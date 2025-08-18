Shubman Gill Success Story: ಟೆಸ್ಟ್, ಟಿ-20, ಏಕದಿನ ಯಾವುದೇ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೂ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಟಗಾರ ಎಂದರೆ ಅದು ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್. ಈವರೆಗೂ ಅವರು ಆಡಿರುವ ಎಲ್ಲ ಮೂರು ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಆಟದ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ವರೂಪದ ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಸರಣಿಯ ಹೈಸ್ಕೋರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ವಿರಾಟ್ ಬಳಿಕ ಅವರ ಸ್ಥಾನ ತುಂಬುವ ಆಟಗಾರ ಯಾರೆಂದು ಎದುರಾಗಿದ್ದ ಸವಾಲಿಗೆ ಗಿಲ್ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
25 ವರ್ಷದ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮೂರು ಸ್ವರೂಪದ ನಾಯಕನಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರಲಾರಂಭಿಸಿವೆ. ಎಲ್ಲ ಸ್ವರೂಪದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ನಾಯಕನಾದರೂ ಅಚ್ಚರಿ ಪಡಬೇಕಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಅವರ ಬಳಿಕ ನಾಯಕತ್ವದ ಕೌಶಲ್ಯವೂ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಇಂದು ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಲು ಕಾರಣ ಅವರ ತಂದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ?. ತಾವೂ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಕೊಂಡಿದ್ದ ಕನಸು ನನಸಾಗದಾಗ ಮಗನನ್ನೆ ಕ್ರಿಕೆಟರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಇಂದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಿಲ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಆಗಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಮಾಡಿದ ತ್ಯಾಗ ಎಂತಹದ್ದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಿಲ್ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಅದು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಕನಸಾಗಿತ್ತು: 'ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ವ್ಯಾಮೋಹವಿತ್ತು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನಾಗುವುದು ಅವರ ಕನಸಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅಂದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಮೂಲಕ ಆ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಒಮ್ಮೆ, ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನೋಡಲು ಮೊಹಾಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ, ನನ್ನ ತಂದೆ 'ಮಗು ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಬೇಕು' ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಲಿಯಬೇಕು ಎಂದರು. ಅದರ ನಂತರ ನನ್ನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಮೊಹಾಲಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿತು.
ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಅಭ್ಯಾಸ: ನಾನು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಮೊಹಾಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆ. ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿದ ನಂತರ, ನನ್ನ ತಂದೆ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಇದು ನನ್ನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿತು.
ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ ಆಟ: 'ನಾನು ನನಗಿಂತ ಹಿರಿಯರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುತ್ತಿದ್ದೆ ಇದು ನನಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಯ್ತು. ನಾನು ಹನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್-16 ತಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಹದಿನಾರನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್-19 ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದೆ.
'2018ರ ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದೆ. ಅದು ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಐಪಿಎಲ್ ಹರಾಜು ನಡೆಯಿತು. ಆಗ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ತಂಡವು ನನ್ನನ್ನು ರೂ. 1.8 ಕೋಟಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿತು' ನಂತರ ನಾನು 2019ರಲ್ಲಿ ಏಕದಿನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದೆ. 2020ರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹೀಗೆ ನನ್ನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಯಾಣ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಿತು'.
100 ರೂಪಾಯಿ ಆಫರ್: 'ನಾನು ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾಗ, ನನಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಚೆಂಡನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಆಟಿಕೆಗಳು ಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವು ನನ್ನ ಒಡನಾಡಿಗಳಾಗಿದ್ದವು. ನಾನು ಮಲಗಿದಾಗಲೂ ಅವುಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಹುಚ್ಚುತನವನ್ನು ನೋಡಿ, ನನ್ನ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮೈದಾನವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದರು. ಅವರು ಹಳ್ಳಿಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆದು, ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ 100 ರೂ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದೆಂದು ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೇ ಹೇಗೆ ಆಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದೆ. ಅದೇ ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆತಂದಿತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ತಂದೆ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಗುರು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಈಗಲೂ ಸಹ, ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ನಾನು ಮೊದಲು ಕರೆ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದರೆ ಅದು ನನ್ನ ತಂದೆ ಎಂದು ಗಿಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕುಟುಂಬವೇ ನನ್ನ ಶಕ್ತಿ: 'ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ನನಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂತೋಷಪಡುವವರು ಮತ್ತು ಸೋತಾಗ ನನಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದುಃಖಿತರಾಗುವುದು ನನ್ನ ತಾಯಿ. ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನ. ಅವಳು ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತೆ. ಅವಳು ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹತ್ತಿರದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನೆ ಇದ್ದರು ಅವಳೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವೆ.
