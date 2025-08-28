ETV Bharat / sports

"ಈ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಗಲ್ಲ"; ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ - KRISHNAMACHARI SRIKKANTH

ಈ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಮಾತ್ರ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್​ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕ್ರಿಷ್ಣಮಾಚಾರಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್​
ಕ್ರಿಷ್ಣಮಾಚಾರಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್​ (AFP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 28, 2025 at 11:27 AM IST

17ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9 ರಿಂದ ಯುಎಇಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ಬಾರಿ ಒಟ್ಟು 8 ತಂಡಗಳು ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಭಾರತ ತಂಡ ಸೆ. 10 ರಂದು ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯುಎಇ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಸೆ.14 ರಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಣಸಲಿದೆ. ಆಪರೇಷನ್​ ಸಿಂಧೂರ್​ ಬಳಿಕ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಉಭಯ ತಂಡಗಳು ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಇನ್ನು ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಟೂರ್ನಿಗಾಗಿ ಬಿಸಿಸಿಐ ಆಗಸ್ಟ್ 19 ರಂದು 15 ಸದಸ್ಯರ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ತಂಡ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಾಗಿನಿಂದಲೂ ಟೀಕೆಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಕೆಲವರು ಶ್ರೇಯಸ್​ ಅಯ್ಯರ್​ ಮತ್ತು ಜೈಸ್ವಾಲ್​ ಅಂತಹ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಹೊರಗಿಟ್ಟಿದ್ದೇಕೆ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20ಯಲ್ಲಿ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರ ದಾಖಲೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರದಿದ್ದ ಉಪನಾಯಕತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ.

ಇದರ ನಡುವೆಯೇ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಕೃಷ್ಣಮಾಚಾರಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಂಡದ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಆದರೆ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, "ಈ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ, ನಾವು ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಆದರೆ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಎಂದು ನೀವು ನಂಬುತ್ತೀರಾ? ಕೇವಲ ಆರು ತಿಂಗಳ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ಈ ತಂಡದ ತಯಾರಿಯೇ? ಎಂದು ಕೃಷ್ಣಮಾಚಾರಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ತಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರನ್ನು ಉಪನಾಯಕತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿರುವುದನ್ನು ಸಹ ಅವರು ಟೀಕಿಸಿದರು. ಅವರು ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದರು. ಆದರೂ ಅವರನ್ನು ಉಪನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್, ಶಿವಂ ದುಬೆ ಮತ್ತು ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ ಅವರನ್ನು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ? ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್, ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ, ಶಿವಂ ದುಬೆ ಮತ್ತು ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾರೆ? ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರು ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡದೆ ಶಿವಂ ದುಬೆ ಅವರನ್ನು ಏಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಮತ್ತು ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅವರನ್ನು ಹೇಗೆ ತಂಡದಿಂದ ಬಿಡಲಾಯ್ತು?' ಎಂದು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.

2023ರ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ ತಂಡ
2023ರ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ ತಂಡ (Image Source: IANS)

ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ಗೆ ಭಾರತ ತಂಡ: ಸೂರ್ಯ ಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ (ನಾಯಕ), ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ (ವಿಕೆಟ್​ ಕೀಪರ್​), ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ಶಿವಂ ದುಬೆ, ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್, ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ (ವಿಕೆಟ್​ ಕೀಪರ್​), ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ (ವಿಕೆಟ್​ ಕೀಪರ್​), ಜಸ್‌ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ, ಅರ್ಷ್‌ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್, ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ, ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್​.

ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ ಭಾರತದ ಪಂದ್ಯಗಳು: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9 ರಂದು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10 ರಂದು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುಎಇಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅದರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಎದುರಾಳಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಗುಂಪು ಹಂತದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 19 ರಂದು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಓಮನ್ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.​

ಸೂಪರ್ ಫೋರ್ ಪಂದ್ಯಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

  • ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 20 - ಬಿ1 vs ಬಿ2, ದುಬೈ
  • ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21 - A1 vs A2, ದುಬೈ
  • ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23 - A2 vs B1, ಅಬುಧಾಬಿ
  • ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24 - A1 vs B2, ದುಬೈ
  • ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25 - A2 vs B2, ದುಬೈ
  • ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26 - A1 vs B1, ದುಬೈ
  • ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28 - ಫೈನಲ್, ದುಬೈ

ಸೂಪರ್ ಫೋರ್ ಪಂದ್ಯಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

  • ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 20 - ಬಿ1 vs ಬಿ2, ದುಬೈ
  • ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21 - A1 vs A2, ದುಬೈ
  • ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23 - A2 vs B1, ಅಬುಧಾಬಿ
  • ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24 - A1 vs B2, ದುಬೈ
  • ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25 - A2 vs B2, ದುಬೈ
  • ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26 - A1 vs B1, ದುಬೈ
  • ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28 - ಫೈನಲ್, ದುಬೈ

