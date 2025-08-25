ETV Bharat / sports

ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಟಾಪ್​ 5 ಬ್ಯಾಟರ್​ಗಳು ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ? - ASIA CUP 2025

ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಟಾಪ್​ ಐವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಟಾಪ್​ 5 ಬ್ಯಾಟರ್​ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಸಹ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿದೆ.
ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ (Image Source: IANS)
Published : August 25, 2025 at 10:52 AM IST

Updated : August 25, 2025 at 11:14 AM IST

17ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಸೆ.9ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಸೆ.28ರಂದು ನಡೆಯುವ ಫೈನಲ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಟೂರ್ನಿಗೆ ತೆರೆ ಬೀಳಲಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಟಿ20 ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲೇ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಚುಟುಕು ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಇದು ಮೂರನೇ ಬಾರಿ.

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಅನ್ನು ಏಕದಿನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿರುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದ ತಂಡಗಳು ಪೂರ್ವತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲೆಂದು ಟಿ20 ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಟೂರ್ನಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯ್ತು?: ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಅನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 1984ರಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಪ್ರತೀ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಈ ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಏಷ್ಯಾಖಂಡದ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು 1983ರಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯನ್​ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಕೌನ್ಸಿಲ್​ (ACC) ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಎಸಿಸಿ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಪಂದ್ಯಗಳ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದೆ. 1984 ರಿಂದ 2023ರ ತನಕ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ನ 16 ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 14 ಬಾರಿ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಏಕದಿನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಎರಡು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಟಿ20 ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಏಕದಿನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ವೇಳೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್​ಗಳು:

ಸನತ್​ ಜಯಸೂರ್ಯ
ಸನತ್​ ಜಯಸೂರ್ಯ (Image Source: AFP)

ಸನತ್ ಜಯಸೂರ್ಯ: ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಲೆಜೆಂಡರಿ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಸನತ್​ ಜಯಸೂರ್ಯ ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ. ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ನಲ್ಲಿ 1990ರಿಂದ 2008ರ ವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 25 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 53.04ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 1220 ರನ್​ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 130 ಇವರ ಹೈಸ್ಕೋರ್. ಇದರಲ್ಲಿ 6 ಶತಕ ಮತ್ತು 3 ಅರ್ಧಶತಕ ಸೇರಿವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಮುರಿಯಲು ಈವರೆಗೂ ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.

ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ: ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಎಂದಾಕ್ಷಣ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವ ಆಟಗಾರ ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ. ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿರುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನೋಡುವ ಅವಕಾಶ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗೆ​ಸಿಗಲ್ಲ. ಕೊಹ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20ಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ
ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ (Image Source: IANS)

ಆದರೂ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಏಕೈಕ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ಕಿಂಗ್​ ಕೊಹ್ಲಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ. ಕೊಹ್ಲಿ ಈವರೆಗೂ 16 ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿ 61.83ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 742 ರನ್​ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲಿ 4 ಶತಕ ಮತ್ತು 1 ಅರ್ಧಶತಕ ಸೇರಿದೆ. ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ 183 ರನ್​ ಹೈಸ್ಕೋರ್​ ಆಗಿದೆ.

ಕುಮಾರ್ ಸಂಗಕ್ಕಾರ: ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ದಂತಕಥೆ ಬ್ಯಾಟರ್ ಕುಮಾರ್ ಸಂಗಕ್ಕಾರ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಒಟ್ಟು 24 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 4 ಶತಕಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ್ದು 48.86 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 1075 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶೋಯೆಬ್ ಮಲಿಕ್: ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಶೋಯೆಬ್ ಮಲಿಕ್ ಕೂಡ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು 17 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು, 65.50 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 786 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 3 ಶತಕಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಲಹಿರು ತಿರಿಮನೆ: ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟರ್ ಲಹಿರು ತಿರಿಮನೆ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 5ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತಿರಿಮನೆ 8 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಶತಕಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿ 45.37 ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 363 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಲಹಿರು ತಿರುಮನೆ
ಲಹಿರು ತಿರುಮನೆ (Image Source: AFP)

ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಟಿ20 ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್​ಗಳು: ಬಹುತೇಕ ಏಕದಿನ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಲಾಗುವ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಅನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ 2016 ಮತ್ತು 2022ರಲ್ಲಿ ಟಿ20 ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಇಬ್ಬರು ಬ್ಯಾಟರ್​ಗಳು ಮಾತ್ರ ಶತಕ ಸಿಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಇಬ್ಬರು ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬಾಬರ್​ ಹಯಾತ್​ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್​ ಬ್ಯಾಟರ್​ ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8, 2022ರಂದು ನಡೆದಿದ್ದ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಮರಣೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು. ಕೊಹ್ಲಿ 61 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ಸಿಕ್ಸರ್ ಮತ್ತು 12 ಬೌಂಡರಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಜೇಯ 122 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಇವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಸಹಾಯದಿಂದ ಭಾರತ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 212 ರನ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ​ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಟಿ20 ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಏಕೈಕ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ಕೊಹ್ಲಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ.

ಬಾಬರ್​ ಹಯಾತ್​: ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಬಾಬರ್ ಹಯಾತ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 19, 2016ರಂದು​ ಓಮನ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದ್ದರು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಬರ್ ಹಯಾತ್ 60 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಏಳು ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಮತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಬೌಂಡರಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ 122 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ 5 ರನ್​ಗಳಿಂದ ಸೋಲು ಕಂಡಿತು.

