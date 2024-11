ETV Bharat / sports

T20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ಟಾಪ್ 10 ತಂಡಗಳು: ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟನೇ ಸ್ಥಾನ?

By ETV Bharat Sports Team

Teams with Most Wins in T20I Cricket: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಟಿ20 ಸ್ವರೂಪ ಹೆಚ್ಚು ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ದೇಶ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಟಿ20 ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ODI ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್​ ಸರಣಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಇದರ ಮೇಲಿನ ಕ್ರೇಜ್​ ಹೆಚ್ಚಾದ ಕಾರಣ ಇದೀಗ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ.

ಸದ್ಯ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು 103 ತಂಡಗಳು ಈ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಯಾವ ತಂಡ ಟಿ20ಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ?. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬನ್ನಿ T20I ನಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ತಂಡಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ಟಾಪ್​ 10 ತಂಡಗಳ

ಐರ್ಲೆಂಡ್​ (IANS)

10. ಐರ್ಲೆಂಡ್​: ಟಿ20 ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮತ್ತು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ತಂಡಗಳಿಗಿಂತ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಹೆಚ್ಚು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. 2008ರಲ್ಲಿ T20ಆರಂಭಿಸಿದ ಇದು ಈವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 171 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 72 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದೆ. 90 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲನುಭವಿಸಿದೆ. ಎರಡು ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾನಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡರೆ, ಏಳು ಪಂದ್ಯಗಳು ರದ್ದಾಗಿವೆ.

9. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ: 2010ರಲ್ಲಿ ​ಟಿ20 ಆಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಅಫ್ಘಾನ್​ 20224ರ ವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 138 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿ 84ರಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು 51 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲನುಭವಿಸದೆ. ಎರಡು ಡ್ರಾ, ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಫಲಿತಾಂಶವಿಲ್ಲದೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ.

8. ಶ್ರೀಲಂಕಾ: ಜೂನ್ 2006ರಲ್ಲಿ ಟಿ20ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ 2014ರಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತ್ತು. ಇದುವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 200 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿ, 89ರಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು, 104 ಸೋಲನುಭವಿಸಿದೆ. ಐದು ಡ್ರಾ, ಎರಡು ಪಂದ್ಯ ರದ್ದಾಗಿವೆ.

7 ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್​: ಫೆಬ್ರವರಿ 2006ರಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್​ ಟಿ20ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿತ್ತು. 2012-2016 ಎರಡು ಬಾರಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದಿತ್ತು. ಈ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 208 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದೆ. 92 ಗೆಲುವು, 103 ಸೋಲು, ಮೂರು ಟೈ ಮತ್ತು 10 ಪಂದ್ಯ ಫಲಿತಾಂಶವಿಲ್ಲದೇ ಕೊನೆಗೊಂಡಿವೆ.