಮಾರು 14 ಕೋಟಿ ರೂ.)
- ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಫೈನಲಿಸ್ಟ್: $660,000 (ಅಂದಾಜು 5.7 ಕೋಟಿ ರೂ.)
- 16ನೇ ಸುತ್ತು: $400,000 (ಸರಿಸುಮಾರು 3.5 ಕೋಟಿ ರೂ.)
- 32ನೇ ಸುತ್ತು: $237,000 (ಸುಮಾರು 2 ಕೋಟಿ ರೂ.)
- 64ನೇ ಸುತ್ತು: $154,000 (ಸುಮಾರು 1.3 ಕೋಟಿ ರೂ.)
- 128ನೇ ಸುತ್ತು: $110,000 (ಸರಿಸುಮಾರು 97 ಲಕ್ಷ ರೂ.)
ಪುರುಷರ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಡಬಲ್ಸ್ ವಿಜೇತ ತಂಡದ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತ
- ಚಾಂಪಿಯನ್: $1,000,000 (ಸುಮಾರು 9 ಕೋಟಿ ರೂ.)
- ರನ್ನರ್ ಅಪ್: $500,000 (ಸರಿಸುಮಾರು 4.3 ಕೋಟಿ ರೂ.)
- ಸೆಮಿಫೈನಲಿಸ್ಟ್: $250,000 (ಅಂದಾಜು 2.19 ಕೋಟಿ ರೂ.)
- ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಫೈನಲಿಸ್ಟ್: $125,000 (ಸುಮಾರು 1 ಕೋಟಿ ರೂ.)
- 16ನೇ ಸುತ್ತು: $75,000 (ಸರಿಸುಮಾರು 65.73 ಲಕ್ಷ ರೂ.)
- 32ನೇ ಸುತ್ತು: $45,000 (ಸರಿಸುಮಾರು 39.43 ಲಕ್ಷ ರೂ.)
- 64ನೇ ಸುತ್ತು: $30,000 (ಅಂದಾಜು ರೂ. 26.29 ಲಕ್ಷ)
ಮಿಶ್ರ ಡಬಲ್ಸ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತ (ಪ್ರತಿ ತಂಡಕ್ಕೆ)
- ಚಾಂಪಿಯನ್: $1,000,000 (ಸುಮಾರು 9 ಕೋಟಿ ರೂ.)
- ರನ್ನರ್ ಅಪ್: $400,000 (ಸುಮಾರು 3.5 ಕೋಟಿ ರೂ.)
- ಸೆಮಿಫೈನಲಿಸ್ಟ್: $200,000 (ಸುಮಾರು 1.7 ಕೋಟಿ ರೂ.)
- ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಫೈನಲಿಸ್ಟ್: $100,000 (ಅಂದಾಜು ರೂ. 87.65 ಲಕ್ಷ)
- 16ನೇ ಸುತ್ತು: $20,000 (ಸರಿಸುಮಾರು 17.52 ಲಕ್ಷ ರೂ.)
2025 US Open prize money sets record for largest purse in tennis history.— US Open Tennis (@usopen) August 6, 2025
More info ➡️: https://t.co/BINfnymUOs pic.twitter.com/85xr0MopzW
ಪುರುಷರ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತ
- 32ನೇ ಸುತ್ತು: $57,200 (ಸರಿಸುಮಾರು 50 ಲಕ್ಷ ರೂ.)
- 64ನೇ ಸುತ್ತು: $41,800 (ಸುಮಾರು 36 ಲಕ್ಷ ರೂ.)
- 128ನೇ ಸುತ್ತು: $27,500 (ಅಂದಾಜು 24 ಲಕ್ಷ ರೂ.)
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಂದಿನ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿ ಯಾವಾಗಾ? ಯಾರ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಲಿದೆ?