ನನ್ನ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ನಿವೃತ್ತಿ ಯಾವಾಗ ಎಂಬುದು ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿಲ್ಲ; ಮೊಹಮ್ಮದ ಶಮಿ - MOHAMMED SHAMI

ನಿವೃತ್ತಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್​ ಶಮಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದು ನನ್ನ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ನಿವೃತ್ತಿ ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಮೊಹಮ್ಮದ್​ ಶಮಿ
ಮೊಹಮ್ಮದ್​ ಶಮಿ (Image Source: IANS)
ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ, ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮುಂದಿನ ಹೆಸರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ಆಡಿದ್ದ ಶಮಿ ಅಂದಿನಿಂದ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯ ಆಡಿದ್ದ ಶಮಿ ಗಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಅಲ್ಲದೆ 2027ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡುವುದು ಅವರ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆಯೇ ಶಮಿ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಗಳು ಹರಿದಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಸ್ವತಃ ಶಮಿ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ನಿವೃತ್ತಿ ಯಾವಾಗ ಎಂಬುದು ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವವರೆಗೂ ಆಟದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮೊಹಮ್ಮದ್​ ಶಮಿ
ಮೊಹಮ್ಮದ್​ ಶಮಿ (Image Source: IANS)

"ಯಾರಿಗಾದರೂ ನನ್ನಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ, ಅಥವಾ ನಾನು ನಿವೃತ್ತನಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುವವರು ಇದ್ದರೆ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ನಂತರ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಯೋಚಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಆಟಕ್ಕೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆಯೇ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ಆಟದಿಂದ ಬೇಸರವಾದಾ ಸ್ವತಃ ನಾನೆ ತಂಡವನ್ನು ತೊರೆಯಲಿದ್ದೇನೆ.

ಆದರೆ ನನ್ನ ನಿವೃತ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ನೀವ್ಯಾರು (ವಿಮರ್ಶಕರು) ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಿಲ್ಲ. ನಾನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ನಿರಂತರ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುತ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಆಡಲು ನಾನು ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮಗೆ ನನ್ನಿಂದ ಬೇಸರವಾದರೆ ಇಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿ. ನನ್ನ ಬಳಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವಷ್ಟು ಸಮಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಟಾಂಗ್​ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

"ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ, ನಾನು ನನ್ನ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ನನ್ನ ತೂಕವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ದೀರ್ಘ ಸ್ಪೆಲ್‌ಗಳ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಒಮ್ಮೆ ಲಯ ಪಡೆದರೆ ಸಾಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ನಾನು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲೂ ಕಠಿಣ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವುದು ನನ್ನ ಕನಸಾಗಿದೆ. ನಾನು ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ತಂಡ ಭಾಗವಾಗಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ.

ನಾವು 2023ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಸತತ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವು . ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನೀಡಿದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ತಲುಪಿದ್ದೇವು. ಆದರೆ ಅದೃಷ್ಟ ಕೈಕೊಟ್ಟಿತು. ಅಂದು ಲಕ್​ ನಮ್ಮಪರವಾಗಿದ್ದರೇ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಗಳಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದ್ದೆವು ಎಂದು ಶಮಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ 2027ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಆಡುವುದು ಅವರ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಮೊಹಮ್ಮದ್​ ಶಮಿ
ಮೊಹಮ್ಮದ್​ ಶಮಿ (Image Source: IANS)

ಶಮಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನ: 34 ವರ್ಷದ ಶಮಿ ಈವರೆಗೂ 64 ಟೆಸ್ಟ್​, 108 ಏಕದಿನ ಮತ್ತು 25 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಟೆಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ 27.71ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 229 ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 6 ಬಾರಿ 5 ವಿಕೆಟ್​ ಗೊಂಚಲು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 56 ರನ್​ಗಳಿಗೆ 6 ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದಿರುವುದು ಇವರ ಬೆಸ್ಟ್​ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಆಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಏಕದಿನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ 24 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 206 ವಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು​ ಟಿ20ಯಲ್ಲಿ 27 ವಿಕೆಟ್​ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2023ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್​ ಶಮಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರು. 7 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದ ಶಮಿ 257 ರನ್​ ನೀಡಿ 24 ವಿಕೆಟ್​​ಗಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್​ ಆಗಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: "ಈ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಗಲ್ಲ"; ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್

