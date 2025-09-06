ETV Bharat / sports

ಏಷ್ಯಾಕಪ್​; ಭಾರತದ ಹೆಸರಲ್ಲಿರುವ ಈ ದಾಖಲೆಗಳು ಮುರಿಯಲು ಇದುವರೆಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ

ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಹಲವಾರು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲ ದಾಖಲೆಗಳು ಮುರಿಯಲು ಇಂದಿಗೂ ಯಾವ ತಂಡಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.

ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ 2023 ಚಾಂಪಿಯನ್ ಭಾರತ​
ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ 2023 ಚಾಂಪಿಯನ್ ಭಾರತ​ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 6, 2025 at 11:30 AM IST

Asia Cup Team India Records: ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಪಂದ್ಯವಳಿ ಸೆ.9 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಟಿ20 ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 8 ತಂಡಗಳು ಭಾಗಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಸೆ.28 ರಂದು ಫೈನಲ್​ನೊಂದಿಗೆ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. 1984ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವರೆಗೂ 16 ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಈ ಬಾರಿ 17ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಭಾರತವು ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುತ್ತಿದೆ.

ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದಿರುವ ಭಾರತ ತಂಡ ಇದುವರೆಗೂ ಹಲವಾರು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಇಂದಿಗೂ ಮುರಿಯಲು ಯಾವ ತಂಡಗಳಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆ ದಾಖಲೆ ಯಾವುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ
ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ (IANS)

ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ತಂಡ: ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ನಲ್ಲಿ 11 ಬಾರಿ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿರುವ ಭಾರತ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎಂಟು ಬಾರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ತಂಡವೂ ಇಷ್ಟು ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ. ಭಾರತದ ನಂತರ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದೂ ಆರು ಬಾರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಚಾಂಪಿಯನ್: ಭಾರತ ತಂಡವು ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸತತ ಮೂರು ಬಾರಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 1988, 1991 ಮತ್ತು 1995 ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಶ್ರೀಲಂಕಾ 2004 ಮತ್ತು 2008ರಲ್ಲಿ ಸತತ ಎರಡು ಬಾರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿತು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗೆಲುವು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 2016 ಮತ್ತು 2018ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದಿತು. ಆದರೆ, 2022 ರಲ್ಲಿ ಸೋತ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು.

ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ವಿಕ್ಟರಿ: ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಭಾರತ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. 2023ರ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಫೈನಲ್​ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಭಾರತ ಕೇವಲ 37 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ (6.1 ಓವರ್‌ಗಳು) ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್​ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೇ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ 15.2 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 50 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ 6, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ 3 ಮತ್ತು ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ 1 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದರು.

ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ
ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ (IANS)

ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲೆ​: ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಟಿ20 ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ದಾಖಲೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏಕದಿನ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ. ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಒಟ್ಟು 37 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು 40 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 28 ಸಿಕ್ಸರ್​ ಏಕದಿನ ಮತ್ತು 12 ಸಿಕ್ಸರ್​ ಟಿ20 ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವು: 2008ರ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಅನ್ನು 256 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಇದು ಅತಿದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವಾಗಿದೆ. ಈ ದಾಖಲೆ ಇನ್ನೂ ಭಾರತದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ.

ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಭಾರತದ ಪಂದ್ಯಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10 - ಭಾರತ vs ಯುಎಇ- ದುಬೈ

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14 - ಭಾರತ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ- ದುಬೈ

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 19 - ಭಾರತ vs ಓಮನ್- ಅಬುಧಾಬಿ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತದ ಜೆರ್ಸಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳ; ಪಂದ್ಯ ಒಂದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ?

